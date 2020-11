Les meilleures offres sur les télescopes et jumelles Orion

Jumelles et télescopes Orion, également connu simplement sous le nom d’Orion, a célébré son 45e anniversaire en 2020 et a été l’un des fournisseurs de télescopes de choix aux côtés de Celestron, Meade Instruments, Vixen et Sky-Watcher. En plus de fabriquer des télescopes pour les observateurs débutants, intermédiaires et avancés, Orion propose des jumelles pour l’observation astronomique et terrestre ainsi que des microscopes et des longues-vues.

Que vous soyez un débutant à la recherche de votre tout premier télescope ou que vous cherchiez à mettre à niveau votre instrument actuel, nous avons recherché les meilleurs détaillants en ligne pour nous assurer que vous en avez pour votre argent. Assurez-vous de consulter cette page quotidiennement pour les meilleurs prix.

Si vous ne cherchez pas à acheter un télescope et que vous recherchez des jumelles pour faire des observations occasionnelles du ciel nocturne ou pour observer la faune en action, Orion propose une large sélection pour tous les budgets. Si vous avez besoin d’un guide sur les jumelles qui vous conviennent le mieux, consultez notre guide ainsi que notre sélection de jumelles recommandées si vous magasinez actuellement.

Quel télescope Orion devriez-vous acheter?

Quel que soit votre niveau d’expérience d’observation du ciel, Orion a le télescope adapté à vos finances. Les débutants qui ne cherchent pas à investir énormément lors de leur première incursion dans l’observation peuvent profiter du télescope Orion Observer II 60 mm pour moins de 100 €, tandis que les observateurs du ciel sérieux avec des budgets plus importants peuvent se rapprocher des galaxies, des planètes, des nébuleuses et de la surface cratérisée de la lune. avec le Orion SkyQuest XX16g GoTo Dobsonian pour 4000 €.

Ceux qui prennent grand plaisir à l’astrophotographie seront impressionnés par les capacités de la série d’astrographes d’Orion. Choisissez un réflecteur de la série si vous avez un budget modeste et le Ritchey-Chrétien plus avancé si vous êtes à l’aise pour investir dans un kit sérieux.

Si votre budget se situe autour de 100 €, nous vous recommandons l’Orion SpaceProbe II 76 mm, qui offre de bonnes vues sur la surface de la lune, les planètes et les galaxies et nébuleuses plus brillantes. Un énorme avantage à posséder cet instrument est la facilité avec laquelle il peut être assemblé, permettant aux observateurs du ciel d’obtenir des observations en quelques minutes.

Les débutants à la recherche d’un télescope avec une plus grande ouverture – pour des vues plus détaillées des cibles du ciel nocturne et afin de regarder plus loin dans l’espace – en possession de plus d’argent pour jouer, devraient envisager la gamme de télescopes Orion StarMax et Orion SkyQuest XT pour un contraste et une clarté optimaux grâce au système optique. Gardez à l’esprit que plus l’ouverture est grande, plus le prix est élevé.

En se dirigeant vers le territoire des amateurs, les observateurs du ciel cherchent souvent à investir davantage dans un télescope – en particulier lorsqu’il s’agit de mise à niveau. Pour les observateurs du ciel intermédiaires, qui ont une expérience des montures équatoriales avancées et n’ont pas besoin de l’aide d’une configuration informatisée, nous recommandons le réfracteur Orion AstroView 120ST EQ ou l’Orion StarMax 127 mm pour une vue imprenable sur le système solaire et le ciel profond.

Le télescope informatisé, également connu sous le nom de GoTo, ne vise aucun niveau d’expérience particulier et est apprécié des débutants et des observateurs du ciel chevronnés. Si vous préférez que le télescope effectue tout le suivi et l’alignement pour vous, et d’une simple pression sur un bouton, l’Orion StarSeeker IV 150 mm GoTo est un investissement rentable aux côtés de l’Orion SkyQuest XX 12i IntelliScope Truss Dobsonian. Vous devriez chercher à dépenser entre 500 € et 4500 € pour l’un de ces instruments révolutionnaires, en fonction de la taille de l’objectif ou du miroir du télescope.