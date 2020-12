Les meilleures bandes-annonces de films sorties en 2020

Même à une époque aussi étrange et pleine d’incertitudes que 2020, le cinéma reste le médium artistique le plus populaire de l’ère moderne et avec lui, l’élaboration des avancées vers les prochaines sorties est devenue une sorte d’art par lui-même.

Il fut un temps où les bandes-annonces de films n’étaient que des récits de voix off qui vantaient certains des plus grands exploits du film et les noms qui composaient son casting.

Au fil du temps, et après la même évolution de l’industrie, les maisons de production ont commencé à embaucher des monteurs dont le travail est de créer la manière la plus créative et la plus ingénieuse de vendre un film au public. Beaucoup de ces fois sans même montrer des images réelles du film.

Même avant sa première, les médias sociaux ont joué un rôle important dans la perception du public d’une production, de sorte que ses bandes-annonces devraient être un moyen efficace de la vendre sans en révéler beaucoup sur son intrigue. Ce ne sont là que quelques exemples de l’art invisible du montage bien exécuté.

1.- Un endroit tranquille, partie II

Dans sa première tranche, John Krasinski aurait fait un film à budget modéré dans lequel le silence est l’un de ses personnages principaux, créant une atmosphère enviable dans le cinéma à suspense contemporain.

L’avancement de sa suite (dont il n’y a pas de nouvelles pour l’instant sur sa première), semble augmenter l’échelle narrative non seulement en présentant l’arrivée des créatures. Qu’on voit entre les lignes que cette nouvelle histoire présentera une échelle de risque encore plus grande que la précédente dans un monde complètement détruit.

2.-Film suivant Borat

Comme votre film, cette bande-annonce arrive au bon moment et de la bonne manière. Avec la pandémie et le chaos des élections présidentielles en États Unis, l’avance du retour inattendu de Borat nous a fait sourire comme rien d’autre cette année. Sacha Baron Cohen Il devrait recevoir un prix pour la rigueur avec laquelle il a réussi à faire ce film.

3.-Bill et Ted font face à la musique

Certaines avancées sont remarquables par leur innovation et la façon dont elles parviennent à provoquer des envies chez le spectateur. Mais il y a des moments où il vaut mieux jouer la sécurité. Le retour de Bill et ted Ce ne sera pas le meilleur film de l’année, mais il ne cherche pas non plus à l’être.

Avec son humour irrévérencieux habituel et son excellent goût musical, la bande-annonce de la nouvelle aventure de Keanu Reeves près de Alex Winter reste parmi nos favoris.

4.- Justice League (La coupe Snyder)

Au rythme mélancolique de «Halleluja», Leonard Cohen raconte cet évangile dans lequel Warner Bros raconte aux fans de DC Comics: «C’est ce que vous méritiez depuis le début. Ici vous l’avez « . Après une campagne médiatique énergique, qui n’a pas semblé la même depuis des années, Zack Snyder a l’opportunité de présenter l’histoire qu’il a toujours voulu raconter.

Une palette de couleurs corrigée, le look original de Steppenwolf, l’apparence de Iris Ouest et le costume noir de Superman ce ne sont là que quelques-uns des éléments qui constitueront l’une des coupes cinématographiques les plus désirées et les plus attendues de la décennie.

5.-La dépêche française

Comme ses propres films, les futures bandes-annonces de Wes Anderson il s’agit généralement toujours d’une véritable expérience audiovisuelle. Ne manquant pas de la tradition de la symétrie stricte de son réalisateur et d’un montage agile et rapide, le métrage parvient à nous faire découvrir son atmosphère de L’Europe  dans l’après-guerre et son casting de premier niveau. Un autre film attendu reporté par la pandémie.

6.- Je pense à la fin des choses

Comme prévu avec un film réalisé par Charlie Kaufman, son avance est un labyrinthe d’émotions qui laisse au public un sentiment d’intrigue et une envie d’en savoir plus.

Prenant une situation aussi quotidienne qu’un dîner avec les beaux-parents, la bande-annonce révélerait cette atmosphère cauchemardesque qui indique que quelque chose ne va pas avec ses personnages. La voix de Jessie Buckley il nous prépare à un voyage dont le spectateur pourrait ne pas sortir indemne.

7.- Dune

L’un des films les plus attendus de 2020 et dont nous devons attendre la première jusqu’à la fin de 2021. Les fans du roman de Frank Herbert pourront trouver un premier aperçu parfait du monde qu’habitent les personnages de cette épopée spatiale, tandis que le grand public vous serez fasciné par les visuels puissants réalisés par Villeneuve au rythme de « Éclipse« de Pink Floyd, qui présente désormais un nouvel arrangement du compositeur Hans Zimmer.

8.- Le Batman

L’annonce de Robert Pattinson en tant que nouveau chevalier de la nuit, il était une véritable bombe controversée parmi les fans les plus intenses de DC Comics. Il reste encore beaucoup de temps avant que nous puissions le voir en action, mais s’il y a quelque chose qui a fait cette avance libérée en DC Fandome, est qu’il ne laissera personne indifférent avec son interprétation.

D’une atmosphère sombre accompagnée de l’apparence nouvelle et sombre de Le Riddler, Internet s’est exclamé avec euphorie lorsque, après avoir battu un membre d’un gang, Batman a prononcé les mots « Je suis vengeance». Une avancée qui nous a laissé complètement impatients de le voir en action.

9.-Possesseur

En l’absence de David Cronenberg, son fils Brandon. Son deuxième long métrage est également l’un des plus fascinants à avoir été diffusé cette année, et sa progression est dictée par le vieil adage «ne le dis pas, montre-le». La bande-annonce révèle une atmosphère qui rappelle beaucoup des films comme « Vidéodrome».