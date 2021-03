Les meilleures applications pour apprendre la physique avec votre mobile

7 outils utiles qui vous aideront à mieux comprendre la physique depuis votre mobile. Vous osez?

La physique est l’une des sciences indispensables pour comprendre comment fonctionne l’univers. Que vous soyez étudiant ou que vous travailliez dans ce domaine, il est essentiel d’avoir notions de base sur ces questions.

Bien que la meilleure option soit toujours liée à la livres et guides qui vous fournissent des contenus très complets, vous n’avez pas toujours la disponibilité pour y accéder, sans compter qu’ils demandent beaucoup de temps pour les comprendre.

Alors tu es applications pour apprendre la physique sont une excellente alternative pour approfondir les connaissances et implémenter certains principes de base mais élémentaire.

Meilleures applications pour apprendre la physique sur Android

Physique de base – Résumés, formules et figures

Manuels complets de physique: tout en un

PhyWiz – Solveur de physique

Formules de physique gratuites

Physique – Tutoriels – Classes

PhysicsMaster – Physique de base

Formule

Il est possible de trouver différentes pages pour apprendre la physique sur internet, même ainsi, ces applications que nous présentons ci-dessous seront un outil parfait pour complétez votre apprentissage et vous aider à résoudre problèmes de physique et exercices où et quand vous voulez.

Physique de base – Résumés, formules et figures

C’est l’un des meilleures applications pour apprendre la physique dans lequel vous trouverez le contenu nécessaire pour comprendre la théorie et mettre vos connaissances en pratique, surtout si vous êtes lycéen ou étudiant.

Accédez à tous les informations relatives à la physique classique, à partir de mécanique, thermophysique, optique et salue électromagnétisme et fluides En un seul endroit. Bien entendu, tout ce contenu doit être mis en pratique avec des exercices différents selon chaque sujet.

Et ce n’est pas seulement une application pour résoudre des problèmes de physique, possède également la théorie nécessaire pour comprendre comment appliquer les différentes formules, renforcer l’apprentissage.

Manuels complets de physique: tout en un

C’est une outil très complet pour ceux qui souhaitent apprendre ou approfondir vos connaissances en physique. C’est une application qui a plus de 40 chapitres consacrés à toute la théorie nécessaire pour comprendre cette science et ses différentes branches de manière complète et détaillée.

UNE logiciel d’enseignement de la physique qui comprend un examen de contenu lié aux mathématiques qui aident à mieux compréhension et compréhension dans le processus d’apprentissage des différents thèmes.

PhyWiz – Solveur de physique

C’est l’une des applications les plus populaires pour apprendre la physique totalement gratuit. Il est très utile et complet pour répondre rapidement et facilement à des questions liées à cette science.

Dans ce logiciel pour enseigner la physique, vous trouverez plus de 100 équations pour résoudre des problèmes et des exercices, en plus, vous pouvez mettre en pratique vos connaissances avec plus de 300 questions sur différents sujets.

De plus, il a la capacité de répondre instantanément aux questions sur les problèmes de mouvement, cinématique, physique quantique, vecteurs et beaucoup simplement en faisant un PhyWiz directement depuis l’application.

Formules de physique gratuites

L’un des aspects les plus compliqués au moment de apprendre la physique est lié aux formules. Pour cela, Formules de physique gratuites les met à votre disposition rapidement pour votre études ou travail.

Cette application a un chercheur de formule physique intégré qui vous donnera accès à sept catégories: Mécanique, Électricité, Physique Thermique, Mouvements Périodiques, Optique, Physique Atomique, Instantanément Constant ou si vous le souhaitez, enregistrez-les dans votre dossier Favoris pour quand vous en avez besoin rapidement.

De plus, c’est une application parfaite pour résoudre des problèmes de physique, car il intègre une calculatrice où vous n’avez besoin que entrez les données et vous recevrez les résultats en quelques secondes aux problèmes physiques les plus courants.

Physique – Tutoriels – Classes

Physique – Tutoriels – Classes est l’une des applications pour sciences naturelles Que devriez-vous avoir si vous y participez? enseignement secondaire ou collégial, car il a des leçons adaptées à tous les niveaux d’études.

Apprendre Physique élémentaire à travers le Lois de Newton, Le principe de Pascal, cinématique, entre autres, à des contenus plus avancés liés à la gravitation, Système de particules et de plus.

Ce qui est remarquable à propos de ce logiciel pour enseigner la physique, c’est que son contenu est lié à des chaînes YouTube spécialisées dans l’enseignement de cette science. Bien entendu, il est important de mentionner que vous avez besoin d’une connexion Internet.

PhysicsMaster – Physique de base

Pour ceux qui recherchent l’une des meilleures applications pour résoudre des problèmes de physique, Master de physique c’est l’outil idéal. En plus de donner accès à fondamentaux de la physique, intègre un calculatrice pour résoudre des problèmes ou vérifiez les résultats.

D’un autre côté, vous pouvez apprends en jouant grâce à ses différents quiz axés sur des questions sur différents sujets, dont: la vitesse, l’accélération, principes de dynamique, Obliger, mouvement et beaucoup plus.

Enfin, si vous êtes lycéen ou collégial, vous pouvez intégrez vos notes sur la physique directement à l’application avec formules et théories pour faciliter le processus d’apprentissage.

Formule

Formule est l’un des applications pour apprendre la physique plus complet que vous pouvez trouver. Il est principalement destiné à étudiants ingénieurs et quiconque souhaite approfondir son connaissance de la physique, maths et chimie.

Integra des centaines de formules mathématiques pour les calculs d’algèbre, géométrie, Probabilité et statistique, entre autres. De la même manière, intègre des sujets de mécanique, électromagnétisme, thermodynamique et bien d’autres pour étudiants en physique, en plus d’offrir des contenus sur la thermochimie, l’électrochimie et plus encore liés à la chimie.

Davantage, Formule fournit un calculatrice scientifique, Convertisseur d’unité, tables et préfixes pour résoudre les problèmes des différentes branches précédemment citées, dictionnaire de bases avec principes fondamentaux, les lois de la physique et bien plus encore.

Avec ces applications pour apprendre la physique vous n’aurez plus de problèmes au moment de approfondissez vos connaissances et résolvez les problèmes et les exercices où et quand vous en avez besoin. Si vous avez aimé cet article, jetez un œil à ces 9 applications utiles pour apprendre la géométrie avec votre mobile.

