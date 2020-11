Les meilleures histoires spatiales de la semaine!

La NASA et SpaceX se rapprochent du lancement de la mission Crew-1, le président élu Biden a annoncé que les huit personnes de son équipe de transition de la NASA et qu’une lune glacée autour de Jupiter pourraient briller dans le noir. Voici quelques-unes des principales histoires de Space.com cette semaine.

Les scientifiques ont observé un flash étrange et incroyablement lumineux.

Représentation par un artiste d’un bref sursaut gamma qui était 10 fois plus lumineux que le prochain événement de ce type le plus brillant. D’un bref sursaut gamma qui était 10 fois plus lumineux que l’événement suivant le plus brillant. (Crédit d’image: D. Player / STScI / NASA / ESA)

Les scientifiques ont étudié un flash cosmique incroyablement brillant en utilisant des installations telles que l’observatoire Swift de la NASA dans l’espace, le Very Large Array au Nouveau-Mexique et l’observatoire Keck à Hawaï. Le phénomène étrange peut avoir été causé par la collision de deux étoiles à neutrons denses qui ont ensuite formé une étoile à neutrons hautement magnétisée, ou magnétar.

Histoire complète: Les scientifiques repèrent un flash « kilonova » si brillant qu’ils peuvent à peine l’expliquer

Une lune glacée du système solaire pourrait briller dans l’obscurité.

Cette illustration de la lune de Jupiter, Europe, montre comment la surface glacée peut briller sur sa face nocturne, le côté opposé au Soleil. Les variations de la lueur et de la couleur de la lueur elle-même pourraient révéler des informations sur la composition de la glace à la surface d’Europe. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Une nouvelle étude suggère qu’Europa, la lune glacée en orbite autour de Jupiter, brille dans le noir. Une équipe de recherche a étudié comment les molécules organiques de la coquille de glace d’Europe peuvent être affectées lorsque le rayonnement et le champ magnétique de Jupiter interagissent avec eux. La lueur apparaîtrait sur la nuit d’Europe.

Histoire complète: La lune océanique de Jupiter, Europa, brille probablement dans le noir

Huit personnes pour aider Biden à effectuer une transition en douceur avec la NASA avant le jour de l’inauguration.

L’astronaute Pam Melroy, commandant de la mission STS-120 de la navette spatiale, flotte dans le nœud Unity de la Station spatiale internationale en 2007. (Crédit d’image: NASA)

Le président élu Biden a annoncé l’équipe de transition de la NASA composée de 8 personnes qui l’aidera avant son investiture en janvier 2021. L’équipe comprend la géologue planétaire Ellen Stofan; l’ancien scientifique en chef de la NASA Waleed Abdalati; l’astrophysicien Jedidah Isler; Bhavya Lal, analyste de la technologie et des politiques spatiales; l’ancienne astronaute de la NASA Pam Melroy; Dave Noble, directeur exécutif de l’American Civil Liberties Union of Michigan; climatologue Shannon Valley; et David Weaver, directeur des communications de l’Air Line Pilots Association.

Histoire complète: Le président élu Biden nomme une équipe de transition de 8 personnes à la NASA

Bridenstine ne restera pas à la tête de la NASA lorsque le nouveau président prendra le relais.

Le témoignage du chef de la NASA, Jim Bridenstine, lors d’une audience houleuse du Congrès le 16 octobre 2019, est intervenu le lendemain du dévoilement de deux combinaisons spatiales que l’agence est en train de concevoir pour le programme d’atterrissage sur la lune Artemis. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

Dans un article récent d’Aerospace Daily & Defence Report, l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a déclaré qu’il ne resterait pas à la tête de l’agence spatiale une fois que le président élu Biden prendrait le relais, même si on le lui demandait. Bridenstine a prêté serment en tant qu’administrateur de la NASA en avril 2018.

Histoire complète: Jim Bridenstine quittera ses fonctions de chef de la NASA lorsque le président élu Biden prendra le relais: rapport

La couche d’ozone saisonnière restera active jusqu’en novembre.

Le trou d’ozone antarctique a atteint son maximum le 20 septembre 2020, à 9,6 millions de miles carrés (24,8 millions de kilomètres carrés). C’était le 12e plus grand trou d’ozone jamais enregistré. (Crédit d’image: Goddard Space Flight Center de la NASA)

La couche d’ozone naturelle dans l’atmosphère terrestre est appauvrie lorsque des éléments de l’activité humaine s’accrochent aux atomes d’ozone. Il y a un trou d’ozone saisonnier au-dessus de l’Antarctique, et selon les observations de la NASA et de la National Oceanic and Atmospheric Administration, ce trou restera actif jusqu’en novembre. Le trou dans la couche d’ozone de 2020 est le 12e plus grand en superficie en 40 ans.

