Les méduses peuvent défier la mort et remonter le temps La renaissance automatique peut faire la mort et avancer dans le mouvement dans le passé !!

Une fonction de connaissance du butin appelée T. dohrnii est en mesure d’inverser son processus de vieillissement. Les chercheurs du Texas A & M-Galveston tentent de déterminer si cela pourrait s’appliquer aux humains.

Le statut automatique dans les méduses immortelles; régresser au niveau du développement face au stade de Turritopsis dohrnii, peut le stade de développement plus tôt lorsqu’il est blessé ou au contraire menacé.

soi-disant méduses immortelles par Turritopsis dohrnii, elles peuvent revenir à un stade de développement antérieur lorsqu’elles sont blessées ou autrement menacées.

les méduses lisent lentement l’étape source en dessous en profondeur

La méduse ne peut pas seulement apparaître comme une espèce de défier la mort, mais elle a le pouvoir de varier sa forme et d’inverser véritablement son vieillissement au cours d’une sorte de processus de retour vers le futur, une recherche en cours en accord avec un professeur de l’Université Texas A&M à Galveston.

Un professeur de biologie marine du nom de Maria Pia Miglietta a étudié les propriétés uniques de Turritopsis dohrnii, souvent mentionné sous le nom de T. dohrnii, le monde une espèce de méduse trouvée autour, en particulier au large des côtes de son Italie natale. Les cellules de méduses sont prêtes à subir un processus appelé transdifférenciation qui permet à T. dohrnii de revenir à un cycle de vie plus jeune – très similaire à un humain de 40 ans qui pourrait redevenir un enfant de cinq ans.

Lorsque T. dohrnii est confronté à des conditions défavorables telles que la famine, des dommages physiques, un changement de température, etc., plutôt que de mourir, il forme une boule en forme de kyste et s’installe sur le fond de la roche, a-t-elle déclaré.

Elle a dit que pendant quelques jours, ce kyste se transforme en polype, et finalement ces colonies forment des bourgeons et une méduse de remplacement. En effet, il a empêché sa mort.

Quand une cellule adulte mûrit, la transdifférenciation se produit dans un autre type de cellule nécessaire à ce moment précis, et c’est généralement une étape cruciale lors de la régénération, a déclaré Miglietta. Ainsi, en étudiant la transdifférenciation chez T. dohrnii, nous comprendrons mieux comment la transdifférenciation fonctionne en général.

Elle a dit que la méthode de transdifférenciation est mal comprise. Une des raisons est que lorsque la transdifférenciation se produit, elle le fait pendant plusieurs jours.

connaître la génétique sous-jacente du rend difficile la méthode, a-t-elle déclaré. Mais c’est intrigant parce que ce processus permet à T. dohrnii d’échapper à la mort, il devient potentiellement un poisson immortel. Notre objectif ultime est donc de connaître son cycle de vie et sa génétique qui lui permettent de fuir la mort.

Étudiée pour son caractère juridique Tout comme le venin de certains serpents sont des propriétés médicales potentiellement bénéfiques, la méduse a attiré l’attention du monde entier ces dernières années.

facto pour être chargé dans l’analyse des méduses pour ses traitements possibles dans les maladies musculaires, les troubles génétiques et même les aides à la mémoire.

Tout sur l’histoire avec l’angle de vue scientifique, les méduses sont des invertébrés très simples qui ont des cycles de vie et des capacités étranges et uniques, a déclaré Miglietta. comprenez que plus nous commençons à les utiliser pour poser des questions intéressantes. Il y a des chansons qui leur sont dédiées, des programmes télévisés célèbres qui les mentionnent, des courts métrages, des livres ensuite. ce sont des enfants d’âge scolaire particulièrement à la mode partout dans le monde. nous avons créé un site Internet afin que le public intéressé puisse lire des informations scientifiquement exactes.

Son travail est soutenu par une subvention de 294 000 € de la National Science Foundation.

