Les méchants reviennent combattre Spider-Man dans "Pas moyen de rentrer"

Fans de Homme araignée Ils recherchent des informations sur la prochaine entrée de wall-crawler avec l’intention de confirmer la possibilité du spiderverse ainsi que d’en savoir un peu plus sur un événement spectaculaire dans le monde. merveille. Arrive maintenant la confirmation de la participation de deux méchants qui ont su apparaître sur grand écran dans les précédents volets de l’arachnide. De qui parle-t-on?

Tout d’abord, nous allons vous dire que l’information vient du dernier numéro d’Empire Magazine où il y a aussi des images du Docteur Octopus, personnifié par Alfred Molina. Dans ce cas, nous pouvons nous assurer que les effets qu’ils ont utilisés pour donner vie au méchant sont pratiques et ont peu de réglages VFX. Ceux qui ont lu la publication assurent que deux autres méchants ont été confirmés.

Les méchants de Spider-Man : No Way Home

C’est à propos de lui Marchand de sable et le Lézard! Le premier est joué par Église Thomas Hayden au Spider-man 3 par Sam Raimi et le second par Rhys Ifans qui a participé à L’incroyable homme-araignée par Marc Webb. Cela porte à 5 le nombre de méchants auxquels Spidey devra faire face. Electro, Octopus, le Bouffon Vert, le Sandman et le Lézard. Peter aura-t-il de l’aide pour affronter ce groupe de personnages ?

Apparemment le Docteur étrange jette un sort pour faire oublier à tout le monde que l’identité secrète de Spider-Man est Peter Parker. Malheureusement, quelque chose ne va pas et ces méchants d’autres réalités viennent au Univers cinématographique Marvel avec l’intention de faire face à la version wall-crawler de Tom Holland. Pas de chance, Spidey !

Cela confirme-t-il le spiderverse? Il n’y a toujours pas d’annonce officielle concernant la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfiel comme les Homme araignée d’autres réalités qui aideraient le Peter du MCU avec ces 5 menaces. Cela ne veut pas dire que cela n’arrivera pas, mais merveille cela garde l’intrigue du film secrète et nous ne pouvons que spéculer à partir de la bande-annonce et à quoi cela ressemble sur Internet. Après tout, Jon Watts a dit que son film était le « Fin du jeu » de Spidey…

