Les Mayas ont construit une cité perdue avec des pyramides de 15 mètres. Et nous l’avons trouvé grâce au LiDAR

Aspire Résistance Triton mini - pack de 5 - Aspire - 0.15 Ni200 ohms

Contrairement aux anciennes BDC, celle ci n'ont qu'une seule résistance, mais la restitution des saveurs s'en trouve améliorée. L'alimentation en e-liquide est également modifiée en utilisant un tissu absorbant entourant la résistance plutôt que de la silice placée à l'intérieur de la résistance. La réserve de liquide entourant cette dernière est ainsi augmentée, évitant les goûts de brûlé intempestifs. - Résistance Ni200, 0.15ohm,à utiliser entre 13 et 16 watts - Résistance Kanthal,à utiliser entre 15 et 20 watts - Résistance Clapton 1.8ohm,seulement sur du matériel supportant la fonction contrôle de température. Les clearomiseurs compatibles: - Clearomiseur Nautilus - Clearomiseur Mini nautilus - Clearomiseur Triton mini Information Les résistances sont des consommables que l'on doit renouveler de manière régulière, quelle que soit votre clearomiseur, pour éviter tout désagrément lors de votre vape, mauvais goût ou encore un gout de brûlé au fond de la gorge. Toutes nouvelles résistances doivent être préalablement imbibées de eliquide pendant environ 10 minutes pour que le coton à l'intérieur de la résistance ai bien le temps d'imprégner le liquide et ensuite remplir votre réservoir de eliquide.Le montage des résistances est quelque chose de simple et ne change pas d'une marque à l'autre. Attention ne chauffer par votre résistance à nu cela pourrait abimer votre résistance. Quand changer la résistance Une résistance à une durée de vie d'environ 2 semaines, cela peut varier d'un vapoteur a l'autre suivant l'utilisation. Vous remarquer immediatement si une résistance est bonne à changer, car le goût de votre eliquide va commencer à s'estomper et par la suite vous n'allez plus ressentir le goût de votre eliquide. Un goût de brulé commencera alors a venir vous gratter la gorge c'est le signe que votre résistance doit être changer. Il est notament possible a l'oeil nu de vérifier si votre résistance et à changer, si votre résistance dispose de résidu noiratre c'est qu'il est temps de la changer. Il est possible de nettoyer votre résistance, il faut dans ce cas là les nettoyer uniquement avec de l'eau et laisser sécher pendant plusieurs heures mais nous vous recommandons tout de même de changer votre résistance. Note de l'équipe: Les eliquides très sucré ont tendance à encrasser les résistances plus vite que les autres eliquides. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT : conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité. Je m'engage à ne pas vendre...