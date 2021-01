Les méga-investisseurs punis de 70 milliards de dollars de pertes alors que GameStop et d’autres sociétés en court-circuit voient une flambée boursière – Data Analysts

Les investisseurs à découvert ont perdu 70,8 milliards de dollars ce mois-ci, selon la société d’analyse de données financières Ortex. Leurs pertes ont été en partie causées par de petits commerçants injectant de l’argent dans des actions comme GameStop.

Les vendeurs à découvert ont perdu 70,87 milliards de dollars sur les entreprises américaines cette année jusqu’à présent, selon une analyse d’Ortex rapportée par . jeudi. Pour mettre la perte en perspective, 70,87 milliards de dollars, c’est un demi-milliard de dollars de plus que le PIB de la Slovénie, selon les statistiques de la CIA.

En quelques jours seulement, le peuple américain a pris conscience de son pouvoir et a abattu 70 milliards de dollars dans le commerce prédateur. Nous n’avons même pas fini. Ce nombre augmentera. Jouez au jeu. Prenez la perte. Le peuple américain a parlé. 🚀https: //t.co/vJyAOwZ9Rs – Jake Parker (@JakeParkerLIVE) 28 janvier 2021

Dans le monde des actions, les vendeurs à découvert identifient les entreprises en faillite et empruntent des actions dans celles-ci, dans l’espoir que, à mesure que le prix baisse encore, ils achèteront les actions empruntées moins cher, rembourseront leurs prêteurs et conserveront les bénéfices. C’est une pratique courante à Wall Street, mais cela a entraîné des pertes astronomiques pour certains des plus grands fonds spéculatifs du secteur financier cette semaine.

Une communauté dévouée d’investisseurs amateurs a acheté des actions dans € GME, € AMC, € BB et € NOK (GameStop, AMC Theatres, Blackberry et Nokia) et d’autres sociétés en court-circuit, faisant grimper les prix à des niveaux vertigineux et s’en tirant comme des bandits alors que les hedge funds se brouillaient pour rembourser leurs actions empruntées, dont certaines avaient augmenté de valeur de 1 000% jeudi matin. Selon Ortex, les vendeurs à découvert ont perdu de l’argent sur plus de 5 000 actions américaines.

Le short squeeze – un terme utilisé pour décrire la précipitation des fonds à racheter dans une action en hausse et à couvrir leurs pertes – a conduit certains des principaux fonds spéculatifs américains au bord de la faillite. Citron Research, un fonds qui a court-circuité GameStop, affirme avoir perdu 100% sur son investissement, tandis que Melvin Capital, qui a également acheté le détaillant de jeux vidéo, avait besoin d’un renflouement de 3 milliards de dollars de la part d’entreprises amies mercredi.

Jeudi, les pertes des vendeurs à découvert sur l’action GameStop se sont élevées à plus de 14 milliards de dollars, selon Partenaires S3, une autre société d’analyse financière.

Avec Wall Street en mode panique, la négociation de ces actions volatiles a été interrompue presque immédiatement après que la cloche d’ouverture a sonné jeudi au Nasdaq à New York. Au milieu des appels à la réglementation des porte-parole de l’industrie, l’application de trading Robinhood – un favori des traders amateurs – a interdit l’achat de plusieurs actions, dont € GME et € AMC.

Plusieurs autres plateformes de trading ont emboîté le pas, déclenchant des accusations de «Manipulation de marché» au nom de Wall Street. Alors que leurs utilisateurs faisaient rage en ligne, un recours collectif contre Robinhood a été déposé jeudi à New York.

