Les meilleures photos de Mike Wheeler dans Stranger Things 4

Netflix

Finn Wolfhard joue Mike dans choses étranges, l’un des personnages les plus histrioniques de la série Netflix. Découvrez les meilleures photos!

© Gettyfinn loup-garou

La quatrième saison de choses étranges j’arrive à Netflix il y a un mois et est devenu un succès retentissant. Avec de nouveaux épisodes pleins de drame, d’action, d’adrénaline et de suspense, la série a une fois de plus ravi des milliers de fans. En effet, aujourd’hui, grâce à cette édition, Fiction des frères Dufferest entré dans l’histoire du géant du streaming en devenant l’un des plus regardés depuis longtemps.

De même, le retour de choses étranges a remis ses protagonistes sur le devant de la scène. Les acteurs qui composent le casting de cette bande ont acquis une renommée mondiale depuis la première de la première saison et leur retour à Netflix en ont fait les artistes du moment. C’est parce que, maintenant, ces enfants qui ont commencé cette histoire sont laissés pour compte car maintenant ce sont de jeunes adultes et cela a ravi les fans.

Cependant, au-delà du changement physique et de la croissance des acteurs de Série originale de NetflixIl y a des choses qui n’ont pas changé. Parmi eux se trouve L’histrionique de Finn Wolfhard lorsqu’il joue Mike Wheeler dans la serie. Eh bien, depuis le début de la fiction il y a quelques années, l’acteur a su capter l’attention pour sa polyvalence. Et la grande preuve en est les différentes manières dont il doit apparaître devant les caméras. C’est pourquoi, à partir de spoilersnous vous montrons Les meilleures photos de Mike sur choses étranges.

+ Les meilleures photos de Mike dans Stranger Things :

4. La scène la plus romantique entre Mike et Eleven :

Sur cette photo, Mike est vu avec des lunettes totalement comiques. La scène fait partie de la quatrième saison et est considérée par les fans comme l’une des plus excitantes entre lui et sa petite amie, Eleven. Et, en plus, l’un des meilleurs Finn Wolfhard de toute la série.

3. Mike devient un mème :

Dans cette scène Finn Wolfhard se tient à côté de Gaten Matarazzo, qui donne vie à Dustin Henderson. La photo montre le moment où les personnages recherchent un remplaçant pour Lucas pour le club Dungeons & Dragons et, juste dans cette image, Dustin a l’idée qu’il s’agit d’Erica, la sœur de Lucas.

2. Mike et Max dans une scène supprimée de Stranger Things :

Bien que cette scène ait été supprimée de la série, la vérité est que le visage de Mike est l’un des plus drôles. Bien que, il convient de noter que dans la fiction, cela n’existait pas puisque dès le deuxième épisode, il part déjà avec Eleven, il ne revoit pas Max et, en fait, ils ne retournent pas à l’école.

1. Mike surpris encore une fois :

Cette scène est peut-être l’une des plus drôles de la quatrième saison. Les garçons y enterrent le corps de l’agent Harmon, qui les gardait pour prendre soin d’eux dans la maison où se trouvaient Mike, Jonathan et Argyle. Lors des funérailles, l’ami de Jonathan dit à Mike qu’il doit révéler à la police qu’il a une petite amie avec des super pouvoirs et donc le visage du personnage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