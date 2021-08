Les médaillés olympiques sont-ils payés ? Les avantages amusants que les olympiens reçoivent

Alors que les Jeux olympiques de Tokyo tirent à leur fin aujourd’hui, les médaillés retourneront dans leur pays avec plus que de la gloire et de la fierté.

Certains olympiens profiteront d’avantages intéressants après avoir obtenu leur place sur le podium.

Les Jeux olympiques sont peut-être une compétition amateur, mais cela ne signifie pas que ces stars du sport ne seront pas rémunérées d’une autre manière.

Les médaillés olympiques sont-ils payés ?

Les Jeux olympiques ne paient pas directement les athlètes et les médaillés, mais ces stars reçoivent souvent une compensation monétaire de leur pays d’origine s’ils obtiennent une médaille.

Aux États-Unis, les athlètes reçoivent 37 500 € pour chaque médaille d’or remportée, 22 500 € pour l’argent et 15 000 € pour le bronze – ces montants sont répartis entre les athlètes dans les épreuves par équipes.

Singapour offre le plus gros bonus de médailles à ses athlètes – environ 750 000 € US pour l’or. Les médaillés d’argent reçoivent environ 369 000 € et 184 000 € pour le bronze.

Mais en plus de l’argent, les athlètes bénéficient également d’avantages supplémentaires amusants pour rapporter des médailles olympiques à la maison.

Voici quelques-uns des avantages les plus étranges – et les plus amusants – que reçoivent les médaillés olympiques.

Hong Kong a offert des trajets gratuits en métro jusqu’à Edgar Cheung.

Lorsque Edgar Cheung de Hong Kong a remporté cette année une médaille d’or en fleuret individuel, son pays lui a promis qu’il n’aurait plus jamais à payer pour un autre trajet en métro.

Cheung aura le transport gratuit dans le métro à vie.

Hidilyn Diaz des Philippines a reçu des vols illimités et un condo.

Hidilyn Diaz, qui a remporté l’or en haltérophilie féminine dans la catégorie des 55 kilogrammes et volera désormais gratuitement sur AirAsia Philippines et Philippine Airlines.

Diaz recevra également un condominium gratuit à la maison pour en profiter après tous ces voyages gratuits.

Un olympien indien a reçu un approvisionnement à vie de pizza.

Lorsque Mirabai Chanu, 26 ans, a remporté la première médaille d’or olympique de l’Inde aux Jeux de 2020, Dominoes India lui a offert une pizza gratuite à vie.

Heureusement pour la chaîne de pizzas, je n’imagine pas que les plats à emporter soient très présents dans le régime alimentaire d’un haltérophile olympique.

Les médaillés indiens obtiennent également des billets de cinéma gratuits.

Pizza et films ? je le prendrais bien ! Chanu s’est également vu offrir des billets de cinéma gratuits à vie et, pour répandre l’amour, d’autres Olympiens indiens qui n’ont pas ramené de médailles à la maison ont reçu des billets de cinéma gratuits pendant un an.

Les médaillés d’or sud-coréens bénéficient d’exemptions militaires.

Pour la Corée du Sud, une médaille d’or est un service suffisant pour votre pays pour une vie.

L’enrôlement pour le service militaire est obligatoire pour les hommes de 18 à 28 ans et tous les hommes doivent effectuer au moins 18 mois de service actif.

Cependant, lorsque les hommes sud-coréens remportent des médailles d’or olympiques, ils renoncent généralement au service militaire.

La Russie a offert gratuitement des voitures de luxe à ses médaillés.

En 2016, lorsque certains des médaillés russes sont revenus de Rio, ils ont été accueillis avec des voitures et des appartements de luxe gratuits.

BMW au cas où vous vous poseriez la question. Oh, et ils ont lancé un cheval de course pour le champion de lutte Abdulrashid Sadulaev.

L’Allemagne a offert de la bière gratuite aux olympiens en 2016.

Toujours en 2016, les médaillés allemands sont rentrés de Rio pour des célébrations assez impressionnantes accompagnées de bière gratuite à vie. C’est comme une Oktoberfest sans fin. Ils s’assurent certainement que leur célèbre culture de la boisson est mondialement connue !

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivre son Twitter pour plus.