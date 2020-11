Les meilleures offres sur les télescopes et jumelles Celestron

Celestron, aux côtés de Meade Instruments, Orion, Vixen et Sky-Watcher, est l’une des sociétés de télescopes les plus populaires avec des options qui conviennent à tous les budgets. Nous avons rassemblé les meilleures offres de télescopes Celestron disponibles à l’heure actuelle et recherché les prix les moins chers des télescopes Celestron auprès de détaillants en ligne réputés.

Si vous cherchez à acheter un nouveau télescope Celestron mais que vous ne savez pas encore ce que vous devriez rechercher, vous pouvez commencer avec notre guide des meilleurs télescopes ou, si vous avez un besoin spécifique, consultez nos guides pour le meilleur télescope pour débutant ou le meilleur télescope pour enfants. Si, d’un autre côté, vous recherchez quelque chose de plus compact et que vous n’êtes pas encore prêt à vous engager à acheter un télescope, consultez également nos meilleurs guides de jumelles. Nous avons également inclus certaines offres de jumelles Celestron dans cette liste.

Si vous avez déjà une idée du télescope qui vous convient le mieux, mais que vous voulez simplement les meilleurs prix pour le moment, lisez la suite pour une sélection des meilleures offres Celestron et des produits que nous recommandons pour moins de 100 €, moins de 500 € et moins de 1000 €. .

Quel télescope Celestron devriez-vous acheter?

Il existe une large gamme de télescopes Celestron. Il y a le Celestron FirstScope 76 de base qui coûte moins de 50 € aux télescopes d’astrophotographie avancés tels que l’astrographe RASA Rowe-Ackermann Schmidt de 14000 € Celestron 36 cm, avec tous les prix intermédiaires couverts.

En commençant par le bas de l’échelle, et si votre budget est limité à moins de 50 €, nous vous recommandons d’investir dans des jumelles par rapport à des télescopes de table moins chers pour obtenir plus d’optimisation optique pour votre argent. Si les jumelles sont le bon choix pour vous et que vous êtes en mesure d’étendre votre budget à environ 70 €, alors les jumelles Celestron SkyMaster 15×70 sont un investissement rentable. Pendant ce temps, le Celestron PowerSeeker 60AZ convient aux débutants qui souhaitent toujours acheter un télescope avec un budget limité à environ 50 € et, alors que le Celestron FirstScope 76 dispose d’une ouverture légèrement plus grande pour ramasser des cibles du ciel nocturne, sa petite conception de table peut être gênante. à utiliser pour les adultes. Dans cet esprit et ses performances optiques globales, nous recommandons cet instrument aux enfants et aux familles ayant un intérêt occasionnel pour l’observation du ciel.

Pour une amélioration majeure de la qualité et ce que vous pourrez voir de plus près dans le ciel nocturne, nous vous recommandons le Celestron AstroMaster 130 EQ. Trouvez une bonne affaire Celestron et vous pourrez acheter ce télescope pour moins de 300 €. C’est un investissement beaucoup plus important, mais avec lui, vous pourrez obtenir des vues plus claires et plus éloignées, y compris des vues agrandies des anneaux de Saturne et de certaines des lunes de Jupiter.

Si vous entrez dans le territoire des amateurs avec votre observation du ciel, vous voudrez quelque chose de plus avancé. Pour environ 800 €, le Celestron NexStar 6SE est un télescope informatisé, équipé d’une monture GoTo entièrement automatisée et de la technologie SkyAlign. Cet instrument révolutionnaire simplifie la recherche d’objets dans le ciel nocturne en appuyant rapidement sur un bouton, ce qui permet aux observateurs de passer plus de temps à observer au lieu de naviguer. Avec un objectif de taille décente de 6 pouces, le Celestron NexStar 6SE est un bon télescope pour les astronomes expérimentés et les débutants sérieux – un avantage supplémentaire est que cet instrument est difficile à dépasser compte tenu de ses capacités, le seul coût supplémentaire étant des accessoires supplémentaires. comme des oculaires et des filtres pour tirer le meilleur parti de son système optique.

Ce sont nos principales recommandations et nous les avons incluses dans notre outil de recherche d’offres Celestron ci-dessous. Notre technologie de vérification des prix recherche chaque jour les meilleures offres et prix Celestron auprès de détaillants réputés, vous n’avez donc pas à parcourir Internet pour obtenir une réduction sur votre prochain télescope ou jumelles Celestron.