Les meilleures offres de kits Osmo

Les kits Osmo sont des modules complémentaires pour iPad ou tablettes Amazon Fire qui transforment le temps d’écran en temps tactile. Ces kits utilisent des objets manipulables – des nombres, des formes, des carrés d’instructions de codage – qui permettent aux enfants de traduire ce qu’ils font dans le monde physique en action sur un écran, et inversement.

Pour commencer, vous aurez besoin d’une base Osmo et d’une tablette compatible. Ensuite, vous pouvez choisir parmi un certain nombre de kits conçus pour enseigner différents concepts. Plus vous avez de kits, plus votre enfant peut en faire. Pour Black Friday, Osmo propose une série d’offres sur ces kits, disponibles sur Amazon:

Meilleures offres sur les kits Osmo

Kit de démarrage Osmo Genius pour iPad: 99,99 € 74,99 € chez Amazon Ce kit de démarrage fonctionnera avec tous les iPad exécutant iOS9 ou version ultérieure, à l’exception de la génération 1, de l’iPad Pro 11 pouces et de l’iPad Pro 12,9 pouces. Conçu pour les enfants de 6 à 10 ans, il est livré avec une base et un réflecteur Osmo pour iPad, des pièces de tangram, des tuiles numériques, des tuiles de mots, un espace de stockage pour chaque jeu et cinq applications de jeu: Numbers, Tangram, Words, Newton et Masterpiece. Avec 25% de réduction sur Amazon, vous obtenez une bonne affaire; la seule fois où le prix est allé plus bas que cela, c’était en décembre 2019, lorsque Amazon l’a vendu pour 69,99 €.

Kit de démarrage Osmo Genius pour tablette Fire: 99,99 € 55,99 € chez Amazon Compatible avec 7e génération Fire 7, HD 8, HD 10, 8e génération Fire HD 8, 9e génération HD 7, HD 10, ce kit est également conçu pour les enfants de 6 à 10 ans. Il est livré avec une base et un réflecteur Osmo pour les tablettes Fire, des pièces de tangram, des tuiles de nombres, des tuiles de mots, un espace de stockage pour chaque jeu et cinq applications de jeu: Numbers, Tangram, Words, Newton et Masterpiece. Et pour le moment, Amazon le vend à 40% sur le prix catalogue.

Kit de démarrage Osmo Little Genius pour iPad: 79,99 € 55,99 € chez Amazon Comme le kit de démarrage Genius, mais pour les enfants d’âge préscolaire, cet ensemble est livré avec une base et un réflecteur Osmo pour iPad (iOS9 ou version ultérieure), 19 pièces de costume de jeu en carton, 38 bâtons et anneaux en silicone, un tapis de jeu en silicone, un rangement empilable pour le jeu pièces et quatre applications de jeu: ABC, Costume Party, Stories et Squiggle Magic. À 25% sur le prix de liste, ce kit de démarrage se vend à l’un de ses prix les plus bas; il a seulement baissé, à 55,99 €, l’année dernière sur Amazon.

Voir l'offre

Kit de démarrage Osmo Little Genius pour tablette Fire: 79,99 € 55,99 € chez Amazon Un kit de démarrage pour les utilisateurs de tablettes Fire de 3 à 5 ans. Vous obtiendrez une base et un réflecteur Osmo pour Fire Tablet, 19 pièces de costume en carton, 38 bâtons et anneaux en silicone, un tapis de jeu en silicone, un rangement empilable pour les pièces de jeu et quatre applications de jeu: ABC, Costume Party, Stories et Squiggle La magie. Amazon propose son prix le plus bas pour le kit, à 30% de réduction sur le prix catalogue.

Kit de démarrage Osmo Coding pour Fire Tablet: 99,99 € 69,99 € chez Amazon (Aussi pour iPad: 99,99 € 78,99 € chez Amazon) Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour que votre enfant de 5 à 10 ans commence le codage. Compatible avec les 7e génération Fire 7, HD 8, HD 10, 8e génération Fire HD 8, 9e génération HD 7 et HD 10. Vous obtenez une base et un réflecteur Osmo pour tablettes Fire, 31 blocs de codage tangibles et un stockage, ainsi que trois jeux applications: Coding Awbie, Coding Jam et Coding Duo.

Kit de démarrage Osmo Little Genius pour iPad + Early Math Explorer: 119,99 € 80,99 € chez Amazon (Aussi pour Fire Tablet: 119,99 € 83,99 € chez Amazon) Ce kit comprend une base et un réflecteur Osmo, 19 pièces de costume, 38 bâtons et anneaux en silicone, un tapis de jeu en silicone, un espace de rangement pour les pièces de jeu et 6 applications de jeu: Shape Builder, Counting Town, ABC, Costume Party, Stories et Squiggle Magic. Amazon vend actuellement les versions iPad et Fire à 30% de réduction.

Kit de démarrage Osmo Genius pour tablette Fire + soirée de jeu en famille: 139,99 € 97,09 € chez Amazon Ce kit comprend une base et un réflecteur Osmo, des pièces de tangram, des tuiles de nombres, des tuiles de mots, un rangement empilable pour chaque jeu et sept applications de jeu, y compris deux jeux pour toute la famille: Math Buzz, Lettertopia, Numbers, Tangram, Words, Newton et Masterpiece . Amazon vend cet ensemble à 31% de réduction sur le prix catalogue – son prix le plus bas jamais vu.

