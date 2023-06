Les meilleures premières de la semaine du 5 au 11 juin sur Netflix, Prime Video et HBO Max

Dans le paysage saturé du divertissement d’aujourd’hui, où les nouveaux films et séries abondent, il est de plus en plus difficile de décider ce qui vaut la peine d’être regardé. Avec des plateformes de streaming comme Netflix, Première vidéo et HBO Max concurrents pour proposer les meilleures propositions, le choix devient encore plus difficile. Pour simplifier votre décision, nous avons préparé une sélection des titres les plus remarquables qui sortira dans la semaine du 5 au 11 juin. Vous ne pouvez pas les manquer !

Au cours de la période précédente, certaines des grandes sorties incluent des nouveautés comme « The Idol », « False Profile » et « Jour ».

De plus, il y avait de nouvelles saisons ou épisodes finaux pour des séries attendues comme « Manifesto », « Ted Lasso » et Gouttes de Dieu.

Cette fois-ci, une variété de sujets se profilent à l’horizon, notamment de charmantes comédies romantiques, des adaptations de romans YA, des docu-séries captivantes mettant en vedette des acteurs de renom, et bien plus encore.

Tom Holland sera le protagoniste du drame psychologique « The Crowded Room » (Photo: Apple TV +)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 5 AU 11 JUIN ?

1. « Barracuda Queens » (Netflix)

Date de sortie : lundi 5 juin 2023

Dans la série « Barracuda Queens », Lollo, Klara, Frida et Mia sont des étudiantes exemplaires que personne ne soupçonnerait d’être les cerveaux derrière les braquages ​​dans le quartier. Mais quand Amina les surprend en flagrant délit, elle leur présente un choix difficile : rejoindre son gang ou les dénoncer. Pourquoi tout risquer alors que vous avez tant à perdre ?

2. « Arnold » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 7 juin 2023

« Arnold » est une série documentaire en trois parties relatant l’extraordinaire parcours d’Arnold Schwarzenegger. À travers des interviews révélatrices, Schwarzenegger et ses amis, rivaux et collègues révèlent chaque détail d’un conte à la hauteur de son image légendaire. De ses jours en tant que bodybuilder, à ses triomphes à Hollywood, en passant par son mandat de gouverneur de Californie et sa vie de famille pleine de joies et de défis, ce programme nous plonge dans la vie fascinante de l’acteur emblématique.

3. « Avatar : le chemin de l’eau » (Disney+ et HBO Max)

Date de sortie : mercredi 7 juin 2023

« Avatar : la voie de l’eau » (« Avatar : la voie de l’eau ») est la suite tant attendue du film à succès de James Cameron, qui a également remporté le box-office. Si vous n’avez pas eu l’occasion de le voir au cinéma, vous pouvez désormais en profiter sur les services de streaming. Nous vous recommandons d’en profiter dans la meilleure qualité de définition que vous avez sur votre téléviseur, car c’est un spectacle visuel impressionnant.

4. « L’amour est aveugle: Brésil » Saison 3 (Netflix)

Date de sortie : mercredi 7 juin 2023

L’attente est terminée pour les fans de « Love is Blind » (« L’amour est aveugle »), comme une nouvelle saison avec plus d’illusions, de coups de cœur et, si tout se passe bien, de mariages. Les animateurs Camila Queiroz et Klebber Toledo reviennent à l’émission à succès, qui suit le format des saisons précédentes : hommes et femmes dans des cabines séparées, cherchant à établir une connexion amoureuse sans se voir face à face. Rencontrez de nouveaux entrants qui sont prêts à faire confiance à leur cœur.

5. « Je n’ai jamais » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 8 juin 2023

Dans la quatrième saison de Never Have I Ever, Devi et ses amis se retrouvent dans leur dernière année de lycée, confrontés aux défis de l’entrée à l’université. Cependant, ce qui était autrefois un triangle amoureux est devenu un carré, car de nouveaux personnages sont entrés en scène et ont capté l’attention romantique du protagoniste. Ce carré d’amour ajoute des tensions et des dilemmes émotionnels car Devi doit prendre des décisions difficiles qui affecteront à la fois ses relations et son propre bien-être.

6. « Ma faute » (Prime Video)

Date de sortie : jeudi 8 juin 2023

La série « Ma faute », basée sur le roman de Mercedes Ron, nous plonge dans la vie de Noah, un adolescent de 17 ans contraint d’abandonner tout ce qu’il sait à cause de la nouvelle relation de sa mère, qui décide de se marier avec le richissime William Leister. En déménageant, elle rencontre Nick, le demi-frère avec qui il sera difficile de vivre, non seulement parce que leurs personnalités s’affrontent, mais aussi à cause de l’attirance indéniable, mais interdite, qui existe entre eux.

7. « Chiens » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 9 juin 2023

« Hounds » est une série coréenne passionnante qui combine action et suspense. L’intrigue suit deux jeunes protagonistes impliqués dans un monde dangereux de prêts, où ils devront faire face à des situations risquées afin de vaincre un usurier maléfique. Prêts à risquer leur vie, ces personnages courageux nous plongent dans une histoire pleine de rebondissements inattendus et de moments d’adrénaline, nous gardant sur le bord de nos sièges tout au long de la série.

8. « Ressources humaines » Saison 2 (Netflix)

Date de sortie : vendredi 9 juin 2023

« Human Resources » est le spin-off de la série animée à succès et amusante « Big Mouth ». Dans cette deuxième saison, nous examinerons les différents monstres et créatures qui guideront plus de gens dans leurs voyages émotionnels et hormonaux, offrant une perspective unique et divertissante sur les expériences humaines.

9. « La salle bondée » (Apple TV+)

Date de sortie : vendredi 9 juin 2023

« The Crowded Room » est une série mettant en vedette Tom Holland qui suit l’histoire de Danny Sullivan, un jeune homme arrêté en 1979 pour son implication dans une fusillade à New York. L’intrigue se déroule à travers les interviews menées par Rya Goodwin, révélant une vérité beaucoup plus profonde que prévu initialement. Ces entretiens dévoilent les mystères cachés et les secrets derrière les événements, conduisant Danny à affronter son passé et à découvrir une vérité choquante.

10. « The Lake » Saison 2 (Prime Video)

Date de sortie : vendredi 9 juin 2023

Dans la deuxième saison de « The Lake », Justin et Riley décident d’officialiser leur relation, mais un incendie ruine leurs plans ainsi que le hangar à bateaux. Avec des sentiments de culpabilité et de honte, Justin entreprend de prouver son innocence et de reconstruire le cœur du lac pour reconquérir l’homme qu’il aime. Pendant ce temps, Maisy-May s’occupe du retour de sa mère Mimsy, qui prétend être mourante et souhaite passer son dernier été au bord du lac. D’autre part, Billie se retrouve impliquée dans un changement de plans après avoir rencontré Forrest et Ivy, qui lui donnent deux raisons de profiter d’un été inoubliable.