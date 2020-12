Les médecins menacés par les négateurs de Covid

La plainte est grave et inquiète le secteur médical en France. A l’approche de la campagne de vaccination, les médecins français sont de plus en plus victimes de menaces, notamment sur les réseaux sociaux.

Une situation dénoncée avec véhémence par le syndicat UFML, l’Union française pour une médecine libre, dans le but d’alerter et d’inciter les médecins à porter plainte s’ils sont victimes de menaces.

À l’approche de la campagne de vaccination contre Covid-19, les médecins français font état de menaces de plus en plus urgentes et violentes, comme celles dont a été témoin Jérôme Marty, président de l’Union française pour la médecine libre (UFML).

«Nous avons été déclenchés par plusieurs médecins qui reçoivent en fait des menaces de différentes manières et par différents canaux – et je les ai reçues moi-même. Ces menaces émanent généralement de mouvements de théories du complot ou de dénégations, d’anti-masques ou d’anti-vaccins, et peuvent facilement atteindre des menaces de mort », a rapporté le médecin généraliste à RFI.

«C’est absolument inacceptable. Je reçois des menaces disant que je serai pendu ou que ma vie sera éteinte. Et d’autres médecins ont reçu des menaces de structures que l’on peut trouver sur Internet où on leur demande d’arrêter de travailler, de ne pas commencer la vaccination, car à ce moment-là, ils deviendraient hors-la-loi et seraient poursuivis. Des choses comme ça ne sont pas permises dans la période que nous vivons et qui ne sont pas non plus admissibles en dehors de ce moment », a souligné le médecin.