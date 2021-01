Les meilleures applications pour prendre des photos au format RAW et en tirer le meilleur parti

La section photographique s’est nettement améliorée dans les téléphones portables, et on peut le voir dans le nombre croissant de terminaux qui permettent de prendre des photos au format RAW. Si vous aimez la photographie, mais que votre mobile n’a pas encore cette possibilité, vous devriez découvrir les meilleures applications pour prendre des photos RAW que vous pouvez utiliser sur votre Android.

Avant de les lister, nous allons vous expliquer quel est le format RAW dont nous parlons et pourquoi il est si important que vous puissiez prendre des photos de ce type avec votre mobile. De plus, nous analyserons également le Play Store pour vous recommander les meilleures applications pour éditer des photos RAW plus tard que vous avez pris et ainsi en tirer le meilleur parti.

Qu’est-ce que le format RAW et pourquoi est-il si important en photographie

Les photographies au format RAW sont des photographies avec les informations complètes que l’appareil photo capture, sans aucun traitement. «Raw» signifie «raw» en anglais, et ce format fait référence à cela. Si vous enregistrez une photo au format RAW, vous l’enregistrez exactement telle que l’appareil photo l’a capturée, avec toutes les valeurs possibles.

Ce genre de négatif élargit considérablement les possibilités d’édition par rapport à une photo JPEG, qui a été compressé sans beaucoup de ses données. C’est l’importance de la photo RAW, que vous pouvez changer presque tous les paramètres: exposition, balance des blancs, hautes lumières, contraste, saturation et même distorsion de l’objectif, pour n’en nommer que quelques-uns.

Face à la qualité remarquable et aux énormes possibilités d’édition, il faut mentionner que l’inconvénient est la taille des photos RAW. Lors de l’enregistrement de l’image avec toutes les informations, la taille du fichier dépasse considérablement celle d’un JPEG. De plus, vous devez garder à l’esprit que les photographies RAW besoin de développement manuel pour être partagé sur WhatsApp, par exemple, et une connaissance de base de l’édition.

Sans plus tarder, nous vous recommanderons les meilleures applications pour prendre des photos au format RAW avec votre mobile Android (s’il dispose du support nécessaire) et en profiter pleinement plus tard.

Meilleures applications pour prendre des photos au format RAW

Adobe Lightroom

Nous vous avons déjà donné plusieurs raisons d’utiliser Adobe Lightroom comme éditeur de photos sur votre mobile, mais sachez maintenant qu’il vous permet également de prendre des photos au format RAW. Parmi les fonctionnalités gratuites de cette application Adobe, citons un mode de capture avancé avec lequel vous pouvez prendre des photos en RAW, c’est-à-dire avec toutes ses valeurs.

Bien qu’il soit inclus dans cette section, Adobe Lightroom c’est aussi une excellente application pour éditer ces photos au format RAW que vous avez pris. Parmi ses fonctionnalités premium, vous trouverez l’édition de photos RAW, avec laquelle vous pouvez modifier ses paramètres pour leur donner l’apparence que vous souhaitez. Comme vous pouvez le voir, Adobe Lightroom est l’une des applications Android les plus complètes pour ceux qui souhaitent travailler avec des photos RAW, à la fois pour les prendre et les modifier.

Prix: Gratuit, avec une version premium pour des fonctions supplémentaires.

Ouvrir la caméra

Open Camera est l’une des meilleures applications de caméra pour Android, et c’est gratuit en plus. Ceci est soutenu par ses multiples fonctions, telles que l’auto-stabilisateur, les paramètres étendus qui peuvent être configurés et, bien sûr, la possibilité de prendre des photos au format RAW. Téléchargez-le et commencez à le tester pour découvrir le monde des possibilités auquel Open Camera donne accès.

Prix: Libre.

Caméra manuelle

Une autre application pour Android qui vous permet de prendre des photos au format RAW avec votre mobile est Manual Camera, qui transforme le terminal en appareil photo reflex. Tu n’as qu’à sélectionnez pour enregistrer les photos au format RAW et ils seront stockés dans ce format sur votre téléphone mobile.

