Les meilleures offres Steam de la semaine du Black Friday 2020

Bien que Steam ne les appelle pas les ventes du Black Friday, mais les ventes en baisse, la coïncidence dans le temps n’est pas accidentelle. Toutes les entreprises profitent du Black Friday pour leurs ventes correspondantes, et un magasin réputé précisément pour ses remises n’allait pas être moindre. C’est une occasion pratiquement unique d’accéder à des réductions sur les jeux vidéo informatiques cela ne se répétera pas … enfin, jusqu’aux prochaines ventes, qui dans le cas de Steam arriveront à la fin de l’année.

Ici, nous allons vous recommander certaines des offres Steam les plus juteuses, mais comme toujours, vous disposez de quelques outils qui vous offriront une vision plus globale adaptée à vos besoins. La section des offres de Steamdb est la plus complète: elle répertorie actuellement pas moins de 36000 jeux en vente sur cette période, qui s’étend du 25 novembre au 1er décembre. Là, vous pouvez rechercher par prix, systèmes d’exploitation, tags et bien d’autres.

Certaines des meilleures offres Steam Fall Sale

‘Les Sims 4’ : Le simulateur de vie quotidienne millionnaire / décalé, avec de multiples possibilités de personnalisation, est disponible en différentes liasses, mais l’option de base est de 4,79 euros.

‘Fall Guys: Ultimate Knockout’: La sensation de l’année, un jeu de compétition en ligne favori des streamers et délicieusement hilarant contre des dizaines d’autres concurrents flasques est à 15,99 €.

‘Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’ : Il a cinq ans maintenant, mais ce jeu d’action tactique à la Tom Clancy tient le coup et est une bonne affaire pour 9,89 euros.

‘La civilisation de Sid Meier VI’ : Le dernier opus du majestueux jeu de stratégie impérial propose des leaders (dont Philippe II) plus fidèles que jamais à leur incarnation historique, entre autres nouveautés, pour 14,99 euros.

‘Kingdom Come: Deliverance’: Situé dans le Saint Empire romain germanique, ce RPG d’action-aventure a une histoire plus élaborée que d’habitude, et vous l’avez pour 14,99 euros.

7 jours pour mourir

‘7 jours pour mourir’ : Un incroyable jeu d’action zombie post-apocalyptique qui mêle aventure, jeux de rôle, fusillades et même tour de défense dans un monde vaste et partagé. Pour 7,81 euros.

‘Death Stranding’ : Les derniers joueurs de Kojima ont stupéfié dans le monde entier avec ses excentricités caractéristiques et son ton optimiste mais sombre. L’un des jeux incontestables de ces derniers temps, pour 29,99 euros.

‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ : L’un des derniers jeux basés sur Star Wars est cette aventure solo qui se déroule après «Revenge of the Sith», afin de reconstruire l’ordre qu’ils touchent. Pour 19,99 euros.

« L’enfer laisse libre » : La Seconde Guerre mondiale encadre ce tireur qui supporte jusqu’à une centaine de combattants et dont la mécanique est inspirée de la RTS, pour 22,49 euros.

«F1 2020»: 22 circuits et un réalisme extrême pour une saga qui offre dans cet épisode la possibilité de créer sa propre équipe, avec des marques et des pilotes de renommée mondiale, pour 27,49 euros.

‘Pack complet d’élite Sniper’ : Bundle avec les quatre jeux de la saga, des moments difficiles mais toujours agréables du premier opus au dernier, qui a ajouté des éléments d’aventure et d’action balistique pour 25,33 euros.

‘ Pack Tropico ‘, paquet avec les six jeux et tous les DLC: C’est peut-être un prix excessif, mais cette avalanche de jeux et de DLC, si vous aimez la stratégie banane, vous garantit des mois de plaisir dictatorial pour 97,79 euros.

‘ Resident Evil 3 ‘: Le dernier remake en date de la mythique saga d’horreur de survie de Capcom comprend, bien sûr, le légendaire Nemesis, qui vous poursuivra sans relâche dans les rues de Raccoon City. Pour 19,79 euros.

