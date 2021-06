Les meilleures citations de Sukuna de Jujutsu Kaisen que vous aimeriez revoir !

Jujutsu Kaisen est connu pour battre tous les records et a rassemblé une énorme base de fans en très peu de temps. Chaque personnage a sa propre histoire et comment ils se sont retrouvés parmi la sorcellerie et les malédictions. Ryomen Sukuna est l’un de ces personnages. qui appartenait au passé et pourtant existe maintenant en tant que partie d’Itadori. Il est connu comme le roi des malédictions. Personne ne connaît sa véritable intention à part le fait qu’il est un méchant.

Yuji est simplement considéré comme un vaisseau pour stocker Sukuna, mais au tout début Gojo avait mentionné que si Yuji perdait le contrôle, il tuerait Itadori Yuji. On pense qu’il a quatre bras. De plus, il a un vœu contraignant avec Sukuna, et les conditions sont que Yuji devra laisser Sukuna prendre le relais lorsque l’esprit maudit dira « enchanter ». La deuxième condition est que Yuji oubliera qu’un tel accord existe. Itadori a essayé d’y résister mais il n’y a aucune comparaison de la force de Sukuna. cependant, ce blog comprend également des spoilers si vous n’avez pas lu le manga, soyez conscient.

Voici quelques-unes des célèbres citations de Ryomen Sukuna, il est connu pour-

1. « Connais ta place »

Sukuna est connu pour être arrogant et méprise tout le monde. Quand Mahito a fait une métamorphose inactive sur Itadori pour connaître Sakuna. Cependant, il l’a autorisé une fois puisque les deux esprits maudits Sukuna et Mahito se sont associés pour ridiculiser Itadori.

Vous pouvez également lire: Citations célèbres d’Eren Yeager de Attack on Titan !!

2. Soyez fier d’être fort

Jogo a nourri yuji d’une dizaine de doigts de Sukuna. Il demande à Sukuna de faire le vœu contraignant. Cependant, Sukuna dit qu’il ne le fera que si Jogo est capable de le frapper une fois. Jogo combat Sukuna en gardant sa garde car il sait que son adversaire n’est autre que le « Roi des malédictions ». À la surprise de Jogo, Sukuna utilise le feu au lieu de trancher et de trancher. Sukuna bat Jogo. Cela se termine par Sukuna disant qu’il s’est amusé à se battre avec Jogo et qu’il devrait être fier. Jogo finit par pleurer.

3. Toute hiérarchie autre que la force ne vaut rien

Sukuna pense que la hiérarchie doit toujours être basée sur la force des sorciers. Il était déçu de savoir que Gojo n’était pas à la tête de l’académie de Jujutsu. Sakuna avait mentionné que Satoru Gojo serait sa première cible à tuer une fois qu’il aura pris le contrôle de Yuji. Ce à quoi Gojo avait répondu que c’était un honneur d’être la cible du roi des malédictions, Sukuna.

4. « Ne regarde pas en moi sans permission. Je déteste ça… »

Sukuna réside à Itadori. Quand Itadori est sur le point de perdre une guerre, c’est Sukuna qui reprend le corps afin de sauver Sukuna. Une fois, Sukuna avait repris Itadori et pourtant n’était pas d’accord pour réparer son cœur. Dans le processus de déni entre les deux, Sukuna fit le vœu contraignant avec lui. Dans la situation donnée, Itadori était loin de combattre Sukuna.

Vous pouvez également lire: Meilleures citations inspirantes d’Izuku Midoriya de My Hero Academia pour motiver chaque fan Deku

5. « Je vais te tuer sans raison particulière »

C’est une citation idéale de Sukuna. Sukuna après avoir vaincu le grade spécial avait repris le corps de Yuji. Il avait déchiré son cœur pour se débarrasser de Yuji. Megumi ne voulait pas blesser Yuji s’il était encore quelque part là-bas. Sukuna a été intrigué par Megumi dès le début à cause de sa technique Ten shadow. Il voulait que Megumi perfectionne la technique et lui trouve un corps.

Sukuna a toujours eu le cœur froid. Son titre et son immense pouvoir le rendent arrogant. Il s’est avéré intelligent et manipulateur à bien des égards. Auparavant, il avait forcé Itadori à faire le vœu contraignant. En se battant avec Jogo, il l’avait félicité avant de mourir, ce qui dit qu’il loue également ses adversaires.

C’est tout pour le moment, pour plus de contenu similaire restez à l’écoute de 45Secondes.fr.