Les meilleures applications pour jouer au bingo sur mobile

Vous considérez-vous comme un fan du bingo classique ? Avec ces applications pour jouer au bingo depuis votre mobile, vous pouvez mettre tout votre potentiel en pratique. Entrez maintenant!

La bingo C’est l’un des jeux les plus populaires au monde. Et ce n’est pas pour moins, c’est un jeu très facile et amusant avec lequel vous pourrez passer de bons moments entre amis ou en famille.

Comme vous le savez, une grande partie de ce jeu est due à la chance et il existe des centaines d’endroits où il est possible d’y jouer et gagner des prix ou de l’argent réel.

Mais si, au contraire, vous préférez vivre l’expérience dans le confort de votre maison, il est possible de télécharger certains des meilleures applications pour jouer au bingo sur Android. Vous souhaitez les rencontrer ?

Les meilleures applications pour jouer au bingo depuis votre mobile

Bingo

Bingo Gem Rush Jeu de bingo gratuit

bingo-éclair

Bingo Crown – Jeux de bingo amusants

Abradoodle Bingo !

Bingo absolu !

Jeux de bingo hors ligne : application de bingo

Super Bingo HD – Jeux de Bingo

Vous trouverez ci-dessous une sélection de applications pour jouer au bingo depuis votre appareil Android. Ils sont faciles à utiliser et divertissants pour le public.

Bingo

Bingo est l’un des application mobile qui répond parfaitement aux règles de base du bingo traditionnel. Ici, vous pouvez choisir parmi une grande variété de billets et commencer à vous amuser.

Il présente également quelques modes, parmi lesquels le « plusieurs billets »cette fois vous aurez 3 à 4 billets et vous devez jouer avec tous en même temps. Dans ce cas, il faut se rappeler que vous aurez un limite de temps pour sélectionner le numéro.

Leur l’interface est pleine de couleurs et de musique et chaque fois que vous gagnez un jeu, vous pouvez obtenir différents prix, que vous pouvez accumuler pour acheter nouveaux scénarios de jeu Soit ajouter des skins aux tickets. Le meilleur de tous, c’est que vous pouvez jouer avec vos amis et en ligne.

GooglePlay | Bingo

Bingo Gem Rush Jeu de bingo gratuit

Bingo Gem Rush Jeu de bingo gratuit est un autre jeu attrayant disponible sur Android. Lui-même présente une look futuriste et regorge de couleurs fluo. Au fur et à mesure que vous additionnez les niveaux et gagnez des prix, vous pouvez acheter une série de multi-boosterce qui rendra les jeux plus attrayant et passionnant.

Ces boosters vont grandement vous aider, certains vous diront quel sera le prochain numéroles autres composer automatiquement le numéro qui est sorti et plus encore. Mieux encore, vous n’avez pas besoin d’être connecté à Internet pour profiter Bingo Gem Rush Jeu de bingo gratuit.

GooglePlay | Bingo Gem Rush Jeu de bingo gratuit

bingo-éclair

bingo-éclair a gagné en notoriété ces derniers temps en raison de son incroyable le style de jeu. Ici le personnage principal sera un chat qui devra voyager à travers le monde visiter des lieux emblématiques dans les pays les plus pertinents.

Maintenant, pour chaque pays que vous visiterez, vous obtiendrez un billet spécial, qui s’inspirera de la culture du pays du moment. Leur style artistique Il est extrêmement vif, son les couleurs sont très vives et présente divers personnages.

Comme si cela ne suffisait pas, tout au long du voyage, vous devez créer différents mini-jeux et tu peux jouer contre d’autres personnages et même discuter avec eux.

GooglePlay | bingo-éclair

Bingo Crown – Jeux de bingo amusants

Si vous voulez passer un bon moment en jouant au bingo classique, alors jetez un œil à Bingo Crown – Jeux de bingo amusants. Comme les autres jeux de bingo, il a un série de niveaux à jouertous inspirés des principales villes du monde : New York, Buenos Aires, Paris et de plus.

Pour chaque niveau que vous faites, vous pourrez collecter des cartes et collecter de l’argent, qui sera utilisé pour acheter des boosters qui sera d’une grande aide dans chacun des jeux. Et non seulement vous pouvez obtenir des power-ups, mais vous pouvez également acheter de nouveaux personnages et skins pour vos billets.

GooglePlay | Bingo Crown – Jeux de bingo amusants

Abradoodle Bingo !

Abradoodle Bingo ! Il a été conçu pour les personnes qui sont fans d’adorables créatures et qui veulent profiter d’un bon bingo. Lui-même a un interface visuelle assez attrayanteoù les protagonistes sont les créatures kawaii.

De plus, le jeu dispose d’un série de niveaux où vous pouvez voir des endroits pleins de nature et paysages étonnante.

Comme si cela ne suffisait pas, chaque fois qu’une partie se termine, vous pourrez tourner la roue de la chancequi regorge de prix : expérience, power-ups, tickets, pièces, coffres et plus encore.

GooglePlay | Abradoodle Bingo !

Bingo absolu !

Un autre des meilleures applications pour jouer au bingo c’est Bingo absolu !. Avec cette plateforme, vous pouvez jouer au bingo et choisir entre différents tickets, de 1 jusqu’à 4 billets jouer simultanément.

Bingo absolu ! Il ne s’agit pas que de bingo, puisque dans chaque nouveau scénario vous devrez faire un série de mini-jeux assez facile comme frapper les taupes sortant de leur terrier, Trouver le chat entre les portes et plus encore. Pour une plus grande récompense, vous devez faire défis au quotidien pour accumuler plus d’argent.

GooglePlay | Bingo absolu !

Jeux de bingo hors ligne : application de bingo

Si vous avez du temps libre et que vous voulez vous vider l’esprit, il est temps pour vous de prendre en compte Jeux de bingo hors ligne. Et comme son nom l’indique, c’est un application pour jouer au bingo sans avoir besoin d’être connecté à Internet.

Leur l’interface est confortable, coloré et présente des scénarios reconnus. Ici, vous pouvez jouer dans différents pays du monde et, bien sûr, chaque pays a endroits populaires explorer. Le système fonctionne sous 3 modes de jeuen conservant toujours l’essence classique du bingo.

GooglePlay | Jeux de bingo hors ligne : application de bingo

Super Bingo HD – Jeux de Bingo

Finalement trouvé Super Bingo HD, un jeu qui a gagné l’affection et le respect des adeptes du bingo traditionnel. Leur qualité visuelle est incroyable et comporte un certain nombre de détails haute définitionprovoquant la expérience de jeu être beaucoup plus amusant.

Comme d’autres titres, vous pouvez choisir jusqu’à 4 tickets et jouez-les simultanémentvous pouvez également effectuer des mini-jeux et vous pouvez même acheter des boosters avec l’argent obtenu, tout cela dans le but de faire le jeu plus dynamique.

GooglePlay | Super Bingo HD – Jeux de Bingo

Comme vous pouvez le voir, pour vous amuser, vous n’avez pas besoin de faire grand-chose, il suffit de consulter la liste des applications pour jouer au bingo et prêt. Et si vous voulez essayer d’autres alternatives, nous vous recommandons la liste des applications pour perdre votre temps.

