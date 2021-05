Les médecins traitent avec succès un caillot sanguin J&J rare, selon un rapport de cas

Les médecins ont traité avec succès un patient qui a développé des caillots sanguins très rares après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson COVID-19 début avril en utilisant une alternative à l’héparine, un anticoagulant déconseillé aux experts, selon un nouveau rapport de cas.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont brièvement interrompu – et ont depuis redémarré – l’utilisation du vaccin à dose unique Johnson & Johnson COVID-19 le 13 avril pour enquêter sur plusieurs cas d’un trouble de la coagulation rare survenu après la vaccination.

La pause visait en partie à s’assurer que les médecins savaient comment traiter les patients qui développaient un trouble de la coagulation sanguine connu sous le nom de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS) ou thrombocytopénie thrombotique induite par vaccin (VITT). Ce syndrome rare implique des caillots sanguins dans les veines du cerveau et une très faible numération plaquettaire.

En règle générale, les hôpitaux traitent les caillots sanguins avec un anticoagulant appelé héparine. Mais comme l’héparine peut, très rarement, provoquer une réaction auto-immune qui conduit à des problèmes similaires, y compris une faible numération plaquettaire, le CDC a recommandé de ne pas utiliser l’anticoagulant pour traiter le VITT. Mais il n’y avait pas de recommandations spécifiques pour les médicaments alternatifs, selon le rapport.

Dans ce cas, une patiente blanche en bonne santé de 40 ans a reçu le vaccin Johnson & Johnson début avril; cinq jours après la vaccination, elle a développé un mal de tête, une pression des sinus, des douleurs musculaires et un mal de gorge; huit jours après la vaccination, elle s’est rendue dans un centre de soins d’urgence et s’est vu prescrire des antibiotiques, des corticostéroïdes et des myorelaxants.

Mais ses maux de tête se sont aggravés, en particulier avec le mouvement, et elle a développé des étourdissements et une sensibilité à la lumière, alors elle est allée à l’hôpital de l’Université UCHealth du Colorado 12 jours après avoir reçu le vaccin. Les médecins lui ont diagnostiqué un VITT et elle a été traitée avec un anticoagulant bivalirudine. Après avoir reçu le médicament, sa numération plaquettaire a augmenté régulièrement et elle est sortie de l’hôpital six jours plus tard. Ses caillots et ses maux de tête ont également disparu et sa numération plaquettaire a augmenté encore plus lorsque les médecins l’ont suivie trois jours plus tard.

« Un seul patient traité avec de la bivalirudine pour un VITT suspecté par la suite a connu une amélioration des symptômes, une augmentation du nombre de plaquettes et n’a pas démontré de résultats négatifs immédiats », ont écrit les auteurs. «Un prestataire peut envisager la bivalirudine comme une alternative à l’héparine chez les patients suspectés de VITT après [Johnson & Johnson] Vaccination, en attendant des recherches plus définitives. «

Des événements similaires de coagulation sanguine rares sont survenus avec le vaccin Oxford-AstraZeneca.

«Notre expérience nous montre que ces réactions de caillot sont très rares, mais qu’elles peuvent être traitées», explique le co-auteur principal, le Dr R. Todd Clark, professeur adjoint de médecine d’urgence à la faculté de médecine de l’Université du Colorado, dit dans un communiqué . « Les Américains peuvent se sentir à l’aise de se faire vacciner et devraient discuter de tout problème de vaccination avec leur médecin. »

Se faire vacciner est une « étape critique » dans la lutte contre cette pandémie et le retour à nos vies normales, a-t-il ajouté.

Les résultats apparaîtront dans le journal Annales de la médecine d’urgence .

