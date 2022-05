Les meilleures performances dans les films et séries de Ray Liotta

Le 26 mai, l’acteur acclamé Ray Liotta Il est décédé à l’âge de 67 ans. La star qui a obtenu une énorme reconnaissance pour sa performance incroyable dans »Affranchis », film réalisé par Martin Scorsese où il a joué le gangster italien Henry Hill. Cependant, Liotta a non seulement été reconnu pour son rôle principal dans le film culte, mais est devenu célèbre un an plus tôt en tant que Shoeless Joe Jackson dans « Field of Dreams ». Il a également remporté un Emmy pour son rôle dans la série »ER ».

Pour se souvenir de sa carrière après sa triste mort, voici une liste des meilleures performances de Ray Liotta à la télévision et au cinéma, qui l’ont établi comme l’un des meilleurs acteurs de tous les temps.

Affranchis







Le film de 1990 connu sous le nom de « Buenos Muchachos » en Amérique latine a mis le nom de Liotta à l’honneur comme l’un des meilleurs films de gangsters de tous les temps. Ici, il a joué Henry Hill à ses débuts dans le crime, générant des liens avec la mafia de la ville de Brooklyn.

Mais bien sûr, son introduction dans le monde de la drogue cause de gros problèmes à sa femme et à son fils, ce qui l’amène à se renseigner sur un programme de protection pour informer la police sur l’homme avec qui il travaillait. Ici, Liotta capture parfaitement le sentiment de paranoïa et d’instabilité mentale d’Henry, dans l’une de ses performances que l’on peut voir car il était considéré comme un grand acteur.

Champ de rêves

»The Field of Dreams » est un film basé sur le roman de WP Kinsella intitulé »Shoeless Joe ». Liotta joue le protagoniste de l’histoire, Sholess Joe Jackson, un vrai voltigeur de baseball au début du 20e siècle. C’est alors qu’un groupe de joueurs se réunit pour un match de baseball, mais le protagoniste Ray Kinsella a découvert qu’il s’agissait de bien plus que cela, étant un dernier jeu avec son défunt père dans le domaine des rêves.

Histoire de mariage







Alors que le film de 2019 » Marriage Story » présentait de puissantes performances de Scarlett Johansson et Adam Driver dans le rôle de Charlie et Nicole Barber, il présentait également des noms dominants dans l’industrie du théâtre pour les personnages de soutien. Liotta est apparu comme le deuxième avocat de Charlie, Jay Marotta.

Jay a été embauché pour aider Charlie à travers le processus de divorce avec Nicole. Liotta a parfaitement présenté la personnalité explosive de Jay et sa tendance à se disputer avec les autres, en particulier le personnage de Laura Dern, Nora.

Urgences

Liotta a fait une apparition dans un épisode de 2004 de la série » ER » jouant Charlie Metcalf. Charlie était un ancien détenu et alcoolique qui est venu à l’hôpital avec un mal de ventre. Les médecins ont alors découvert qu’il était proche de la mort d’une maladie liée à la cirrhose. La performance émotionnellement forte de Liotta lui a valu un Emmy pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique.

Identité

Le film de 2003, basé sur l’une des histoires d’Agatha Christie, avait Liotta dans le rôle de Samuel Rhodes. Le film suit dix étrangers séjournant dans un hôtel avec différentes occupations qui meurent mystérieusement de manière terrifiante au fil du temps. Le personnage de Liotta, Rhodes, était un condamné évadé déguisé en agent correctionnel.

Les nombreux saints de Newark







L’un des rôles les plus récents de Liotta. Le film, sorti en 2021, a servi de préquelle à la série classique de HBO, »The Sopranos ». Selon divers rapports, Liotta devait jouer dans la série, mais il a refusé le rôle en raison de ses fréquents projets d’histoires de foule. Liotta a finalement trouvé son chemin dans la franchise et a prouvé sa capacité d’acteur à travers son interprétation de deux personnages dans « The Many Saints of Newark ».

GTA Vice City

Liotta a également fait une apparition dans le monde des jeux, prêtant sa voix au personnage de Tommy Vercetti, protagoniste du jeu »GTA Vice City ». Après l’annonce de sa mort, la société de développement Jeux de rock star Il a fait un post sur son Twitter rappelant la performance de l’acteur dans son jeu vidéo classique.

Bee movie

L’acteur a également fait une apparition dans le film d’animation » Bee Movie », où il avait sa sélection privée de miel, mettant les abeilles en danger. Liotta s’est joué comme une parodie de lui-même, avec une version exagérée de ses talents d’acteur.