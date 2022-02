Les marques mobiles qui ont le plus progressé en 2021 : Samsung a chuté de 1 % mais realme a augmenté de 548 %

in

L’année dernière a été une période de croissance pour de nombreuses entreprises, mais les plus grandes n’ont pas très bien réussi.

Un rapport de Strategy Analytics nous montre ce qui a été les entreprises qui ont le plus progressé en Europe au cours de la dernière année 2021. On peut trouver des chiffres assez surprenants, comme le déclin de Samsung ou la montée fulgurante de realme.

Nous en avons discuté il y a quelques semaines à peine, la croissance de realme est inégalée, la firme chinoise a réussi à vendre 100 millions de smartphones avec seulement 3 ans de vie Et le rythme ne semble pas ralentir. Nous examinons les données de cette étude.

Les marques chinoises ne cessent de croître

realme est la marque qui a le plus progressé au cours de l’année écoulée en Europe, avec un incroyable 548 %. Ces chiffres sont généraux, mais il y avait quelques différences entre les régions : en Europe centrale et en Europe de l’Est, le realme a augmenté de 643 %, tandis qu’en Europe de l’Ouest, il a augmenté de 416 %.

La société chinoise n’était pas la seule, mais la croissance du reste des entreprises semble beaucoup plus modeste par rapport à ces chiffres. OPPO a progressé de 77 %, Xiaomi de 33 % et Apple de 11 %les entreprises chinoises sont en tête du classement des plus développées.

D’autre part nous avons Samsungle seul des grands qui a perdu par rapport à l’année précédente. Le géant coréen a reculé de 1%, une différence de 12% si on le compare avec son principal rival mondial, Apple. On retrouve également une section intitulée « Autres », avec des entreprises moins pertinentes qui ont augmenté de 18 % au cours de l’année écoulée.

vraiment, qui est entré sur le marché européen en 2019, très récemment, a réussi à dominer le classement de la croissance de manière exceptionnelle. Il a réussi à tripler ses ventes au cours du premier trimestre de l’année dernière et cette année 2022 s’annonce très prometteuse. Il vient de présenter ses nouveaux fleurons au MWC, les realme GT 2 et GT 2 Pro, et bien d’autres sont à venir.

Rubriques connexes: Mobile

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