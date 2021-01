Les mauvaises ventes de Hitman ont tordu le visage de Square Enix

Bien qu’elle soit enthousiasmée, les faibles ventes de Hitman ont amené Square Enix à perdre confiance en la franchise au fil du temps.

En 2017, nous savions que IO Interactive quittait Square Enix. Apparemment, le ventes de mauvais tueur à gages motivé le processus. Le studio de la saga Hitman a fait le pas de devenir une société indépendante pour la première fois de son histoire, fondée à l’origine en 1998 sous Nordisk Film, puis rachetée par Eidos Interactive en 2004. Pour la première fois en 20 ans, le studio danois avait Liberté absolue de travailler seul, menant à Hitman 2 qui a changé le modèle commercial de son épisode précédent pour être proposé en tant que jeu complet.

Maintenant, pourquoi Square Enix a-t-il laissé cette étude et sa saga s’échapper? Dans une interview accordée à Game Informer, le PDG d’IO Interactive, Hakan B. Abrak, affirme que le pari épisodique sur le redémarrage d’Hitman a amené l’éditeur à perdre confiance dans le projet: « Nous l’avons appelé la stratégie du cheval de Troie, faire entrer les gens [al juego] et s’ils l’aiment, ils achèteront plus de chapitres. Peut-être que nous aurons un volume de ventes plus élevé au début, et j’espère que nous pourrons convertir ces utilisateurs s’ils aiment le jeu. C’était la stratégie«, Explique Abrak.

«Parmi les sceptiques, le « qu’est-ce que c’est? », Le « est-ce un accès anticipé d’un grand éditeur? » et ainsi de suite, tout cela s’est traduit par des ventes historiquement faibles, un départ historiquement bas », commente le responsable des OI, qui ajoute: « Et au fil du temps, même notre rédacteur en chef et propriétaire de l’époque a perdu confiance«, Parler de Square Enix. Après la rupture en 2017, le président de Square Enix, Yosuke Matsuda, a affirmé être très friand de Hitman, mais ‘en tant qu’entrepreneur, je dois faire face aux coûts et aux revenus. Malheureusement, Hitman n’a pas répondu aux attentes«.