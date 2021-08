Les médecins devraient-ils refuser de traiter les patients COVID non vaccinés ? Le débrayage de la Floride et le débat du docteur en Alabama suscitent le débat

Les gens en ont assez du – et avec – le coronavirus. Les médecins en ont assez aussi.

Le lundi 23 août 2021, 75 médecins d’un hôpital de Palm Beach Gardens, en Floride, ont participé à un débrayage symbolique pour attirer l’attention sur l’afflux de patients COVID-19 non vaccinés.

Un médecin de l’Alabama est tellement fatigué des gens qui refusent de se faire vacciner qu’il envisage de refuser de traiter des patients non vaccinés.

Les médecins doivent-ils refuser de traiter les patients COVID non vaccinés ?

La question soulève une question éthique préoccupante sur la façon dont les médecins priorisent les soins aux patients afin de donner à leurs patients la meilleure chance de vivre.

Il est illégal pour les médecins de refuser des services en raison de la race, de l’origine ethnique, du sexe, de la religion ou de l’orientation sexuelle. Mais le refus du vaccin peut être considéré comme une question d’éthique qui va à l’encontre des croyances du médecin.

Laisser les patients non vaccinés sans accès aux soins de santé semble être une pensée terrifiante, mais alors que les ressources s’amenuisent, les médecins font des choix difficiles chaque jour.

Le docteur en médecine interne de Palm Beach, le Dr Rupesh Dharia a déclaré : « Nous sommes épuisés. Notre patience et nos ressources s’épuisent et nous avons besoin de votre aide.

Il a été confirmé que tous les médecins du débrayage de Floride étaient en congé pendant la manifestation.

La grande majorité des cas que ces médecins ont vus concernent principalement des patients non vaccinés. Beaucoup de ces patients non vaccinés ont exprimé un profond regret de ne pas avoir été vaccinés contre le coronavirus.

La Floride a la plus grande épidémie de COVID-19 aux États-Unis.

Au cours de la semaine dernière, la Floride a touché 150 000 nouveaux cas de COVID-19. Les hôpitaux de l’État de Floride sont à environ 84,6% de leur capacité.

Environ 51,6% sont entièrement vaccinés contre le coronavirus.

Spécialiste des maladies infectieuses, le Dr Lesie Diaz a déclaré: « Le vaccin reste toujours le moyen le plus efficace et le plus fiable pour arrêter cette folie. »

Un médecin de l’Alabama refuse de soigner des patients non vaccinés.

Diagnostic and Medical Clinic Infirmary Health in Mobile Le médecin, le Dr Jason Valentine, s’est rendu sur Facebook pour exprimer son point de vue sur les patients non vaccinés.

Il a posté une photo de lui à côté d’un panneau indiquant : « À compter du 1er octobre 2021, le Dr Valentine ne verra plus de patients qui ne sont pas vaccinés contre le COVID-19.

« S’ils demandaient pourquoi », a écrit Valentine, « je leur ai dit que COVID est une façon misérable de mourir et je ne peux pas les regarder mourir comme ça. »

En plus de la photo, Valentine a posté une lettre à ses patients, qu’il prévoyait de leur envoyer par la poste.

« Nous n’avons pas encore de bons traitements pour les maladies graves, mais nous avons une excellente prévention avec des vaccins. Malheureusement, beaucoup ont refusé de se faire vacciner et certains finissent gravement malades ou sont morts », écrit-il dans la lettre.

« Je ne peux et ne forcerai personne à prendre le vaccin, mais je ne peux pas non plus continuer à regarder mes patients souffrir et mourir d’une maladie éminemment évitable. »

« Par conséquent, à compter du 1er octobre 2021, je ne verrai plus de patients qui n’ont pas été vaccinés contre le COVID-19 », poursuit la lettre.

« Si vous souhaitez me garder comme médecin, la documentation de votre vaccination suffira. Si vous souhaitez choisir un autre médecin, nous serons heureux de transférer vos dossiers.

Après avoir partagé les informations en ligne, Valentine a écrit que trois patients non vaccinés ont contacté, demandant où ils pourraient se faire vacciner.

L’Alabama a l’un des taux de vaccination les plus bas du pays.

Seulement environ 36,6% de la population de l’Alabama a été complètement vaccinée contre le coronavirus.

Le gouverneur de l’Alabama, Kay Ivey, a blâmé les personnes non vaccinées pour la recrudescence des cas de Covid-19.

« Les gens sont censés avoir du bon sens », a déclaré Ivey. « Mais il est temps de commencer à blâmer les personnes non vaccinées, pas les personnes ordinaires. Ce sont les personnes non vaccinées qui nous laissent tomber. »

Le Dr Brytney Cobia, hospitalière au Birmingham Grandview Medical Center, s’est adressé à Facebook pour exprimer également ses inquiétudes concernant les faibles taux de vaccination.

« L’une des dernières choses [unvaccinated patients] faire avant qu’ils ne soient intubés, c’est me supplier pour le vaccin », a-t-elle écrit. « Je leur tiens la main et leur dis que je suis désolé, mais c’est trop tard. »

« Quelques jours plus tard, lorsque j’appelle l’heure du décès », a-t-elle poursuivi. « Je serre les membres de leur famille dans mes bras et je leur dis que la meilleure façon d’honorer leur être cher est d’aller se faire vacciner et d’encourager tous ceux qu’ils connaissent à faire de même. »

