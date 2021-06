Les meilleures impressions de célébrités de tous les temps de Bill Hader

Ancienne star de « SNL » et maintenant acteur de cinéma décoré de films comme « Trainwreck » et « The Skeleton Twins », Bill Hader est largement adoré pour ses talents de comédien et sa charmante personnalité.

Hader, en fin de compte, est ridiculement bon pour les impressions de célébrités.

Ce n’est pas surprenant compte tenu de ses rôles précédents, mais ils sont si bien faits que si vous fermiez les yeux, vous ne pourriez pas faire la différence.

Aujourd’hui, c’est le 43e anniversaire de Bill Hader, nous avons donc décidé de revenir sur certaines des performances les plus légendaires de Bill Hader – d’autres célébrités.

Voici 10 des meilleures impressions de célébrités de Bill Hader

1. Alan Alda

Hader a parlé d’Alda comme l’une de ses inspirations comiques, il est donc facile de voir pourquoi il choisirait de se faire passer pour lui dans plusieurs sketches « SNL ».

Il maîtrise si bien ses manières.

2. John Malkovich

Dans un autre sketch « SNL », Hader joue un animateur de talk-show qui joue avec Malkovich et dit: « Je peux être John Malkovich », puis se fait passer pour lui vers la marque de 2 minutes.

L’inclinaison de sa tête le rend encore plus drôle, et le croquis lui-même est hilarant.

3. Bob Simon

Le correspondant principal de « 60 Minutes » pendant près de 20 ans, Bob Simon, a presque eu un sketch qui lui a été consacré sur « SNL » mais il a été coupé.

La voix douce et confortable de Simon est assez bien imitée par Bill Hader, qui a également adoré le sketch et a été vraiment bouleversé quand il a été coupé.

4. James Mason

Lors de la première apparition de Hader dans l’émission de Stephen Colbert, Colbert parle du talent de Hader dans les impressions et se vante de la façon dont il a également une impression de l’acteur emblématique James Mason.

Hader a en fait fait son impression Mason pour son audition pour participer à son émission HBO « Barry », et l’a imité avec un chèque-cadeau expiré pour une douzaine de beignets. Du pur génie.

5. Keith Morrison

L’animateur de Dateline NBC, Keith Morrison, a été imité par Hader dans un autre sketch « SNL » où il parodie de véritables émissions policières et brise le quatrième mur à plusieurs reprises.

Morrison est en fait une idole de Hader et il l’a même rencontré pour la première fois en 2019 (le sketch date de 2013).

6. Jack Nicholson

En tant qu’invité de « The Ellen Show », Hader a joué à un jeu où il devait se faire passer pour des célébrités faisant des activités aléatoires, et le plus impressionnant (et le plus drôle) était son impression de Jack Nicholson, où Nicholson dirige un stand de limonade.

7. Arnold Schwarzenegger

Sur « Conan », Hader parle de sa fille qui pense avoir 4 ans et demi, mais elle a vraiment 2 ans et ressemble un peu à Arnold Schwarzenegger, ce que Conan souligne.

Cela incite Hader à donner l’impression d’Arnold Schwarzenegger s’il était en fait un bébé.

8. Jason Sudeikis

Également sur « Conan », Hader a fait ses impressions sur les autres membres de la distribution de « SNL » et explique comment Jason Sudeikis mâche toujours du chewing-gum et qu’il ne peut pas le sortir de sa tête.

Lorsque Sudeikis lui a envoyé un texto pour le féliciter pour son rôle dans « Les jumeaux squelettes », il n’a pas pu s’empêcher de le lire comme s’il mâchait encore du chewing-gum.

9. Clint Eastwood

Hader dans le rôle de Clint Eastwood faisant une publicité pour Chrysler, et c’est bon.

Il y a trois parties différentes dans la publicité, mais voici la première pour vous fournir un peu de contexte.

10. Al Pacino

Hader est un grand fan d’Al Pacino et on lui demande souvent de faire son impression qu’il a montré plusieurs fois sur « Conan » et « SNL ».

Apparemment, l’agent de Pacino a dit à Hader que Pacino avait vu l’impression et a répondu toujours Pacino-ly, en disant: «C’est bien. Ça m’est déja arrivé. »

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et les relations.