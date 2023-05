Les meilleures premières de la semaine du 22 au 28 mai sur Netflix, HBO et Prime Video

Il y a tellement de nouveaux films et séries ces jours-ci qu’il est difficile de choisir ceux qui valent la peine d’être regardés. De plus, il y a beaucoup de concurrence entre les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, HBO Max, Première vidéo, Apple TV + et Hulu, pour avoir de meilleures propositions. Pour faciliter la décision, nous avons préparé une sélection des meilleurs titres qui sortent du 22 au 28 mai.

Dans la la semaine dernière, certaines des séries qui faisaient partie de la liste étaient « Xo, Kitty », « Doctor Cha » et « El silencio ». De plus, quelques propositions intéressantes ont été lancées, comme le documentaire « Anna Nicole Smith : tu ne me connais pas ».

Cette fois-ci, certains des thèmes à venir incluent des amitiés ininterrompues, des relations parents-enfants et des luttes se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jaime Lorente joue Adolfo dans le thriller d’horreur « Tin&Tina » (Photo : Filmax)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 22 AU 28 MAI ?

1. « Platonique » (Apple TV+)

Date de sortie : mercredi 24 mai 2023

Les hommes et les femmes peuvent-ils simplement être amis ? Quand est-il temps de laisser une amitié derrière vous ? « Platonic » tourne autour de deux amis qui reprennent contact après de nombreuses années. Will (Seth Rogen) est en instance de divorce, tandis que Sylvia (Rose Byrne) pense avoir la famille parfaite. Cependant, maintenant qu’ils sont plus âgés, leurs aventures ensemble ne sont plus si bonnes pour leur vie.

2. « La clairière » (Hulu)

Date de sortie : mercredi 24 mai 2023

Une suite à « Les Gardiens de la Galaxie vol.3 » ? Les enfants aux cheveux blancs de « The Clearing » ont en fait été kidnappés par une secte qui existait dans la vraie vie. La série Hulu est basée sur le livre « In the Clearing » de JP Pomare et le groupe appelé « La Familia », dirigé par Anne Hamilton-Byrne. Petit à petit, la vérité sera dévoilée.

3. « FUBAR » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 25 mai 2023

Arnold Schwarzenegger apparaîtra dans sa première série et, bien sûr, ce sera plein d’action. Dans « FUBAR », le protagoniste de « The Terminator » met de côté son rôle de robot du futur pour incarner un agent secret de la CIA sur le point de prendre sa retraite, mais avant il doit accomplir une dernière mission. Ce qu’il ne savait pas, c’est que sa fille faisait également partie de l’organisation et cela conduira à des situations amusantes pendant qu’ils guérissent leur relation.

4. « Les Kardashian » Saison 3 (Hulu)

Date de sortie : jeudi 25 mai 2023

Le drame après le mariage de Kourtney, le divorce de Kim et Kanye, l’opération de Khloe et les standards de beauté de Kylie. Ce ne sont là que quelques-uns des thèmes qui seront vus dans la saison 3 de « The Kardashians » sur Hulu, la nouvelle émission de téléréalité de la célèbre famille.

5. « Du sang et de l’or » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 26 mai 2023

Quel est le pire ennemi que vous puissiez vous faire dans l’Allemagne nazie ? Probablement les SS, le service secret de renseignement (ou groupe paramilitaire) sous le commandement d’Adolf Hitler. Heinrich et Elsa sont deux personnes qui n’ont pas peur d’eux. C’est un déserteur qui cherche sa fille, jusqu’à ce qu’il soit capturé et pendu. Cependant, le fermier le sauve, car elle veut qu’il l’aide à sauver son frère handicapé. Pendant ce temps, les antagonistes recherchent de l’or dans une petite ville, mais ils ne trouveront que des ennuis.

6. « Queue de poisson » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 26 mai 2023

Que feriez-vous si un trésor venait à votre rencontre, mais que c’était complètement illégal ? Dans « Rabo de Peixe », Eduardo et ses amis voient une opportunité lorsqu’une tonne de drogue se retrouve sur la côte de la ville açorienne de Rabo de Peixe. Bien sûr, le monde du trafic de drogue n’est pas un jeu d’enfants.

7. « Run the World » Saison 2 (Starz)

Date de sortie : vendredi 26 mai 2023

Whitney, Renee et Sondi veulent conquérir le monde, mais les hauts et les bas de la vie sont entre les deux. À travers les ruptures, les ex de retour et bien plus encore, ce groupe de femmes se soutiendra inconditionnellement.

8. « Tin & Tina » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 26 mai 2023

Milena Smit et Jaime Lorente jouent dans « Tin & Tina ». Le film espagnol tourne autour d’un couple qui perd les bébés qu’il attendait et découvre ensuite qu’il ne pourra plus avoir d’enfants. Pour cette raison, ils décident d’adopter et d’aller dans un couvent où ils rencontrent deux frères de sept ans avec lesquels Lola se lie. Cependant, les enfants ont quelque chose d’étrange.

9. Finale « Citadelle » (Prime Video)

Date de sortie : vendredi 26 mai 2023

Après cinq épisodes intenses, « Citadel » s’achèvera cette semaine avec un sixième chapitre. La série mettant en vedette Priyanka Chopra et Richard Madden est devenue la deuxième plus chère sur Prime Video, car le monde complexe des espions ne fait que commencer.

10. Finale « Succession » (HBO Max)

Date de sortie : dimanche 28 mai 2023

L’histoire de la famille Roy compliquée, richissime et toxique est sur le point de s’achever avec l’épisode 10 de la quatrième saison de « Succession ». Après la mort d’un parent important, les autres doivent choisir entre le peu d’amour fraternel qui leur reste ou gagner le pouvoir de Waystar Co.

