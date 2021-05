Les meilleures citations de Hinata Shoyo qui sont badass et motivantes!

Dans le monde de l’anime, il existe différents types d’anime. L’un d’eux est Sports Anime, qui motive la jeune génération à jouer. Haikyuu !! est un anime sur le volleyball et une histoire sur un jeune garçon nommé Hinata Shoyo. Dans le jeu de volley-ball, le plus important est une bonne hauteur. Hinata est quelqu’un de petit, mais cela ne l’empêche pas de poursuivre quelque chose qu’il aime. Aujourd’hui, nous parlerons des « Meilleures citations de Hinata Shoyo qui sont badass et motivantes! » Alors, commençons!

A propos de Hinata Shoyo

Il a une personnalité enjouée et très énergique, mais il peut se lier d’amitié avec des personnes qui ne semblent pas amicales avec les autres. Comme Kenma de Nekoma high et Aone de Date Tech. Hinata Shoyo a une attaque où il saute au même niveau qu’un joueur de volleyball professionnel! Cela laisse tout le monde en admiration devant lui. Le conte commence quand un jeune Hinata passe devant un magasin où il cesse d’entendre le nom «Little Giant» sur une télévision.

Il ne pouvait détacher ses yeux de ce joueur qui lui ressemblait et sa taille. C’est alors que Hinata fait le serment de jouer pour Karasuno Junior High. Shoyo est quelqu’un qui est toujours motivé pour battre les autres et son rival Kageyama Tobio, tout au long de la série, vous entendrez de nombreuses citations de motivation. Nous avons rassemblé les meilleures citations de Hinata Shoyo pour vous, alors profitez-en.

Aussi, recommandé: Citations célèbres d’Eren Yeager d’Attack on Titan !!

«Si vous êtes le roi qui dirige la Cour, je devrai vous vaincre, alors je serai le dernier debout!»

Ces deux personnages principaux de Hiakyuu ont toujours une bagarre entre eux. Mais le fait est que les deux ne peuvent ni vivre ni jouer l’un sans l’autre. Quand Kageyama Tobio a été appelé «Roi de la Cour» qu’il déteste être appelé en fait, lors d’un face-à-face, Hinata Shoyo défie Kageyama et dit qu’il le vaincra et qu’il sera le dernier debout.

«Moi, Hinata Shoyo, je vais vous battre et aller aux championnats nationaux! c’est une promesse »

Lorsque Kageyama et Hinata ont été surpris en train de regarder à l’intérieur des installations d’entraînement de Shiratoriza par Ushijima, ils ont été surpris. Ushijima montre son côté égoïste à ces lycéens et dit à Kageyama: «Nous n’avons pas besoin d’un Setter qui ne peut pas mettre en place une balle pour son As».

Au fur et à mesure de la conversation, un ballon de volley-ball de la salle d’entraînement s’envole à une hauteur et à un rythme élevés. Ushijima saute pour l’attraper, mais avant lui. Swoooooosh !!! va Hinata Shoyo, fait son saut divin et domine le meilleur as du Japon!. Cela laisse Ushijima choqué et c’est alors que Hinata se met au défi de le battre avec un regard mort dans les yeux.

«Peu importe le type de tirage au sort, c’est celui que je veux vraiment recevoir. Je vais sauter n’importe où, continuez à lancer le ballon à ma façon !! »

Hinata Shoyo est le personnage Haikyu le mieux écrit, pleurez à ce sujet 😩✋🏻 pic.twitter.com/QBYNMJOjLy – Pleurer à cause de JeanKasa (@ninjashoyo__) 16 mai 2021

Pendant une période où les attaques rapides de Kageyama et Hinata ne se connectaient pas, c’était un mauvais signe pour Karasuno. Quelque chose s’était passé entre les deux et Kageyama n’était pas en mesure de faire confiance à Hinata avec ses lancers.

Hinata le découvre et regarde Kageyama l’ignorer ainsi que ses courses pendant les matchs et les entraînements. Il se sent blessé et en colère et découvre que Kageyama ne croit pas en lui-même et non en Hinata. C’est alors que Hinata dit à Kageyma: «Peu importe le type de lancer, c’est celui que je veux vraiment recevoir. Je vais sauter n’importe où, continuez à lancer le ballon à ma façon !! »

« Un Senpai du roi … qui ferait de lui le grand roi! »

Hinata avait l’habitude de croire que Kageyama était un gars qui avait une aura puissante. Quand Hinata a rencontré Oikawa de Seijoh, qui est un aîné de Kageyama, il a été abasourdi par son aura et son jeu.

Oikawa admire secrètement le saut et les compétences de Hinata en volleyball et l’appelle chibi-san tout en étant taquin envers lui. Quand Tobio appelle Oikawa senpai, c’est alors que Hinata pense que «Un Senpai du roi, cela ferait de lui le grand roi»

«Je suis bien conscient que la salle de bain est l’endroit où vous rencontrez des personnes dangereuses.»

Pendant le tournoi de printemps des championnats nationaux, Hinata se rend aux toilettes pour faire une pause pipi. Quand il sort, il fait face à Oikawa de Seijoh, il devient effrayé et nerveux à cause de la personnalité d’Oikawa. Alors qu’il fuit les joueurs de Seijoh, il frappe Ushijima de Shiratorizawa! Il a peur et pense que la journée ne peut pas être pire que ça.

Quand il est coincé entre les deux lors d’un conflit entre Oikawa et Ushijima, il essaie de sortir rapidement et il y a Aone de Date Tech derrière lui !! Hinata hurle !! Aone jette un regard de tueur à tout le monde, mais s’incline respectueusement et dit bonjour à Hinata.

C’est tout pour aujourd’hui sur les meilleures citations de Hinata Shoyo qui sont badass et motivantes! Pour plus de citations et de moments inspirants, consultez nos meilleurs articles.