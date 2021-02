Les médias britanniques assurent que Slipknot, Sepultura et bien d’autres n’auraient pas existé sans Slayer | 45S

Sérieusement? Beaucoup de fans de cette humble page sont des fans de Slayer et il ne fait aucun doute que leur musique est l’une des meilleures que nous ayons entendues sur la face de la terre. Mais, il y a des gens qui indiquent que sans ce groupe, il n’y en aurait pas eu d’autres comme Slipknot, Sepultura, Lamb Of God et bien d’autres.

Dans un article récent de Kerrang!, Cette situation est analysée précisément: quels groupes n’auraient pas existé si Slayer n’avait pas existé. Et garçon, la liste est assez longue (s’il y a un tel terme).

Comme indiqué dans la note intitulée « 10 groupes qui ne seraient pas ici sans Slayer«Le batteur Dave Lombardo a eu beaucoup d’influence sur la batterie des Iowans, donc sans cette influence le rythme de Slipknot n’aurait pas été bien défini.

«Le batteur original de Slayer a eu une énorme influence sur des générations de futurs skin-pounders et son assaut propulsif sur la contrebasse faisait partie intégrante du son de Slayer. Il n’a pas inventé la technique, mais l’a définie comme une partie essentielle de l’arsenal du batteur de métal », lit-on dans une partie de l’article précité.

Merci à notre famille, aux fans du monde entier qui ont soutenu Slipknot. Nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans votre inspiration. Une année difficile est derrière nous tous, et la route à suivre sera meilleure. Prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.

Jusqu’à ce que nous mourions, Slipknot pic.twitter.com/D038NByzc1 – Slipknot (@slipknot) 1 janvier 2021

Dans le cas de Sepultura, il dit: « Même à ses débuts, l’impact de Slayer a voyagé dans le monde entier, y compris Belo Horizonte et Sao Paulo au Brésil. »

Et c’est que dans cette même section, ils précisent que des membres du groupe, comme le guitariste Andreas Kisser, ont déclaré que sans Slayer, Sepultura n’aurait pas existé. Il souligne qu’à son tour, le groupe de Belo Horizonte a grandement influencé d’autres groupes du genre, donc encore une fois, Slayer en action.

La liste continue avec Lamb Of God, Cannibal Corpse, Obituary, Behemoth, Kreator, Body Count, The Devil Wears Prada et Machine Head. Si vous souhaitez lire l’article complet, vous pouvez entrer ici et tirer vos propres conclusions.

Et vous pensez-vous?