Les médias sociaux dénoncent un couple qui avait Mickey et Minnie Mouse au mariage au lieu de le servir

Un couple marié est devenu viral après avoir posté sur le subreddit « AITA » (Suis-je le trou du cul), disant qu’ils avaient sauté la restauration à leur mariage afin qu’ils puissent permettre à Mickey et Minnie Mouse de venir à la cérémonie.

La femme de 28 ans et sa fiancée de 30 ans se sont mariés il y a trois mois et ont eu ce qu’elle a appelé « leur mariage de rêve ».

« Tout était parfait, et je veux dire tout », a écrit la femme dans le post Reddit. « Mes parents et ses parents nous ont aidés à payer une grande partie du mariage afin que nous n’ayons plus de dettes et nous en sommes éternellement reconnaissants. »

Cependant, il semblait que tous les invités qui assistaient au mariage ne le trouvaient pas aussi « parfait » que les mariés.

Les invités au mariage voulaient manger au mariage sans avoir à sacrifier leur faim pour voir Mickey et Minnie Mouse.

La tante de la femme a publié un article sur l’expérience sur Facebook, partageant qu’elle était « déçue » de tout le mariage, auquel d’autres invités se sont ralliés à son opinion.

La femme, qui la décrit, elle et sa fiancée, comme étant « de grandes fans de Disney », a décidé qu’elles voulaient essayer d’intégrer leur amour pour Disney tout en se mariant.

« Le problème était lié à notre décision de ne pas proposer de services de restauration / services de bar à notre mariage en raison de l’acheminement de l’argent vers un mariage. Minnie et Mickey font des apparitions lors de notre journée spéciale », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que le coût pour que Mickey et Minnie Mouse apparaissent à leur mariage « pendant une bonne partie du temps (30 minutes) » était le budget exact pour l’embauche d’un service de restauration.

« Nous avons donc programmé une apparition lors de notre première danse et de nos photos de mariage, en renonçant à la nourriture servie (bien qu’il y ait BEAUCOUP d’installations sur place où les gens pouvaient manger…) », a-t-elle déclaré.

La femme a poursuivi en disant que ses parents étaient extrêmement favorables à la décision du couple, mais que tout le monde était « passif-agressif à ce sujet sur Facebook ».

Bien que le message ait été supprimé du subreddit par les modérateurs, il a quand même été partagé sur Twitter, où de nombreux utilisateurs ont exprimé leurs réflexions sur la décision du couple de couper la restauration pour Mickey et Minnie Mouse.

Tout le monde a critiqué le couple pour sa décision de ne pas manger au mariage.

« Imaginez-vous assis à une table sans nourriture en train de regarder deux cinglés en costumes poser pour des photos avec Mickey et Minnie Mouse. » a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre utilisateur a ajouté : « Je déteste en quelque sorte tous ceux qui sont impliqués dans cette histoire en même temps. »

Un troisième utilisateur a déclaré : « De manière unironique, si j’allais à un mariage et qu’il n’y avait pas de traiteur mais que des mascottes se présentaient pendant 30 minutes, je jetterais toute l’étiquette du mariage par la fenêtre : je ferais une demande en mariage à quelqu’un, je mettrais une tenue blanche, etc. Je suis si sérieux. »

D’autres personnes avaient des choses pires à dire sur la situation, une bonne indication qu’il ne faut pas jouer avec la nourriture des autres.

Ce n’est probablement pas une bonne idée de sacrifier de la nourriture pour quelques imitateurs de souris à l’intérieur des costumes, peu importe la renommée de la souris.

