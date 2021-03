Les meilleures adaptations de Sherlock Holmes, sur The Irregulars

Les irréguliers Il a retenu toute l’attention après sa première sur le service de streaming Netflix, et les grands nombres le classent comme le dernier grand succès de la plateforme dans le monde. La série suit un groupe de marginaux qui enquêtent sur des crimes surnaturels à Londres pour le Dr Watson et son partenaire, Sherlock Holmes. Cela nous a conduit à réfléchir aux meilleures adaptations des personnages. Regardez la liste!

La nouvelle fiction télévisée devrait être renouvelée pour une deuxième saison, bien que les producteurs espèrent toujours voir l’audience qu’elle a obtenue au cours de ses 28 premiers jours, avec un décompte controversé qui a provoqué des commentaires négatifs à l’époque. Si tout se passe comme les fans le veulent, nous pourrions avoir la partie 2 début 2022.

Sherlock Holmes est un détective privé créé en 1887 par l’écrivain britannique Sir Arthur Conan Doyle et Il est l’une des grandes figures de la culture populaire tout au long du XXe siècle et aujourd’hui. Depuis son origine a eu de nombreuses adaptations, des films muets, en noir et blanc, dans le genre de l’horreur et même dans les spectacles d’animation. C’est pourquoi nous allons passer en revue ici quels étaient les meilleurs films et séries basés sur le personnage.

+5 meilleures adaptations de Sherlock Holmes:

– Sherlock

SÉRIE

An: 2010

Protagonistes: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman, Mark Gatiss

Terrain: Dans cette version contemporaine des histoires du détective Sir Arthur Conan Doyle. Le Dr John Watson est un vétéran de la guerre en Afghanistan et rencontre le brillant Holmes lorsque Holmes place un avis à la recherche d’un colocataire.

– Le Sherlock Holmes moderne

FILM

An: 1924

Protagonistes: Buster Keaton, Kathryn McGuire, grue de quartier

Terrain: Un opérateur de cinéma rêve qu’il est le célèbre détective Sherlock Holmes à l’écran.







– Sherlock Holmes

FILM

An: 2009

Protagonistes: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams

Terrain: L’ingénieux détective et son partenaire, dédiés à la résolution de crimes, font face à un nouvel ennemi et tentent de démêler un plan mortel qui pourrait détruire l’Angleterre.







– Sherlock Holmes et l’arme secrète

FILM

An: 1942

Protagonistes: Basil Rathbone, Nigel Bruce, Liolen Atwill

Terrain: Holmes adopte diverses personnalités pour protéger la nouvelle arme du professeur Moriarty des nations alliées.







– Les aventures de Sherlock Holmes

SÉRIE

An: 1984

Protagonistes: Jeremy Brett, David Burke et Rosalie Williams

Terrain: Série basée sur les histoires de l’écrivain Arthur Conan Doyle, dans laquelle Sherlock Holmes et son assistant Watson utilisent leurs prouesses intellectuelles et leurs pouvoirs de raisonnement déductif pour lutter contre le crime.