En plus de cette fonction, la caméra manuelle vous permet contrôler l’exposition et la balance des blancs, profiter de la mise au point manuelle, appliquer des filtres en temps réel, enregistrer des vidéos HD et au ralenti, géolocaliser des photos et définir la fréquence d’images vidéo et le débit binaire, entre autres fonctionnalités.

Prix: 4,49 euros.

Caméra Footej 2

Parmi les fonctions gratuites de l’application Footej Camera 2, nous trouvons la possibilité de prendre des photos au format RAW (dans la mesure du possible sur votre téléphone). Comme nous l’avons déjà vu, avec cette option, vous pouvez stocker les photos avec toutes les informations sur votre mobile afin de pouvoir les éditer presque complètement quand vous le souhaitez.

Ce n’est pas la seule fonction qui fait de Footej Camera 2 l’une des meilleures applications de caméra du moment. Si vous l’utilisez, vous pouvez également enregistrer des vidéos au ralenti, créer des GIF animés, faire un timelapse ou jouer avec toutes les commandes manuelles qu’il fournit.

Prix: Gratuit, avec la version premium.

Meilleures applications pour profiter pleinement des photos RAW

Snapseed

L’une des meilleures applications pour éditer des photos sur Android est Snapseed, et nous l’avons vu dans sa comparaison avec Adobe Lightroom. Cet éditeur de photos professionnel complet développé par Google vous permet de ouvrez les photos au format RAW et profitez de ses nombreuses fonctions pour les éditer et les enregistrer en RAW ou exportez-les au format JPG.

Snapseed est un éditeur fluide, avec une interface intuitive dans laquelle vous pouvez utiliser les commandes facilement pour éditer des photos. Comme vous pouvez le voir, non seulement il se distingue par l’ouverture de fichiers au format RAW, mais le reste de ses fonctions est également à la hauteur. Par exemple, vous pouvez brouiller l’arrière-plan de vos photos.

Prix: Libre.

Galerie simple

En photographie, il est non seulement important de prendre et d’éditer des photos, mais aussi de pouvoir les organiser clairement pour les retrouver sans problème lorsque vous en avez besoin. C’est ce que vous pouvez faire sur votre mobile Android avec Simple Gallery, un Application open source compatible avec les photos au format RAW.

Inclus dans notre liste des meilleures alternatives à QuickPic, Simple Gallery est une application très simple à utiliser avec laquelle vous pouvez ouvrir des photos en RAW et organisez-les selon la méthode de regroupement que vous préférez. Une fois organisé, vous pouvez utiliser le moteur de recherche rapide pour trouver la photo que vous recherchez en quelques secondes. Bref, une application très complète qui mérite votre attention.

Prix: Libre.

Pixlr

Un des les points positifs que nous avons trouvés dans l’analyse de l’application Pixlr étaient la possibilité de développer des fichiers RAW, fonctionnalité qui n’est pas présente dans tous les éditeurs de photos Android. Bien que Pixlr soit un outil qui n’atteint pas le niveau de Snapseed ou d’Adobe Lightroom, c’est toujours une bonne option si vous souhaitez ouvrir et éditer des photos au format RAW.

Prix: Libre.

Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express, la version mobile du célèbre éditeur de photos Adobe, ne pouvait pas manquer dans cette liste. C’est une application simple et intuitive qui ne nécessite pas de grandes connaissances en photographie pour utiliser ses multiples options d’édition. Bien sûr, Adobe Photoshop Express aussi permet l’ouverture et l’édition de photos au format RAW.

Cette application, l’une des trois applications Photoshop pour Android, est idéale pour éditer des photos comme un pro au pouvoir jouer avec tous les paramètres d’une photo RAW. De plus, si vous souhaitez donner à vos photos un aspect différent, vous pouvez ajouter du texte, des filtres, des bordures et même créer des collages accrocheurs.

Prix: Libre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