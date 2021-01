Les médias vont à la mer avec le clickbait de Halo Infinite

Bien que de nombreuses critiques ne soient pas fondées, un ancien développeur déclare sur Twitter que trop de clickbait est généré à partir de Halo Infinite

Il est vrai que l’une des pires nouvelles pour les fans de Xbox et de la saga Halo de 2020 était le retard de Halo Infinite. Mais, tout ce qu’il faut pour améliorer un jeu vidéo et le faire bien frapper le marché, ça l’est. Phil Spencer l’a déjà dit: c’était la bonne décision. Mais cela n’a pas empêché de nouvelles rumeurs ou commentaires d’apparaître chaque mois sous la forme de Appâts Halo Infinite qui peignent la matière de manière négative.

Et c’est quelque chose qui s’est reproduit ces dernières heures. Le concepteur de niveaux Kolbe Payne ne travaille plus chez 343 Industries et a signé avec Gunfire Games. Et le problème? Eh bien, certains médias l’ont compris comme une baisse significative de l’effectif, car Payne avait quitté le studio et que cela allait signifier un autre revers dans le développement du titre. Mais la réalité est différente. Payne, purement et simplement, a résilié son contrat avec 343 Industries. En réponse à Gamespot à Twitter, Payne a expliqué ceci: «Les gars… j’étais un travailleur extérieur. Mon contrat prenait fin, j’ai donc trouvé un nouvel emploi. Ce ne sont pas des nouvelles. Arrêtez avec le clickbait«. Il semble que le développeur ne se soit pas amusé à faire l’objet d’une actualité.

Peut-être que la réaction a été quelque peu exagérée, car il est vrai que Payne n’est plus chez 343 Industries, mais cela reflète la fatigue du studio face aux mauvais sentiments qu’il y a autour de Halo Infinite. De plus, en fin d’année, le studio a exprimé sa colère face aux rumeurs qui surgissent de temps en temps. Halo Infinite a déjà une fenêtre de lancement et ce sera sûrement l’un des meilleurs opus de la franchise.