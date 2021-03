Les meilleures alternatives à Microsoft Word pour Android

Pas convaincu par Word? Ce sont les meilleures alternatives au traitement de texte de Microsoft que vous pouvez utiliser sur votre Android.

Microsoft Word est le traitement de texte le plus connu pour Android, mais ce n’est pas le seul, loin de là. Il est temps d’aller plus loin et de découvrir les différentes options dont vous disposez dans le Google Play Store pour créer, ouvrir et modifier des documents avec votre mobile ou tablette Android.

Si vous n’êtes pas convaincu par la version du processeur de Microsoft pour Android, nous vous recommandons les meilleures alternatives que vous pouvez actuellement utiliser. Tous ont de nombreuses fonctions à vous offrir, alors analysez toutes les options pour choisir celle qui vous convient le mieux.

Meilleures alternatives à Microsoft Word pour Android

Le mobile est cet appareil technologique que vous emportez toujours avec vous, pourquoi ne pas étendre ses applications et l’utiliser aussi pour le domaine professionnel?

Vous pouvez le faire en téléchargeant un traitement de texte avec lequel créer et modifier des documents texte pour le travail. La première option pour cela est évidemment Microsoft Word, mais ce n’est pas la seule. Ce sont les meilleures alternatives au processeur Microsoft que vous pouvez utiliser sur Android.

Bureau WPS

WPS Office est une suite bureautique gratuite pour Android qui intègre Word, PDF, Excel, PowerPoint et avec laquelle vous pouvez créer, modifier, ouvrir et partager des documents, des feuilles de calcul et des présentations en ligne avec d’autres utilisateurs. De plus, c’est un outil compatible avec Google Classroom, Zoom, Slack et Google Drive.

Depuis WPS Office, il est également intéressant de savoir qu’il permet convertir des fichiers PDF, en plus d’écrire des annotations sur eux. Avec cet outil, vous pouvez également créer des calendriers et des formulaires, et utiliser ses galeries de modèles pour créer le meilleur PowerPoint.

Suite bureautique

Une autre bonne alternative à Microsoft Word sur Android est OfficeSuite, pour apporter toute la productivité du bureau à votre téléphone. Si vous installez cette application dans votre terminal, vous pouvez lire, modifier et créer des fichiers PDF, Word, Excel et PowerPoint gratuitement.

D’autres de ses fonctions les plus remarquables sont liées aux fichiers PDF, car vous pouvez ouvrez-les, modifiez-les avec des annotations, signez-les numériquement et convertissez-les de manière transparente vers d’autres formats. Une fois que vous avez terminé de modifier les documents, quel que soit leur type, vous pouvez facilement les stocker dans le cloud, car OfficeSuite est compatible avec Google Drive, OneDrive, Box et Dropbox.

Google Docs

Nous connaissons déjà l’écosystème complet d’applications dont dispose Google et, bien sûr, nous y trouvons un traitement de texte. Nous parlons de Google Documents, ou Google Docs, avec lesquels vous pouvez créer des documents, les modifier et collaborer avec d’autres utilisateurs lorsque vous travaillez sur ces fichiers.

Google Docs se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un processeur simple mais très complet. Vous pouvez changer rapidement le format du texte, sa taille, ajouter des images, exporter le document dans différents formats et activez le mode sombre, très utile lorsque vous êtes dans des environnements peu éclairés.

Polaris Office

Plus de 50 millions de téléchargements ont dans le Play Store Polaris Office, une alternative à Word pour créer et modifier des documents texte sur votre appareil Android. Dans Polaris Office, vous trouverez tous les outils dont vous avez besoin pour travailler confortablement dans un texte, comme différentes polices, tailles et couleurs pour les lettres, la possibilité de l’édition conjointe avec d’autres utilisateurs et divers formats pour exporter le document.

En tant que bonne suite bureautique, avec Polaris Office, vous pouvez également travailler avec des fichiers Excel, PowerPoint et PDF. De plus, cela joue également en sa faveur qu’il est compatible avec Google Drive, Dropbox, Box et OneDrive, plates-formes sur lesquelles vous pouvez stocker directement les documents que vous modifiez dans Polaris Office.

Documents à emporter

Docs To Go est un traitement de texte gratuit que vous pouvez utiliser sur vos appareils Android. Compatible avec les fichiers Word, Docs To Go est un outil axé sur la création et édition de texte rapides, car il dispose des outils les plus élémentaires pour cette tâche.

Document de bureau

Comme alternative à Microsoft Word, nous trouvons également Office Document, gratuit et qui peut également être utilisé pour créer des présentations et des feuilles de calcul, pas seulement des documents texte. Dans cette application, vous trouverez tous les outils nécessaires pour créez vos documents et partagez-les avec d’autres personnes. Bien sûr, vous pouvez modifier le texte, ajouter des images et même numériser d’autres documents.

SmartOffice

Si vous recherchez la liberté de travailler sur vos documents texte où que vous soyez, vous pouvez télécharger cette application sur votre mobile ou votre tablette. SmartOffice vous permet créer de nouveaux documents ou utiliser vos modèles par défaut. Avec ses fonctions, vous pouvez copier, couper, coller, annuler et refaire, mettre la lettre en gras, en italique, souligner ou changer la couleur et la taille de la lettre.

Vous pouvez également afficher les documents en plein écran, activer le mode sombre, protéger certains fichiers avec un mot de passe, ajouter des tableaux, des formes et des graphiques, insérer des images ou ajoutez des listes numérotées, parmi de nombreuses autres options. SmartOffice dispose de nombreux outils pour créer et modifier un document texte, nous vous encourageons donc à le télécharger pour voir tout ce qu’il peut vous offrir.

