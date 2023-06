Les meilleures premières de la semaine du 19 au 25 juin sur Netflix, Disney+ et HBO Max

Dans une mer d’options, où le divertissement déborde d’une avalanche constante de films et de séries, prendre des décisions devient une odyssée. Surtout avec des plateformes de streaming comme NetflixDisney+, HBO Max et Première vidéo en compétition pour notre temps et notre attention. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous faciliter la tâche. Nous avons plongé dans l’océan du divertissement et sélectionné avec soin les titres les plus remarquables qui atteindront nos écrans en semaine du 19 au 25 juin.

Dans la période précédente, certaines des grandes sorties incluent des nouveautés telles que « Dating Barcelona », « Rental Mom » ​​et « The Walking Dead: Dead City ».

De plus, il y avait de nouvelles saisons pour des séries tant attendues comme « Black Mirror » et « Outlander ».

Cette fois, une variété de thèmes sont entrevus, y compris des histoires de productions Marvel et DC, des aventures à New York, des comédies romantiques et des drames de cuisine tendus.

« The Bear » est l’une des premières de cette semaine, puisqu’il arrive sur FX le jeudi 22 juin (Photo : FXP)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 19 AU 25 JUIN ?

1. « L’invasion secrète de Marvel » (Disney+)

Date de sortie : mercredi 21 juin

Dans la mini-série « Secret Invasion », Nick Fury dirige une équipe d’élite composée d’Everett K. Ross, Maria Hill et Talos pour arrêter un groupe de Skrulls voyous cherchant à prendre le contrôle de la Terre, infiltrant des positions de pouvoir à travers le monde. .

Un combat épique s’ensuit alors qu’ils tentent de sauver l’humanité de cette menace cachée. Préparez-vous pour une histoire pleine d’action, de suspense et de surprises dans « Secret Invasion », la mini-série qui révélera la vérité derrière le complot et le destin de notre planète en jeu.

2. « The Bear » Saison 2 (FX, Disney+ ou Star+)

Date de sortie : jeudi 22 juin

Dans la deuxième saison palpitante de « The Bear », Carmy prend la décision audacieuse d’utiliser l’héritage de son frère pour transformer complètement le restaurant The Original Beef of Chicagoland. Alors que l’équipe s’embarque dans le difficile processus de remodelage, elle devra faire face à ses propres problèmes personnels et découvrir de nouvelles opportunités en cours de route.

Au fil du temps, l’amour pourrait faire son entrée surprise. Cette série ravit non seulement avec des plats exquis, mais explore également les liens de la famille, la folie de la routine quotidienne et la beauté de l’envie de réaliser des rêves, même lorsque les obstacles deviennent raides et glissants.

3. « Et juste comme ça… » Saison 2 (HBO Max)

Date de sortie : jeudi 22 juin

Préparez-vous pour la saison 2 de « And Just Like That… », où nos vedettes bien-aimées Carrie, Charlotte et Miranda reviennent avec plus d’intrigues et de surprises. Mais ce n’est pas tout! Le retour tant attendu de Samantha Jones est confirmé, apportant avec elle l’étincelle et l’esprit qui nous manquaient dans le premier volet.

De plus, le romantique Aiden est de retour sur la scène, et les fans de #TeamAiden ont hâte de voir s’il peut gagner le cœur de Carrie une fois pour toutes cette fois-ci. Ne manquez pas cette saison passionnante qui promet amour, amitié et rebondissements inattendus.

4. « Le passé ne dort pas » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 22 juin

« Le passé ne dort pas » est un film mettant en vedette le talentueux Max Reimelt, connu pour son rôle dans « Sense 8 » en tant que Wolfgang. Cette histoire intrigante suit un ex-détective qui, après être tombé en disgrâce, se retrouve à vivre dans la rue.

Cependant, lorsqu’un nouveau décès remet en cause une affaire de meurtre qu’on croyait résolue, il se lance dans une dangereuse recherche de la vérité. Préparez-vous à découvrir de sombres secrets et à percer des mystères dans une intrigue pleine de rebondissements inattendus.

5. « Glamour » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 22 juin

Dans le monde fastueux de « Glamorous », nous suivons l’histoire de Marco Mejia, un jeune homme queer déterminé à briser les normes de genre et à trouver sa propre voie. Lorsqu’elle décroche un emploi chez l’emblématique magnat du maquillage Madolyn Addison, sa vie prend une tournure inattendue.

C’est l’occasion qu’il attendait de découvrir sa véritable identité et d’explorer ce que signifie être queer pour lui. Rejoignez-le dans ce voyage passionnant plein de découverte de soi, de défis et de moments d’autonomisation.

6. « Nous voulons divorcer » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 22 juin

Dans la passionnante série japonaise « Nous voulons divorcer », l’histoire d’une actrice et d’un politicien déterminés à se séparer est racontée. Cependant, ils seront confrontés à de nombreux obstacles, car il y a des personnes intéressées à garder leur mariage intact.

Qu’est-ce qui a amené ce couple à la limite de sa patience et de son désir de se séparer ? Découvrez les secrets et les conflits qui les entourent alors qu’ils se battent pour leur liberté.

7. « À travers la mer » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 23 juin

Dans « Through the Sea », il accompagne Raquel et Ares dans un passionnant voyage d’amour. Après le départ d’Ares pour étudier à Stockholm, leur relation à distance fait face à des défis. Quand les choses se refroidissent, Ares prend une décision audacieuse : retourner en Espagne pour passer des vacances avec Raquel.

Peut-il rallumer le feu de son amour et retrouver la connexion perdue ? Découvrez dans cette histoire émouvante si l’amour peut résister à la distance et surmonter n’importe quel obstacle.

8. « La combinaison parfaite » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 23 juin

Dans « The Perfect Match », Jenna (Gabrielle Union) cherche à redynamiser sa carrière dans l’industrie de la mode après un revers de carrière. Cependant, sa vie amoureuse prend une tournure inattendue lorsqu’elle tombe amoureuse d’un collègue beaucoup plus jeune, qui s’avère être le fils de son nouveau patron.

Au risque de compromettre ses plans et face à une décision difficile, Jenna est déchirée entre tout risquer pour cette romance improbable. Découvrez si l’amour l’emportera sur les barrières sociales et professionnelles dans ce film enchanteur et passionnant.

9. « Je suis une Vierge » (Prime Video)

Date de sortie : vendredi 23 juin

Dans « Je suis une Vierge », suivez le chemin de Cootie vers l’âge adulte à Oakland, en Californie. Cependant, Cootie est différent des autres, car il mesure quatre mètres. Rejoignez ce personnage unique alors qu’il fait face à des défis, à des préjugés et découvre sa place dans le monde. « Je suis une Vierge » est une série qui vous plongera dans une histoire fascinante pleine d’humour et de réflexion.

10. « Titans » Saison 4 (Netflix)

Date de sortie : dimanche 25 juin

Préparez-vous pour la dernière saison de « Titans » ! Notre équipe de super-héros préférée revient dans cette série télévisée en streaming basée sur l’emblématique Teen Titans de DC Comics. Après avoir sauvé Gotham City, les Titans entreprennent un voyage de retour à San Francisco.

Cependant, un arrêt à Metropolis déclenche une série d’événements inattendus lorsqu’ils se retrouvent dans le collimateur d’un puissant culte surnaturel avec des capacités qui défient tout ce à quoi ils ont été confrontés auparavant. Alors que la tension monte et que les dangers se multiplient, les Titans doivent s’unir et percer les mystères qui se cachent derrière cet ennemi implacable.