Histoire complète: Le trou d’ozone saisonnier au-dessus de l’Antarctique restera actif jusqu’en novembre

La NASA et SpaceX lanceront la mission Crew-1 ce week-end.

L’astronaute japonais Soichi Noguchi et les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Shannon Walker et Victor Glover, découvrent leur capsule SpaceX Crew Dragon, «Resilience», en Floride avant leur lancement, actuellement prévu pour samedi 14 novembre. (Crédit d’image: SpaceX)

La NASA lancera ce week-end quatre astronautes jusqu’à la Station spatiale internationale depuis le sol américain. Ce sera la première mission opérationnelle d’équipage de l’agence spatiale avec SpaceX. Le lancement, appelé Crew-1, transportera dans l’espace le commandant de Crew Dragon Michael Hopkins (NASA), le pilote Victor Glover (NASA), le spécialiste de mission Shannon Walker (NASA) et le spécialiste de mission Soichi Noguchi (Agence japonaise d’exploration aérospatiale).

Histoire complète: Voici comment regarder SpaceX lancer la mission d’astronaute Crew-1 pour la NASA cette semaine

Le prochain vol d’essai sans équipage du Starliner est repoussé au début de 2021.

La capsule spatiale Boeing Starliner pour le vol d’essai Orbital Flight Test 2 obtient son bouclier thermique dans cette image fixe d’une vidéo Boeing publiée le 14 octobre 2020. (Crédit d’image: Boeing)

Mardi 10 novembre, un responsable de la NASA a annoncé que le prochain vol de la capsule d’équipage commercial CST-100 Starliner n’aura lieu qu’au début de 2021. Le véhicule a été fabriqué par Boeing et sa première mission de vol d’essai Starliner n’a pas réussi à atteindre la Station spatiale internationale lors de son lancement à la fin de 2019. Le deuxième test en vol sans équipage à venir pour Starliner s’appelle Orbital Flight Test 2.

Histoire complète: La NASA dit que le prochain vol d’essai Starliner de Boeing ne sera pas lancé avant 2021

L’observatoire d’Arecibo subit une autre panne de câble.

Le plat massif de l’Observatoire d’Arecibo vu au printemps 2019. (Crédit d’image: Observatoire Arecibo / Université de Floride centrale)

Un câble s’est récemment brisé à l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico, ce qui en fait le deuxième exemple de ce type cette année dans l’établissement. L’observatoire abrite une énorme parabole de radiotélescope qui a diffusé le message Arecibo dans l’espace en 1974 pour, espérons-le, atteindre une vie extraterrestre intelligente. Le personnel de l’Observatoire d’Arecibo évalue la situation et a déclaré qu’il espérait avoir bientôt plus à partager sur les dégâts.

Histoire complète: L’observatoire d’Arecibo subit plus de dégâts en raison de la défaillance du deuxième câble

L’agence spatiale indienne effectue son premier lancement en 2020.

Le lanceur de satellite polaire indien (PSLV-C49) décolle du centre spatial Satish Dhawan le 7 novembre 2020, transportant le satellite d’observation de la Terre EOS-1 et neuf charges utiles secondaires. (Crédit d’image: ISRO)

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès 10 satellites en orbite le 7 novembre, mettant fin aux près de 11 mois sans lancement de fusée. La principale charge utile de ce lancement était le satellite d’observation de la Terre EOS-1, qui fait partie d’une série indienne de satellites d’imagerie radar qui recueille des données sur le temps, l’agriculture et la foresterie.

Histoire complète: L’agence spatiale indienne rompt la vague de sécheresse avec son premier lancement de fusée en 2020

Les ateliers de la NASA pour les tribus autochtones sont en ligne.

La chercheuse scientifique de la NASA Cindy Schmidt enseigne un atelier de télédétection organisé avec la nation indienne Samish dans ce que l’on appelle souvent Washington. (Crédit d’image: Amber McCullum / NASA)

Un nouveau cours coparrainé par la NASA vise à donner aux peuples autochtones les compétences dont ils ont besoin pour évaluer les données satellitaires d’observation de la Terre et de télédétection pour leur propre prise de décision. Et en raison de la pandémie, les cours sont devenus en ligne. Un associé de recherche à l’Université du Colorado à Boulder et un membre inscrit de la tribu Rosebud Sioux a cité la valeur des données d’observation de la Terre pour renforcer le soutien contre le pipeline d’accès du Dakota en 2016, par exemple.

Histoire complète: Avec des ateliers de lutte contre la pandémie, la formation de la NASA pour les tribus passe au numérique

