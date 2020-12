Les Mavs établissent un record de la NBA après avoir mené les Clippers de 50 points à la mi-temps

Les Mavericks ont établi un record de la NBA, dimanche, en menant les Clippers de 50 points à la mi-temps.

Les Dallas Mavericks ont établi un record de la NBA, dimanche, lors de leur énorme victoire éclatante de 124-73 contre les Clippers de Los Angeles en entrant à la mi-temps avec une avance de 50 points. Les 47 points d’avance des Golden State Warriors sur les Sacramento Kings le 2 novembre 1991 étaient le détenteur du record précédent.

Ronald Martinez / «C’était évidemment notre meilleure performance de tous les matchs, pré-saison et saison régulière», a déclaré l’entraîneur-chef des Mavericks Rick Carlisle, après le match. « Nous avons eu des efforts inégaux lors des deux premiers matchs. Les gars en étaient conscients. Ils connaissaient le calibre de notre adversaire aujourd’hui et ils ont juste décidé qu’ils allaient être l’équipe la plus difficile au gymnase. » L’éruption a été une victoire bien nécessaire pour les Mavs, qui ont commencé la saison 0-2 avec des défaites contre les Lakers de Los Angeles et les Phoenix Suns. « Je pense que quelques revirements tôt, nous avons raté quelques tirs, ils sont sortis et nous ont fait la transition tôt », a déclaré l’entraîneur-chef des Clippers Ty Lue. « Ils ont eu beaucoup de pop ce soir. » « Je pense que nous le jetons, revenons simplement à ce qui a fonctionné », a-t-il poursuivi. « C’est juste une exception. Cela n’enlève rien à ce sur quoi nous avons travaillé. » Les Clippers tenteront de rebondir contre les Timberwolves mardi. [Via]