Les méchants auxquels Anya Taylor-Joy sera confrontée dans la préquelle de Mad Max

La préquelle de Mad Max, Furiosa, raconte l’histoire d’une femme qui voyage à travers un monde post-apocalyptique cherchant à rentrer chez elle. Qui sont les méchants ?

©IMDBMad Max: Fury Road

La prochaine entrée dans la franchise Mad Max est la préquelle intitulée furieux qui suit les traces de cette jeune femme des années avant les événements présentés lors Route de la fureurle film mettant en vedette Tom Hardy Oui Charlize Theron que maintenant ils quitteront la place en tant que personnage principal de cet épisode pour Anya Taylor Joyla talentueuse comédienne qui devra mettre à profit toutes ses capacités pour ce rôle jusque-là incarné par l’interprète sud-africain.

Anya Taylor Joy Elle est notamment reconnue pour son travail sur la série pari de la reine où elle personnifie Beth Harmon, une talentueuse joueuse d’échecs aux prises avec des problèmes d’addiction. Sa filmographie comprend des titres intéressants tels que Le Mystère de Soho, Verre, Emma Oui les nouveaux mutants. L’interprète est polyvalent et peut donner furieux une dynamique pleine d’histrionique.

Méchants du futur apocalyptique

furieuxen plus de Taylor-Joy, mettra en vedette la participation de Chris Hemsworthdans le rôle du méchant Dementus et ils seront rejoints par l’acteur Tom Burke dans un rôle encore non divulgué. Pourtant, il semblerait que ce soit d’après le synopsis du film qu’un antagoniste arrive réalisateur de Mad Max: Fury Road. C’est Immortal Joe, à l’époque joué par Hugh Keays Byrne.

« Alors que le monde s’effondre, la jeune Furiosa est arrachée au Green Place of Many Mothers et tombe entre les mains d’une grande horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. En visitant le Wasteland, ils trouvent la Citadelle présidée par Immortal Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves tout en rassemblant les moyens de retrouver le chemin du retour. »dit le synopsis.

La franchise de Mad Max à partir de 1979 avec le film mettant en vedette Mel Gibson qui lui a donné ce contexte post-apocalyptique qui a servi de cadre à chacune des entrées suivantes d’une série à succès qui a été revitalisée avec le film réalisé par George Miller et mettant en vedette Tom Hardy. À présent Anya Taylor Joy Oui Chris Hemsworth ils sont le sang neuf sur lequel repose le futur succès de la saga.

