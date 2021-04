Les médias sociaux auront une heure pour arrêter la propagande terroriste en ligne: les nouvelles règles de l’UE

L’Union européenne vient de franchir une étape décisive lutter contre la propagation de la propagande terroriste en ligne. Le Parlement européen a récemment approuvé une loi qui oblige les réseaux sociaux et les plateformes de partage à retirer dans l’heure contenu terroriste signalé sur leurs pages: des sites comme Facebook et YouTube devront surveiller les demandes de suppression qui arriveront des autorités européennes pour éviter des sanctions proportionnées à la gravité des violations et à la taille de l’entreprise impliquée.

Ce que dit la mesure

Selon la loi qui vient d’être adoptée, les prestataires de services devront supprimer ou bloquer l’accès à tout contenu marqué comme terroriste dans tous les États membres de l’Union, dans l’heure suivant la réception d’une mesure de suppression spécifique émise par les autorités compétentes en la matière. Le règlement couvre le contenu textuel, les images, les enregistrements sonores, les vidéos et les émissions en direct qui encouragent ou contribuent à la réalisation d’actes terroristes, ainsi que tout le matériel de recrutement et les guides sur la construction et l’utilisation d’explosifs et d’armes à des fins terroristes. Je suis exclu d’autre part, des matériaux qui contiennent du matériel similaire à des fins didactiques, artistiques ou de recherche.

Les effets secondaires possibles

Parmi les critiques de la mesure, il y a ceux qui pensent que cela pourrait conduire à censurer le contenu qui est tout à fait légitime. Certains fournisseurs de services tels que Facebook ou YouTube peuvent en effet décider d’utiliser des algorithmes de modération automatique pour patrouiller leurs portails à la recherche de matériel de propagande. Ces systèmes agiraient dans le but d’empêcher toute notification plutôt que d’avoir à répondre rapidement après que le matériel a été signalé; n’étant pas parfaits, ces systèmes pourraient cependant se tromper du côté de l’obscurcissement des vidéos et des posts qui n’ont rien à voir avec le contenu à modérer.

Comment la loi sera appliquée

Pour savoir quels seront les effets de la législation, il faudra attendre: les États membres ont un an pour l’incorporer. Ce laps de temps sera utilisé par chaque pays pour publier ses propres règles et décider indépendamment du type de sanction qu’il entend appliquer aux entreprises responsables d’éventuelles violations.

