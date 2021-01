Fatigué d’avoir un tas de photos en double? Avec ces applications disponibles pour Android et iOS, vous allez dire adieu à tous vos problèmes.

Nous avons tous à un moment donné utilisé notre appareil photo mobile pour prendre des photos lors d’un voyage, d’un événement ou simplement pour le plaisir et au lieu de prendre une seule photo, nous les répétons plusieurs fois puis «choisissons la meilleure de toutes». Si cela vous arrivait?

Le fait est qu’alors on oublie supprimer ces images et au fil du temps, ils occupent la mémoire dans le mobile. En fin de compte, les supprimer un par un est un peu fastidieux et souvent nous les laissons là pour l’éternité.

Ce ne sera plus un problème, car nous vous apportons ensuite les meilleures applications pour supprimer les photos en double de votre galerie sans complications et en quelques gestes. Voulez-vous savoir ce qu’ils sont? Rejoignez-nous pour les découvrir!

Meilleures applications pour supprimer les photos en double de votre galerie Android et iOS

Croyez-le ou pas, il faut supprimer des photos répétées dans votre galeriecomme ils se terminent prendre de l’espace de stockage que plus tard, vous pourriez avoir besoin. Aussi, pourquoi voudriez-vous deux exactement les mêmes photos?

Il existe de nombreuses applications de ce style que vous pouvez trouver dans les magasins d’applications pour Android et iOS. Même ainsi, nous considérons la liste suivante comme la meilleure alternative, car ils sont complètement gratuit, facile à utiliser et très efficace. Ceux-ci sont:

Remo Duplicate

Photo Gémeaux

Fichiers Google

Nettoyant intelligent

Fixateur de fichiers en double

Remo Duplicate

Remo Duplicate c’est peut-être des applications pour supprimer les photos en double les plus populaires qui existent et ce n’est pas par hasard. Est disponible pour Android et pour iOS totalement libre.

Dès que vous installez l’application, vous devez lui donner les autorisations nécessaires pour qu’elle puisse commencer à faire son travail. Grâce à son algorithme, il est capable de identifier et trouver des photos ceux similaires qui ont été pris en rafales dans votre mobile, même ceux que vous avez reçus via d’autres applications.

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir si supprimer des photos similaires ou complètement identiques. Une fois qu’il les trouve, il vous montrera chacun d’eux, son emplacement actuel et l’espace qu’il occupe en mémoire. Si vous acceptez, supprimez tous les doublons et ne conservez que l’original.

Photo Gémeaux

Cette application est disponible uniquement pour les appareils Apple, donc si vous en avez un, il sera idéal pour vous. Initialement, il fonctionnait comme un programme exclusif pour les ordinateurs Mac, mais son succès a conduit à la création d’une application pour iPhone et iPad.

Photo Gémeaux il est capable de sélectionnez les meilleures images de votre galerie et demandez-vous si vous voulez tous les garder. En outre, vous pouvez trouver ces photos floues, captures d’écran, images de texte et bien d’autres, les regrouper et les supprimer automatiquement.

Cependant, si vous le souhaitez, il peut vous aider à nettoyer votre bibliothèque d’images en sélectionnant un album entier.

Fichiers Google

Fichiers Google ce n’est pas exclusivement un application pour supprimer les photos en double sur Android. Il s’agit d’un explorateur de fichiers très complet disponible dans le Google Play Store qui vous aidera libérer de l’espace sur votre appareil mobile très rapidement, facilement et totalement gratuitement.

Il est capable de analyser votre équipement et trouver des images et des vidéos en double, et tout cela fichier indésirable « Il peut occuper un espace de stockage précieux sur votre ordinateur pour le supprimer.

Mieux encore, il vous montre l’emplacement de chaque fichier et la taille de chacun. Si vous le souhaitez, vous pouvez le supprimer automatiquement ou choisissez le fichier que vous souhaitez supprimer De tous ceux que tu as trouvés

Comme si cela ne suffisait pas, il détecte le fichiers très volumineux ce qui peut être prend trop de place sur votre mobile et cela fonctionne également pour nettoyer le contenu des captures d’écran ou des fichiers d’applications de messagerie instantanée comme WhatsApp.

Nettoyant intelligent

Disponible pour les appareils iOS et Android, Nettoyant intelligent est une application puissante pour supprimer toutes sortes de fichiers en double sur votre smartphone ou tablette.

Il est capable de localiser, grouper et supprimer tous ces contacts en double, captures d’écran, photos similaires ou en rafales automatiquement via votre système de nettoyage intelligent.

En tant que données intéressantes, cette application vous permet regroupez toutes les images par emplacement dans votre galerie et éliminez tous ceux que vous ne voulez pas. Sans aucun doute, une alternative très complète qui vaut la peine d’être essayée, car elle est totalement gratuite dans l’un des deux magasins d’applications.

Fixateur de fichiers en double

La dernière application de notre liste est l’une des meilleures alternatives pas seulement pour supprimer des photos répétées dans votre galerie, mais pour supprimer des images, audios, vidéos, documents, fichiers ou contacts en double sur votre appareil Android.

Le fonctionnement de cette application est très simple et intuitif, il ne vous faudra donc pas plus de quelques minutes pour vous familiariser avec elle. Fixateur de fichiers en double analyse chaque type de fichier individuellement, ce qui le rend hautement spécialisé.

Une fois que vous trouvez un fichier en double, il vous montre un aperçu avec l’emplacement et la taille qu’il occupe afin que vous puissiez choisir si vous souhaitez le supprimer ou non. Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner les dossiers dans lesquels il peut ou ne peut pas rechercher ces fichiers.

Vous pouvez maintenant supprimer toutes ces photos en double et libérer de l’espace sur votre téléphone rapidement, facilement et automatiquement. Si vous avez aimé cet article, n’oubliez pas de jeter un œil aux meilleurs nettoyeurs mobiles en 2021 pour améliorer les performances et économiser de la mémoire sur votre appareil mobile.

