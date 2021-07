Les meilleures premières d’août sur HBO Max

HBO Max a piétiné son atterrissage en Amérique latine et est loin d’être inaperçu. Le service de streaming comprenait de grands titres depuis son arrivée dans la région et propose également une promotion à ne pas manquer de 50%. Comme peu, plus de premières sont à venir en août Et, si vous étiez indécis à vous abonner, ils finiront par faire la différence. Découvrez les nouvelles séries et films à venir !

Si vous y allez le mois prochain, vous aurez de nouveaux épisodes de hits comme Rick et Morty, Superman et Lois ou alors Une fille bavarde, le plat principal arrivera du côté des rubans. Mortal Kombat et Space Jam, qui n’est pas sorti en même temps que les salles de cinéma comme aux États-Unis, arrivera en Amérique latine avec deux des productions Warner Bros les plus attendues de l’année.

Liste des sorties de HBO Max en août 2021

Séries

Stargirl – Saison 2

STARGIRL de DC suit Courtney Whitmore, étudiante en deuxième année du secondaire, alors qu’elle inspire un groupe inhabituel de jeunes héros à arrêter les méchants du passé.







Superman & Lois – Nouveaux épisodes

Après avoir affronté des super-vilains, des monstres chaotiques et des extraterrestres, l’Homme d’acier et la célèbre journaliste Lois Lane retournent dans la ville idyllique de Smallville pour élever leurs fils adolescents, Jonathan et Jordan.







Rick et Morty – Nouveaux épisodes

Cette animation enseigne le respect des personnes âgées, même s’il s’agit d’un alcoolique dangereux, délirant, qui vit une réalité parallèle et qui… est votre propre grand-père.







Moorings – Nouvelle Série Mexicaine

Avez-vous besoin d’amarres? Vous aimez les sorts ? Demandez Ana au marché de Sonora. En août, Amarres, une comédie dramatique avec Gabriela de la Garza, arrive.







Fait pour l’amour

Une jeune femme, en fuite après 10 ans de mariage étouffant avec un milliardaire féru de technologie, se rend soudain compte que son mari a implanté dans son cerveau un nouvel appareil de surveillance révolutionnaire qui lui permet de suivre chacun de ses mouvements.







Eliott de la terre – Série jeunesse

Elliott et sa mère, Frankie, se lancent dans un voyage inattendu à travers l’univers. En chemin, ils rencontrent des extraterrestres incroyables, des espèces inconnues et des créatures cosmiques.







Appelle moi Kat

Kat essaie de montrer à la société et à sa mère qu’il est impossible d’avoir tout ce que vous voulez et d’être heureux. Elle dépense donc l’argent que ses parents lui ont réservé pour célébrer son mariage dans l’ouverture d’un café à Louisville, dans le Kentucky.







Gossip Girl – Nouveaux épisodes

Huit ans après la fermeture du site Web d’origine, une nouvelle génération d’adolescents des écoles privées de New York tombe sous le coup de la surveillance sociale de Gossip Girl.







Le lotus blanc

Cette série limitée suit les exploits de divers invités et employés dans un complexe tropical exclusif pendant une semaine.







Films

Combat mortel

Choisissez votre combattant et profitez du tournoi le plus célèbre et le plus sanglant connu de tous : Mortal Kombat







Space Jam : un nouvel héritage

King James et les Looney Tunes sont prêts à entrer sur le terrain. Space Jam : une nouvelle ère. Bientôt sur HBO Max.