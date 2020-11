Les meilleures offres Black Friday sur les télescopes

Ce Black Friday, vous pouvez économiser sur un télescope de haute qualité. Que vous en recherchiez un comme cadeau, pour vous-même ou que vous recherchiez votre prochaine mise à niveau, vous découvrirez le meilleur instrument pour vous dans notre première sélection d’offres.

Avec des offres intéressantes sur la gamme de télescopes PowerSeeker de Celestron au réflecteur StarBlast II 4.5 d’Orion, nous avons rassemblé les meilleures offres sur les télescopes polyvalents qui ne sont pas seulement parfaits pour les débutants, mais aussi pour les observateurs du ciel chevronnés à la recherche d’un télescope à saisir. .

Chaque télescope de la vente Black Friday est livré avec des oculaires, une lentille Barlow pour atteindre toutes les limites optiques de l’assemblage du tube, de la monture, du trépied, de la diagonale de l’étoile, du chercheur ainsi que des modules complémentaires comme une carte de la lune ou un logiciel d’astronomie. Il n’a jamais été aussi simple de trouver un instrument tout compris à un prix avantageux.

Super offres du Black Friday sur les télescopes de Celestron et d’Orion

Télescope Celestron AstroMaster LT 76AZ: 129,95 € 111,59 € chez Amazon Le Celestron AstroMaster LT 76AZ produit des images lumineuses et claires de cibles telles que les anneaux de Saturne, les lunes de Jupiter et les cratères et mers de la surface lunaire. Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation et tous les accessoires sont fournis. Économisez 14% pendant le Black Friday.

Télescope Orion StarBlast II 4.5: 199,99 € 179,99 € chez Amazon A lire : The Family Man Saison 2: Quelle est la dernière mise à jour sur la date de sortie, les informations sur la distribution et les détails de l'intrigue? L’Orion StarBlast II 4.5 est un télescope dont toute la famille peut profiter et vous pouvez économiser 10% sur le prix catalogue chez Amazon ce Black Friday. Fourni avec deux oculaires et une carte de la lune, c’est le package complet pour obtenir de superbes vues de l’univers.

Télescope Celestron PowerSeeker 50AZ: 49,95 € 46,09 € chez Amazon À un prix avantageux de moins de 50 €, le PowerSeeker 50AZ est le télescope idéal pour les enfants et les adultes ayant un intérêt occasionnel pour l’observation du ciel. En quelques minutes, vous serez prêt à observer la lune et les planètes, d’autant plus qu’il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour l’observer.

Télescope Celestron PowerSeeker 70EQ: 129,95 € 117,28 € chez Amazon Économisez 10% sur le Celestron PowerSeeker 70EQ, le télescope parfait pour les débutants à la recherche d’un instrument portable, facile à configurer, à utiliser et à révéler de bonnes vues du système solaire et des cibles du ciel profond. Fourni avec deux oculaires, une lentille Barlow 3x et un téléchargement gratuit du logiciel Starry Night.

Télescope Celestron PowerSeeker 127EQ: 169,95 € 151,78 € chez Amazon Un pas en avant dans la capacité de collecte de lumière du PowerSeeker 70EQ, le Celestron PowerSeeker 127EQ combine une construction de qualité avec de superbes vues du ciel nocturne – et pour le Black Friday, vous pouvez l’obtenir pour une fraction du prix. Les oculaires fournis fournissent des grossissements jusqu’à 450x et un téléchargement gratuit du logiciel Starry Night est inclus. A lire : Bande Redmi avec moniteur de fréquence cardiaque et autonomie de 14 jours lancée en Inde à 1599 Rs

Assurez-vous de consulter d’autres offres Black Friday de 45secondes.fr sur les télescopes et les jumelles de Orion, Celestron, Instruments Meade, Observateur du ciel et Renarde.