Kit de démarrage Osmo Creative pour iPad: 69,99 € 52,49 € chez Amazon (Aussi pour Fire Tablet: 99,99 € 48,99 € chez Amazon) Conçu pour les enfants de 5 à 10 ans, ce kit comprend une base et un réflecteur Osmo, un tableau créatif, quatre marqueurs effaçables à sec, une pochette en microfibre pour gomme, un espace de rangement empilable pour chaque jeu et trois applications de jeu: Monster, Newton et Masterpiece . À l'heure actuelle, Amazon vend la version iPad à 25% de réduction et la version Fire Tablet à 30% de réduction sur le prix de détail.

Ensemble familial Osmo Coding pour iPad et Fire: 79,99 € 55,99 € chez Amazon Conçu pour les enfants de 5 à 10 ans, cet ensemble de jeux comprend 31 blocs de codage tangibles, notamment: Marche, Saut, Main, Magie, Repos, Quantificateurs (Numéros), Répétition, Sous-routines, Stockage empilable pour les pièces de jeu et trois applications de jeu: Codage Awbie, Codage Duo de confiture et de codage. En ce moment, Amazon vend le bundle à 30% de réduction.

Agence de détective Osmo: 49,99 € 37,49 € chez Amazon Résolvez des mystères avec ce kit d’extension, qui contient quatre cartes recto-verso, un porte-carte, une loupe et une application de jeu: Detective Agency. Conçu pour les 5 à 12 ans. Voir l’offre

Osmo Pizza Co.: 49,99 € 39,99 € chez Amazon Les enfants de 5 à 12 ans peuvent faire des pizzas et s’entraîner à compter la monnaie avec ce jeu de pizzeria. Ce kit comprend une pizza et un plateau, des garnitures, des tuiles d’argent, un rangement empilable pour les pièces de jeu et une application de jeu: Pizza Co. Amazon vend le module complémentaire à 20% de réduction. (Bien que son offre la plus basse sur Pizza Co.était en février dernier, lorsque Amazon l’a vendue pour 23,99 €.)

Monstre Osmo: 49,99 € 34,99 € chez Amazon Construisez votre propre monstre avec ce kit de jeu pour les jeunes de 5 à 10 ans. Vous obtiendrez un tableau créatif, quatre marqueurs effaçables, une pochette de gomme floue, un espace de rangement empilable pour chaque jeu et une application de jeu: Monster. Amazon vend l’add-on à 30% de réduction sur le prix catalogue, son offre la plus basse de tous les temps sur Osmo Monster.

Bagues et bagues Osmo Little Genius: 39,95 € 27,99 € chez Amazon Cet ensemble de manipulables comprend 38 bâtons et anneaux en silicone pour pratiquer la formation de lettres, un tapis de jeu en silicone, un rangement empilable pour les pièces de jeu et deux applications de jeu: ABC et Squiggle Magic. Amazon vend les bâtons et les bagues à son prix le plus bas, à 30% de réduction.

Pièces de costume d'Osmo Little Genius: 24,99 € 17,49 € chez Amazon Dix-neuf costumes en carton et deux applications de jeu (Costume Party & Stories) permettront à l'imagination des enfants de 3 à 5 ans de se déchaîner. À 30% de réduction, les pièces de costume seraient un excellent achat par rapport au Black Friday – c'est le prix le plus bas qu'Amazon ait jamais proposé pour l'add-on.

Mots Osmo Genius: 29,99 € 20,79 € chez Amazon Ce kit d’extension comprend des mosaïques de mots, du stockage et une application de jeu: Words. Pour les enfants de 6 à 10 ans, Osmo Genius Words propose un retour audio et visuel en temps réel qui permet aux enfants d’apprendre par l’expérimentation dans un environnement sans stress. Et pour le moment, Amazon vend le kit à 31% de réduction.

Numéros Osmo Genius: 29,99 € 20,89 € chez Amazon Ce kit d’extension comprend des tuiles numérotées, un espace de stockage empilable et une application de jeu pour les enfants de 6 à 10 ans: les nombres. Selon Osmo, ce kit enseigne les mathématiques, l’addition, le comptage, la soustraction, la multiplication, la résolution de problèmes, l’écoute et la pensée visuelle. Et c’est 30% de réduction pour le Black Friday.

Osmo Genius Tangram: 29,99 € 20,99 € chez Amazon Ce kit d’extension pour les enfants de 6 à 10 ans comprend des tangrams, un stockage empilable et une application de jeu: Tangram. Les enfants peuvent organiser des pièces de puzzle pour correspondre aux formes à l’écran et compléter plus de 500 conceptions / puzzles; plus ils jouent, plus les puzzles supplémentaires s’ouvriront. Voir l’offre

Osmo Super Studio Disney, Frozen 2: 29,99 € 22,49 € chez Amazon Pour les enfants de 5 à 11 ans, ce pack d’apprentissage à dessiner comprend un carnet de croquis Super Studio Frozen 2, 2 marqueurs Super Studio, une gomme Super Sweeper et l’application de jeu Super Studio Frozen 2. Les enfants seront étape par étape- des instructions étape sur la façon de dessiner les scènes de “Frozen 2”, puis regardez l’histoire prendre vie dans leur première animation. Amazon vend le kit super studio à 25% de réduction. Voir l’offre

Osmo Super Studio Disney, Princesse Disney: 29,99 € 22,49 € chez Amazon Pour les enfants de 5 à 11 ans, ce pack d’apprentissage du dessin comprend un carnet de croquis Super Studio Disney Princess, un marqueur Super Studio, une gomme Super Sweeper et l’application de jeu Super Studio Disney Princess. Amazon vend le kit de dessin de princesse à 25% de réduction. Bien qu’il s’agisse d’un accord, le prix le plus bas sur Amazon était de 11,99 € en février dernier.