Les médecins remettent en question le retard de la 2e dose de vaccin

Cinq scientifiques médicaux au Royaume-Uni ont critiqué le projet du gouvernement britannique de retarder l’administration de la deuxième dose du vaccin Covid-19 jusqu’à 12 semaines, affirmant que les schémas posologiques ne devraient pas être modifiés « sans un soutien ou des preuves scientifiques solides ».

Dans un article publié en ligne dans le BMJ British Medical Journal, les scientifiques ont déclaré que le plan était basé sur des «hypothèses» plutôt que sur des preuves scientifiques ou des données de test. Ils se sont également interrogés sur la raison de prolonger le délai entre la première et la deuxième dose.

Les scientifiques des universités de Nottingham, Manchester et De Montfort ont écrit que les suggestions des responsables gouvernementaux du Comité mixte des vaccins et de l’immunisation (JCVI) selon lesquelles la stratégie de report était due au manque de vaccins au Royaume-Uni étaient fabricants de vaccins ».

« Le conseil de JCVI … de retarder la deuxième dose de 4 à 12 semaines n’est pas basé sur les données de l’essai, mais sur l’hypothèse de ce qui se serait passé si la deuxième dose n’avait pas été administrée en 21 jours », ont-ils écrit dans le BMJ.

« Bien que les hypothèses puissent être utiles pour générer une hypothèse, elles ne sont pas en elles-mêmes une raison suffisante pour modifier un schéma posologique efficace connu. »

Le Royaume-Uni procède à la vaccination contre Covid-19 avec deux immuniseurs – l’un de Pfizer / BioNTech et l’autre d’AstraZeneca / Oxford – tous deux récemment approuvés pour une utilisation d’urgence dans le pays.

Le comité mixte a proposé la semaine dernière de modifier les schémas posologiques approuvés en prolongeant la durée de la deuxième dose de rappel, affirmant que «vacciner plus de personnes au départ avec une seule dose évitera plus de décès et d’hospitalisations que de vacciner moins de personnes. avec deux doses ».

Les propositions ont suscité des considérations similaires de la part d’autres gouvernements et suscité un débat houleux parmi les scientifiques du monde entier.

Les scientifiques qui ont écrit au BMJ, dont Herb Sewell, professeur d’immunologie et consultant en immunologie à l’Université de Nottingham, ont déclaré que maximiser la couverture «peut représenter un risque accru pour les groupes déjà à haut risque ou prioritaires».

Ils ont appelé les responsables de la santé à continuer d’autoriser l’administration de secondes doses du vaccin Pfizer / BioNTech dans l’intervalle approuvé d’au moins 3 semaines, jusqu’à ce que les autorités rendent les données sur lesquelles leur recommandation était fondée «accessibles au public pour examen. scientifique indépendant ».