Les meilleures parties de Batman contre Superman 5 ans plus tard

Zack Snyder’s Batman v Superman: l’aube de la justice a été lancé pour la première fois dans le monde en mars 2016. Il représentait l’une des confrontations de films de bandes dessinées les plus importantes de l’histoire. Batman et Superman, sans doute les deux plus grands noms de l’histoire des super-héros, se rencontraient pour la première fois dans un film d’action réelle. Bruce Wayne de Ben Affleck contre l’homme d’acier de Henry Cavill. Maintenant, alors que le film célèbre ses cinq ans, je suis ici pour souligner certaines des meilleures choses à propos de l’adaptation de DC Comics, toujours source de division.

Quelques notes rapides avant de plonger dans la liste. Par souci de transparence, je fais partie de ces personnes qui se moquaient de BvS la première fois. Depuis, j’en suis venu à certaines parties, même si je trouve toujours que le film, dans l’ensemble, est un peu décevant. Cela dit, j’aime généralement être positif à propos de ces choses. Donc, plutôt que d’écrire un article présentant le point de vue de Zack Snyder sur les personnages sous un jour négatif, je préférerais souligner certaines des bonnes choses contenues dans l’entreprise ambitieuse.

Il convient également de noter que je me base sur la coupe originale et théâtrale. Pas la plus longue Ultimate Edition, qui a été publiée plus tard. C’est en l’honneur du cinquième anniversaire et je pense qu’il est plus juste, cela étant le cas, de regarder la version de Batman v Superman: l’aube de la justice que le monde a vu pour la première fois en 2016. Profitez-en.

Le Homme d’acier Le froid ouvert

Aimer ou détester Homme d’acier, il y a beaucoup à discuter en ce qui concerne le troisième acte hautement destructeur, dans lequel Superman et Zod s’affrontent à Metropolis. C’est brutal. Le froid ouvert de Batman v Superman: l’aube de la justice revisite cette bataille dans une perspective entièrement nouvelle; celui de Bruce Wayne. Nous voyons à quoi ressemblait cette marque d’héroïque sur le terrain. C’était terrifiant. C’était dévastateur. Des personnes sont mortes. Des vies ont été ruinées. Oui, Superman a vaincu Zod, mais à quel prix? Cela a complètement recontextualisé Superman d’une manière que nous n’avions pas vraiment vue à l’écran auparavant. Cela a également fourni beaucoup de motivation pour Batman de Ben Affleck. Nous pouvons débattre des points les plus fins (et avoir) sur la façon dont le reste du film a géré la balle qui a été mise sur le tee, mais c’était certainement un angle audacieux et unique à prendre.

Jeremy Irons comme Alfred

De très grands acteurs ont joué Alfred Pennyworth au fil des ans. C’est le confident le plus fiable de Bruce Wayne. Dans certains cas, son seul confident. Et devoir suivre Michael Cane, qui a joué le rôle dans Christopher Nolan’s Le Chevalier Noir trilogie, n’est pas une tâche facile. Mais Jeremy Irons, lauréat d’un Oscar, est intervenu pour remplir ces chaussures dans la version de Zack Snyder du DCEU. Bien que Irons n’ait pas beaucoup de temps à l’écran, il fait un excellent travail avec ce qu’il a donné. De plus, il a une vision complètement différente d’Alfred qui n’est pas simplement un autre majordome dévoué en costume. Ce n’est pas seulement un sage Alfred, mais un sage sur lequel vous voudrez peut-être mettre de l’argent dans un combat. C’était fidèle au personnage, mais Irons a fait quelque chose de nouveau. Quelque chose de frais. Peut-être l’une des choses les plus frustrantes à propos de Ben Affleck ne faisant pas sa version de Le Batman manque l’opportunité d’étoffer encore plus cette version d’Alfred.

La séquence de l’entrepôt Batman de Ben Affleck

En parlant de versions perdues de Le Batman, il y a une scène dans BvS cela me porte à croire que Ben Affleck aurait pu être un Croisé Caped vraiment incroyable, offert le bon moment pour briller. Vers la fin du film, après que Superman et Batman se sont embrassés et se sont réconciliés, la question de sauver Martha Kent devient urgente. Batman propose alors de la sauver et se dirige vers un entrepôt bien gardé pour faire exactement cela. Ce qui s’ensuit est, selon l’humble avis de ce spectateur, la plus grande séquence d’action de Batman jamais mise en scène. Batman est menaçant. Il calcule. Il est une force avec laquelle il faut compter. L’une des plus grandes plaintes formulées contre le point de vue de Zack Snyder sur le personnage est sa volonté de tuer en un rien de temps. Oui, des gens meurent sans aucun doute dans cette séquence d’entrepôt, mais ce n’est pas un premier choix. Batman doit faire des choix en quelques microsecondes pour faire le travail contre une petite armée. Les gens ne meurent que lorsqu’ils ne lui laissent pas d’autre choix. Cela mis à part, c’est un morceau incroyablement divertissant, bien conçu et carrément plaire à la foule. Imaginez ce qu’Affleck aurait pu faire dans tout un film opposé à Deathstroke de Joe Manganiello?

L’introduction de Wonder Woman de Gal Gadot

Lynda Carter nous a donné une version live-action de Wonder Woman sur petit écran qui restera en vie pendant des siècles. Mais le super-héros emblématique de DC n’avait jamais vu le jour sur grand écran. Présentation de Gal Gadot en tant que Diana Prince dans Batman v Superman: l’aube de la justice changé tout cela. Elle émerge à un moment clé du troisième acte pour aider à combattre Doomsday. Au moment où ce morceau impressionnant de guitare et de partition épique entre en jeu, il est difficile de ne pas avoir l’impression que quelque chose de vraiment important se passe. Gadot rend justice au personnage et continuerait à faire Wonder Woman un succès retentissant en 2017, sous la direction de Patty Jenkins. Mais Zack Snyder a été le premier à avoir présenté cette version du personnage à l’écran et ce n’est pas quelque chose à rejeter. Pas de loin.

Préparer le terrain pour Justice League de Zack Snyder

Le plan avait toujours été pour Zack Snyder de tirer Ligue de justice juste après BvS. Ce sur quoi Warner Bros. ne comptait pas, c’était la division que le film allait inspirer. Les choses se sont compliquées à partir de là. Mais Batman v Superman: l’aube de la justice a préparé le terrain pour ce qui est finalement devenu Zack Snyder Ligue de justice. La mort de Superman. Les allusions à Darkseid. La nécessité de former une équipe de super-héros. Tout était là. Personne n’aurait pu prédire les montagnes russes et le voyage de plusieurs années qu’il deviendrait. Joss Whedon prend le relais et livre le monstre d’un film de Frankenstein en 2017. L’implacable campagne #ReleaseTheSnyderut qui a suivi. BvS a servi de tremplin involontaire pour l’une des plus grandes histoires du monde du cinéma au cours des dernières années.

Maintenant, le monde a vu Justice League de Zack Snyder. Le consensus est que le film est bien meilleur que ce qui a été initialement sorti en salles. C’est le film que Snyder voulait faire. C’est le film qui a été mis en place par Batman v Superman: l’aube de la justice. Bien que nous ayons finalement dû faire le long chemin pour y arriver, mettre en place les graines qui pousseraient plus tard était, avec le recul, facilement l’une des meilleures choses à propos de ce film et de l’héritage qu’il laisse.

Sujets: Batman vs Superman