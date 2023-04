Les meilleures premières de la semaine du 10 au 16 avril sur Netflix, HBO et Prime Video

Les plateformes de streaming ouvrent la voie à la production de séries et de films, ayant même des titres nominés pour des prix prestigieux. Cependant, il existe de nombreuses alternatives comme Netflix, HBO Max et Première vidéo, avec des dizaines de lancements chacun. Nous vous présentons ici les meilleures nouveautés qui arriveront au cours de la semaine du 10 au 16 avril.

Début 2010, la suprématie des chaînes de télévision et des studios de cinéma était indéniable. Cependant, de plus en plus de foyers ont décidé de retirer les antennes et à la place louez les plateformes de streaming de votre choixauxquels ils peuvent accéder depuis leurs téléviseurs, mais aussi via leurs téléphones portables, ordinateurs et autres équipements électroniques.

Pour rester à jour, ils doivent générer une grande production de contenu apprécié par divers publics, il est donc facile de se perdre parmi les premières constantes.

Pour cette raison, nous avons compilé une liste des titres les plus intéressants qui seront disponibles à partir de la mi-avril. Cela inclut de nouveaux projets, mais aussi de nouvelles saisons de séries bien connues.

« La Merveilleuse Mme Maisel » s’achèvera avec la saison 5 (Photo : Prime Video)

QUELLES SONT LES MEILLEURES PREMIÈRES DE LA SEMAINE DU 10 AU 16 AVRIL ?

1. « Chasse à l’homme implacable : l’attentat du marathon de Boston » (Netflix)

Date de sortie : mercredi 12 avril

« American Manhunt : l’attentat du marathon de Boston » est le Documentaire sur la tragédie survenue au marathon de Boston en 2013. Il décompose les événements de l’attaque terroriste, les victimes et les enquêtes.

2. « Titans » Saison 4 Partie 2 (HBO Max)

Date de sortie : jeudi 13 avril

Après la sortie des six premiers épisodes du quatrième volet de « Titans », les fans des super-héros de DC Comics attendaient la finale de la série. Le 13 avril, ils seront libéréschapitres 7 et 8continuant l’histoire de Robin, Starfire et le reste du groupe.

3. « Un homme de Floride » (Netflix)

Date de sortie : jeudi 13 avril

« Florida Man » est une série où Édgar Ramírez incarne Mike Valentine, un ex-policier qui doit retourner en Floride, l’état où il a grandi, pour trouver la petite amie d’un des gangsters de Philadelphie. Cependant, ce qui devrait être une mission est entrecoupé de secrets de famille qui seront révélés au grand jour.

4. Finale de la saison 1 de « School Spirits » (Paramount +)

Date de sortie : jeudi 13 avril

Maddie est une adolescente qui se retrouve coincé dans l’au-delà essayant d’enquêter sur sa disparition. Être mort n’était pas ce à quoi on s’attendait et tout sera résolu dans l’épisode intitulé « Séance Anything » qui sera diffusé sur Paramount+.

5. « Fabricant de reines » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 14 avril

« Queenmaker » est une série originale coréenne de Netflix dans laquelle deux protagonistes féminines doivent se frayer un chemin de différentes manières. Hwang Do He est une femme d’affaires prospère et Oh Seung Sook est une avocate qui travaille comme dirigeante dans différents syndicats de travailleuses. Maintenant Do He envisage de faire de Seung Sook le maire de SéoulEt il ne se reposera pas tant qu’il ne l’aura pas fait.

6. « La merveilleuse Mme Maisel » Saison 5 (Prime Video)

Date de sortie : vendredi 14 avril

La cinquième et dernière saison de « The Marvelous Mrs. Maisel » sera diffusée le 14 avril avec les trois premiers épisodes. Il se termine par l’histoire de Midge Maisel, une femme au foyer de la classe supérieure qui se tourne vers la comédie après la fin de son mariage.

7. « Phénomènes » (Netflix)

Date de sortie : vendredi 14 avril

Le film avec Belén Rueda, Toni Acosta et Gracia Olayo est basé sur le Groupe Hepta, une association de professionnels dédiés à enquête sur les phénomènes paranormaux. Les femmes arriveront dans une maison prêtes à prouver que ce qui se passe n’est pas paranormal, pour se rendre compte que c’était pire qu’elles ne l’imaginaient.

8. « La dernière chose qu’il m’a dite » (Apple TV+)

Date de sortie : vendredi 14 avril

« The Last Thing He Told Me » est une mini-série basée sur le roman du même nom de Laura Dave. Il met en vedette Jennifer Garner, Angourie Rice et Nikolaj Coster-Waldau, qui jouent la famille qui trouve son la vie sens dessus dessous après la disparition du père, Owen Michaels.

9. « L’amour est aveugle » – Finale de la saison 4 (Netflix)

Date de sortie : vendredi 14 avril

La dernière semaine de la populaire émission de téléréalité sur les rencontres arrivera le 14 avril. L’émission rassemble quinze hommes et femmes qui recherchent l’amour, mais ils devront décider s’ils sont prêts à se marier après parler pendant 10 jours, sans s’être vu physiquement.

10. « Barry » Saison 4 (HBO Max)

Date de sortie : vendredi 14 avril

La quatrième et dernière saison de la série comique noire arrivera sur HBO Max avec les deux premiers épisodes. Les événements continuent avec l’histoire de Barry après avoir été arrêté par la policeaprès être tombé dans le piège de Gene et Moss.