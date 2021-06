Les mégaflares incroyablement puissants des jeunes étoiles sont courants, selon une étude

Jeune étoiles peut libérer des éruptions plus puissantes que la plus grande jamais enregistrée par notre soleil une fois par semaine, selon une nouvelle analyse massive de l’activité stellaire.

Les scientifiques pensent que les éruptions stellaires jouent un rôle crucial dans la formation de l’histoire des planètes proches. Par exemple, les fusées éclairantes peuvent repousser le gaz persistant, ce qui accélère la formation des planètes, mais une impulsion régulière de fusées éclairantes puissantes peut détruire une atmosphère planétaire et même raccourcir la durée de vie d’un planète lui-même. Ainsi, dans de nouvelles recherches, les scientifiques ont analysé 24 000 étoiles différentes, chacune ayant moins de 5 millions d’années, pour comprendre comment les étoiles peuvent affecter les jeunes systèmes planétaires.

« Notre travail nous dit comment le soleil a pu se comporter et affecter la jeune Terre il y a des milliards d’années », a déclaré Konstantin Getman, astronome à l’Université d’État de Pennsylvanie. une déclaration . « À certains égards, c’est notre histoire d’origine ultime : comment la Terre et le système solaire sont apparus. »

Un collage d’images prises par l’observatoire à rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer de la nébuleuse de la lagune lors d’une « méga-éruption » 250 000 fois plus énergétique par la plus puissante éruption solaire enregistrée à ce jour. (Crédit image : rayons X : NASA/CXC/Penn State/K. Getman, et al ; Infrarouge : NASA/JPL/Spitzer))

Getman et ses collègues ont utilisé les Observatoire de rayons X Chandra pour leur travail d’enquête sur les torches. Tout d’abord, ils ont identifié 40 régions de formation d’étoiles, dans lesquelles ils ont sélectionné plus de 24 000 étoiles à analyser. Ensuite, ils ont commencé à comptabiliser les éruptions et à comparer les sursauts à la plus grande éruption solaire jamais enregistrée, la 1859 Événement Carrington .

Mais notre soleil est assez mature à 4,5 milliards d’années. Les étoiles que les scientifiques étudiaient sont beaucoup plus jeunes et beaucoup plus actives. (Les stars ont tendance à être plus actives dans leur jeunesse.)

Les astronomes ont repéré plus de 1 000 étoiles émettant des éruptions plus puissantes que tout ce que notre soleil est connu pour produire. En fait, ces étoiles ont déclenché des éruptions avec 100 000 fois plus d’énergie que l’événement Carrington au moins une fois par semaine, et des éruptions avec jusqu’à 10 millions de fois l’énergie de l’explosion de 1859 environ deux fois par an.

Une image de la région de formation d’étoiles RCW 120 vue par l’observatoire à rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer. (Crédit image : rayons X : NASA/CXC/Penn State/K. Getman, et al ; Infrarouge : NASA/JPL/Spitzer))

Ce type d’activité pourrait avoir d’énormes implications pour les planètes en développement, ont déclaré les chercheurs. « Nous voulons savoir quels types d’impact – bon et mauvais – ces éruptions ont sur les premières vies des planètes », a déclaré le co-auteur Eric Feigelson, également astronome à Penn State, dans le même communiqué. « Des fusées aussi puissantes peuvent avoir des implications majeures. »

En particulier, les chercheurs étaient curieux de connaître le lien entre les éruptions de rayons X et les explosions de particules chargées qui, lorsqu’elles sont rejetées par notre soleil, sont appelées éjections de masse coronale . Ainsi, pour 55 des éruptions lumineuses de l’ensemble de données, les scientifiques ont effectué des analyses supplémentaires, qui ont déterminé qu’elles ressemblaient étroitement aux éruptions solaires qui produisent des éjections de masse coronale.

« Nous avons découvert que ces éruptions géantes ressemblent à celles du soleil, mais sont simplement considérablement amplifiées en énergie et en fréquence, ainsi que la taille de leurs boucles magnétiques », co-auteur Gordon Garmire, astronome à l’Institut Huntingdon pour les rayons X. L’astronomie en Pennsylvanie, a déclaré dans le communiqué. « La compréhension de ces explosions stellaires peut nous aider à comprendre les éruptions les plus puissantes et les éjections de masse coronale du soleil. »

La recherche est décrite dans un article accepté pour publication par l’Astrophysical Journal et disponible pour lecture en tant que une préimpression .

