Les meilleures applications mobiles pour apprendre à jouer aux échecs

Si vous pensez que Mate del Pastor est un type d’infusion, vous avez besoin de ces applications pour apprendre à jouer aux échecs.

Reine, évêque, tour, chevalier, pion … Nous connaissons tous les noms des pièces d’échecs, mais nous ne savons pas tous jouer à ce classique jeu de société.

Si vous avez toujours voulu savoir comment jouer aux échecs, mais que vous n’avez jamais passé de temps à l’apprendre, dans cet article, nous vous recommandons 5 applications mobiles avec lesquelles vous pouvez apprendre à jouer aux échecs.

Préparez-vous, car les leçons de ces applications vous apprendront en quelques heures et vous pourrez affrontez votre famille et vos amis sans crainte pour leur montrer qui est le meilleur dans ce jeu classique.

Meilleures applications Android pour apprendre à jouer aux échecs

Jouer aux échecs et apprendre

Entraîneur d’échecs

Apprenez les échecs

Magnus Trainer – Apprendre les échecs

Tactic pour les débutants

Jouer aux échecs et apprendre

En plus de jouer aux échecs, cette application sert également à apprendre sa mécanique grâce à plus de 50000 puzzles tactiques, leçons interactives, vidéos et un ordinateur puissant auquel vous pouvez faire face pour apprendre de ses mouvements de maître.

Pas à pas, vous commencerez par apprendre toutes les règles des échecs, vous continuerez recevoir des conseils et recommandations utiles à appliquer dans vos jeux et vous pouvez résoudre des énigmes tactiques qui s’adaptent à votre niveau pour vous aider à vous améliorer. Ensuite, vous n’avez pas à quitter l’application d’échecs pour mettre vos connaissances en pratique, car vous pouvez y jouer contre l’ordinateur et contre les millions d’utilisateurs qui composent la plate-forme sociale.

Entraîneur d’échecs

Chess Coach est une application qui vous apprend à jouer en posant des problèmes tactiques que vous devez résoudre. Vous aurez le l’aide des suggestions de coach, qui ouvrira un peu la voie si vous ne trouvez pas de solution rapide.

Cette application gratuite, qui nécessite une connexion Internet pour fonctionner, a 14 leçons complètes et 3 niveaux de difficulté différent afin que vous puissiez apprendre les meilleures stratégies d’échecs.

Apprenez les échecs

L’une des applications Chess King les plus intéressantes pour apprendre à jouer aux échecs est, bien sûr, Apprendre les échecs. C’est une application qui vous accompagne tout au long du processus d’apprentissage, depuis le début jusqu’à ce que vous soyez un expert.

En bref, Learn Chess a 500 exemples pédagogiques et 700 exercices qui vous apprennent des règles aux méthodes de jeu d’ouverture, sans laisser de côté le milieu de jeu et la fin des jeux. Ainsi, l’application vous mettra à l’épreuve et vous montrera quel est le moyen idéal de sortir de situations compliquées dans le jeu avec des conseils et des recommandations.

Sans aucun doute, Learn chess est l’une des applications les plus complètes que vous pouvez utiliser pour apprendre à jouer aux échecs, et vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Play Store.

Magnus Trainer – Apprendre les échecs

Connaissez-vous Magnus Carlsen? Il est l’un des meilleurs joueurs d’échecs de ces dernières années, se sachant champion du monde à seulement 22 ans. Voir qui c’est n’importe qui voudrait recevoir ses leçons, non? Eh bien, vous pouvez le faire vous-même avec l’application Magnus Trainer.

Oui, Carlsen lui-même a créé leçons et jeux d’échecs interactifs avec lequel vous pouvez améliorer considérablement vos compétences. Peu importe si vous ne savez rien sur le jeu jusqu’à présent, vous pouvez commencer par les leçons d’introduction de l’application et finir par connaître les tactiques les plus avancées lorsque votre niveau est plus élevé.

Magnus Trainer est une application gratuite, bien que pour accéder à certains contenus, vous devrez devenir un utilisateur premium, c’est-à-dire payer un abonnement.

Tactic pour les débutants

La dernière application que nous souhaitons vous recommander pour apprendre à jouer aux échecs est Tactics pour les débutants, également développée par Chess King. Comme on le lit dans son nom, c’est un outil avec plus de 1200 cours pour tous ceux qui veulent se lancer jouer aux échecs, c’est-à-dire pour les débutants.

Connaître les règles du jeu et va améliorer ta technique à mesure que vous découvrez de nouvelles tactiques. A vos côtés vous aurez un coach virtuel qui vous mettra à l’épreuve et vous recommandera les meilleurs jeux lorsque le jeu se complique.

