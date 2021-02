Les meilleures alternatives à Clubhouse pour Android

En attendant que Clubhouse vienne à Andorid, pourquoi ne pas essayer ces applications?

Vous entendez son nom depuis des semaines et si vous pensiez qu’Instagram ou TikTok étaient les «réseaux sociaux» les plus populaires aujourd’hui, vous vous trompiez. parce que Clubhouse les a éclipsés du jour au lendemain. Mais qu’est-ce que Clubhouse?

Clubhouse est un réseau social qui combine du contenu en streaming et des podcasts, créant un hybride entre les deux formats. On pourrait dire que c’est un Twitch mais exclusivement pour l’audio. Le problème est en version bêta, il n’est accessible que sur invitation et pour l’instant, il est exclusif à iOS.

Qu’en est-il des utilisateurs d’Android? Quelles alternatives avez-vous en ce moment? Eh bien, aujourd’hui il n’y a pas d’application identique à Clubhouse mais nous pouvons utiliser l’appli bizarre pour obtenir plus ou moins le même résultat. Alors, en attendant que Clubhouse arrive sur Android, pourquoi ne pas essayer ces applications?

Les meilleures alternatives à Clubhouse sur Android

Discorde

Audios WhatsApp et Telegram

Stéréo

Cuillère

Twitter

Discorde

Discord est la meilleure application pour créer une communauté sur un sujet précis et en parler. Que ce soit un groupe d’étudiants, des fans de jeux vidéo ou des amateurs de littérature, Discord nous permet de rencontrer des personnes ayant les mêmes goûts et de partager des expériences.

Ressemble-t-il au Clubhouse? Eh bien, Discord a des canaux de texte avec lesquels vous pouvez parler comme s’il s’agissait d’un chat d’une vie et a également des canaux vocaux, rendant l’interaction plus personnelle et plus proche avec le reste des membres de la communauté. Le meilleur de tout? Il est multiplateforme et totalement gratuit.

Audios WhatsApp et Telegram

WhatsApp et Telegram ressemblent peu ou pas du tout à Clubhouse mais ils peuvent faire la même fonction en attendant leur arrivée sur Android. Nous créons uniquement un groupe d’un sujet spécifique et au lieu de communiquer par texte, nous utilisons des audios.

L’avantage de cela est que pratiquement tout le monde a ces applications installées sur leurs appareils, elles sont disponibles pour Android et iOS et contrairement à Clubhouse, aucune invitation n’est nécessaire pour les utiliser.

Stéréo

Stereo est un réseau social basé sur l’audio qui a honnêtement les mêmes fonctions que Clubhouse. Avec lui, nous pouvons nous connecter en direct avec d’autres personnes grâce à des conversations vocales comme si nous prenions un café avec eux tous.

Avec Stereo, nous pouvons accéder à une grande variété de spectacles en direct ou déjà enregistrés et le plus curieux de tous et dans le but d’encourager la participation, tous les utilisateurs participent automatiquement à un classement hebdomadaire du meilleur spectacle, avec des prix en argent.

Cuillère

Spoon n’est pas un réseau social mais un service de streaming vocal. Quelque chose comme une application radio mais avec plus d’interaction. Autrement dit, nous créons notre propre chaîne et nous pouvons discuter avec nos auditeurs en direct et en direct.

Thèmes? Ceux que nous voulons. Musique, jeux vidéo, politique… tout a sa place chez Spoon. Aucune publicité, aucun abonnement requis et gratuit. Le mauvais? Que pratiquement tout le contenu est en anglais.

Ce que Twitter prépare: les espaces

Mais qu’est-ce que Twitter a à voir avec Clubhouse? En principe, rien mais nous savons tous que le réseau social de 140 caractères se met toujours à jour et si vous avez récemment ajouté les histoires ou également appelé Fleets, la même chose fera avec les notes vocales.

Il s’appellera les espaces Twitter et fondamentalement, il s’agit d’un service de chat vocal en temps réel qui est actuellement en phase de test et dans lequel seules certaines personnes ont le pouvoir de créer une salle. Autrement dit, concurrence directe pour Clubhouse et compte tenu de la popularité de Twitter aujourd’hui, ce sera sûrement un succès tant qu’ils ne tarderont pas trop longtemps.

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Réseaux sociaux

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