‘ Âmes sombres III ‘: Maintenant que le remake de’ Demon’s Souls ‘a revitalisé un sous-genre qui est définitivement là pour rester, cela ne fait pas de mal de récupérer le troisième volet de la série mère pour 14,99 euros.

‘ Pack South Park ‘: Comprend les deux jeux Obsidian qui ont retrouvé le ton, le sens de l’humour et l’esthétique de la série originale vétéran. Pas pour tous les publics, et c’est la bonne chose. Pour 20,23 euros.

‘Demi-vie: Alyx‘: Le nouveau Half-Life est juste pour ceux qui ont l’équipement VR de Valve, mais ça vaut le coup: HL reste fidèle à sa tradition de révolutionner les jeux vidéo à chaque épisode, et Alyx le fait avec VR pour 37,49 euros.

Half-Life Alyx

‘Le diable peut pleurer 5’ : DMC continue avec son dernier opus complètement fidèle à ses origines, avec des chorégraphies, des bicharracos et de l’action balistique, dans un pack qui comprend tous les extras vendus séparément, pour 25,74 euros.

: DMC continue avec son dernier opus complètement fidèle à ses origines, avec des chorégraphies, des bicharracos et de l'action balistique, dans un pack qui comprend tous les extras vendus séparément, pour 25,74 euros. ' Dragon Ball Z: Kakarot ': Le dernier opus des jeux vidéo Dragon Ball est l'un des meilleurs titres de la franchise, car il revoit volontiers des moments classiques de la saga originale, avec une esthétique étonnamment fidèle aux dessins animés, pour 23,99 euros.

‘ DOOM Eternal ‘: Brutalité et frénésie pour cette superbe confrontation avec les hôtes de l’enfer. Le gameplay classique de DOOM avec vitesse et spectacle à la pointe de la technologie, pour 19,79 euros.

‘ Assassin’s Creed Odyssey ‘: Pour beaucoup, le meilleur’ ​​Assassin’s Creed ‘de tous les temps. Situé dans la Grèce antique, avec toutes les constantes de la saga, c’est un spectacle visuel qui vaut la peine d’être revisité pour 17,99 euros.

‘ Battlefield v ‘: Le tireur de guerre le plus spectaculaire revient sur le conflit par excellence du genre, la Seconde Guerre mondiale. Ce pack comprend tout le contenu supplémentaire des deux premières années de vie du jeu pour 23,99 euros.

‘ Trilogie Spyro ™ Reignited ‘: Les trois jeux originaux de la mascotte bien-aimée de la première Playstation, rechapés pour les temps nouveaux, mais avec tout leur charme intact pour 19,99 euros.

‘Simulateur de construction PC‘: Si changer la carte son de votre ordinateur vous semble un zen particulier, ce simulateur de service technique informatique est fait pour vous, pour 9,99 euros.

‘ Warhammer: Vermintide 2 ‘: Une autre franchise à succès, qui a suscité des éloges pour sa vision du combat de mêlée à la première personne le plus fou. Une des meilleures coopératives pour quatre joueurs pour 6,99 euros.

‘ Hellpoint ‘: Esthétique macabre et spatiale unique et dérangeante pour un RPG dans lequel vous devrez explorer une station abandonnée en proie à de terribles créatures. Pour 20,99 euros.

‘ Escadrons de Star Wars ‘: Plus de Star Wars, mais avec l’un des genres les plus appréciés des joueurs vétérans: les simulateurs de vol, avec des missions individuelles et d’équipe inspirées du cinéma pour 23,99 euros.

‘ FIFA 21 ‘: Je ne pouvais pas manquer le simulateur de football par excellence. On ne peut rien dire de nouveau sur une franchise qui traîne des millions de joueurs et qui a parfaitement mis en œuvre le jeu en ligne, pour 34,79 euros.

‘ Coeurs de fer IV ‘: Stratégie pure et dure de la Seconde Guerre mondiale, dans l’une des sagas les plus élaborées et méticuleuses avec le décor, pour 9,99 euros.

‘Divinity: Original Sin 2 – Édition définitive‘: Les créateurs de Baldur’s Gate 3 lui ont donné leur cœur avec ce RPG qui comprend un système de combat profond et que vous pouvez presser pendant des mois, pour 16,79 euros.