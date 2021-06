Les meilleures citations de Natsu Dragneel de Fairy Tail pour vous inspirer!

Cela fait pas mal d’années que Fairy Tail a terminé sa dernière saison avec la défaite d’Acnologia par un seul et unique Natsu Dragneel. Quand on regarde en arrière, tout dans cet anime semble être hier. De plus, les fans attendent maintenant désespérément la sortie de l’arc « 100 Years Quest ». Il y a eu tellement de moments dans Fairy Tail où Natsu et son équipe nous ont montré le pouvoir de l’amour, de l’affection et de l’amitié.

En dehors de cela, à plusieurs reprises, Natsu a motivé les fans déprimés avec juste ses mots. Ces mots se sont avérés être parmi les meilleures citations avec le temps. Alors, que diriez-vous de quelques citations de Natsu Dragneel? Si vous êtes partant, jetons un coup d’œil à certains d’entre eux.

Où est le mensonge dans cette citation ? Je suppose que nulle part. Natsu était un vrai guerrier quand il s’agissait de ses camarades de guilde et de ses amis. Il nous a montré pourquoi aucun d’entre nous ne devrait abandonner dans sa vie, même face à une situation de faire ou de mourir.

La peur est quelque chose qui nous unit avec nos proches. La façon dont Natsu avait dit ces mots, ça n’aurait pas pu être mieux que ça. Les vrais amis sont les seuls qui peuvent toujours se soutenir mutuellement. L’exemple parfait de cela pourrait être les membres de la guilde Fairy Tail.

Natsu a perdu sa seule et unique famille, Igneel, quand il était enfant. Quand on parle de sa croissance, c’était le plus dur, mais il n’a jamais abandonné depuis le début. Même si nous ne sommes pas d’accord, il faisait sûrement partie des 3 meilleurs tueurs de démons de cette émission, compte tenu des revers auxquels il a été confronté.

Les amis sont la famille est la vraie version de cette citation. Chaque fois que Natsu faisait face à une situation difficile, Lucy, Erza, Gray et Happy étaient toujours à ses côtés. Cela montre clairement pourquoi il était si obsédé par ses amis et leur lien.

Cela peut sembler un peu dur, mais c’est la vraie vérité. L’amélioration est ce qui nous fait avancer et le courage est ce qui nous aide à surmonter notre peur. Natsu avait la même vision dans cet aspect de la vie.

Comme mentionné ci-dessus, nos défauts nous rendent plus forts. Natsu a toujours aimé faire face à de nouvelles aventures tout au long de son voyage à Fairy Tail. Et il a toujours su que ses compagnons de guilde étaient là pour le mettre à niveau.

Quoi qu’il arrive, Natsu n’abandonne jamais ! Il était toujours prêt à tout donner contre ses adversaires, même s’il n’avait aucune chance. C’est quelque chose qui a fait de lui l’une des entités les plus fortes de Fairy Tail.

N’est-ce pas sain, Natsu et toute sa Guilde ? Eh bien, les mots écrits ci-dessus sont tout à fait vrais. Aucun de nous ne sait ce que demain nous réserve. Mais nous pouvons vivre pleinement notre vie, ici ! à l’heure actuelle!

L’idée derrière ces mots était – Tout le monde est un être vivant, ils devraient donc être traités de manière égale. Et Natsu voulait également faire comprendre que ce sont des vies, pas une blague.

Il suffit de tout mettre en œuvre et de donner le meilleur de vous-même, peu importe à quel point la situation devient douloureuse ! Si vous ne donnez pas le meilleur de vous-même, quelqu’un d’autre le fera. Alors, pour vous démarquer de la foule, faites de votre mieux.

Ce que nous faisons de nos destinées dépend entièrement de nous. Personne d’autre ne devrait pouvoir prendre cette décision à votre place. Nos vies nous appartiennent uniquement, et nous devrions avoir le pouvoir de les contrôler selon notre souhait.

Le mal réel est de fermer les yeux sur les personnes qui souffrent ou qui ont besoin de compassion. Il faut donc aider tout le monde, même si cela ne compte pour rien au final.

Natsu sauve en effet le monde entier de la colère du dieu du temps, Zeref, et du roi dragon autoproclamé, Acnologia. La morale derrière cette citation est donc d’honorer vos engagements, peu importe à quel point ils peuvent être difficiles à tenir.

Natsu a toujours aidé et soutenu ceux qui avaient besoin de lui tout en luttant pour survivre. En bref, vous devez également vous assurer que vos amis, votre famille et votre maison sont en sécurité. Faites de tous ceux qui tentent de leur faire du mal votre adversaire.

Natsu a toujours cru au deuil des perdus tout en avançant. Les choses l’ont blessé, mais c’était son devoir de travailler dur et de sauver les gens qu’il aime. La seule devise de cette citation est de vous dire que – Nous ne pouvons pas imaginer vivre ou grandir si nous n’avançons pas.

Ne jamais abandonner; continuez à travailler aussi longtemps que vous le pouvez et montrez à ceux qui vous ont interrogé qu’ils se sont trompés. Eh bien, c’est ce que Natsu a fait, pour être honnête. Il a prouvé que tout le monde avait tort avec son travail acharné et son dévouement.

Chaque vie doit se terminer un jour, mais nous ne pouvons pas vivre avec la peur de perdre ou de mourir. Jusqu’à ce que vous réunissiez vos amis, votre famille et vos alliés, vous pouvez conquérir le monde entier.

Fairy Tail Guild consistait à tomber puis à renaître de ses cendres. Pour être précis, chaque membre de la guilde a toujours eu pour spécialité de suivre les traces de ses aînés en matière de magie. Vous êtes plus susceptible d’accomplir quelque chose de décent si vos motivations sont de profiter aux autres. C’est la leçon que nous tirons de cette citation.

La réalité que nous n’avons pas à nous soucier de trouver une solution. Cette phrase est l’une de mes préférées car elle souligne l’importance de se concentrer sur les étapes. Passer un pas au-dessus de l’autre est tout ce qu’il y a à faire.

Aucun de nous n’est seul. Je ne pense pas que nous ayons été amenés sur cette planète pour être seuls. Quelqu’un sera là pour chacun de nous. Il ne nous reste plus qu’à apprécier la quête pour les trouver, ainsi que le voyage une fois que nous rencontrons des gens.

