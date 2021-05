Les mariages en personne font leur retour: à quoi s’attendre cet été

Des couples à travers le pays ont dit AUJOURD’HUI que se diriger vers l’autel pendant la pandémie signifiait modifier leurs plans de mariage. COVID-19 a non seulement forcé certains couples à reporter ou à annuler leurs grands jours, mais ceux qui allaient de l’avant devaient faire preuve de créativité. D’un «minimony» d’arrière-cour à un «micro mariage» de style hayon et tout le reste – y compris les mariages virtuels. Et parce que nous nous sommes tous habitués à la vidéoconférence, les experts disent que l’industrie du mariage est en train de changer pour de bon.

« De nombreuses invitations commencent à dire » oui, non ou à assister virtuellement « », a déclaré Caroline Creidenberg, PDG de Wedfuly AUJOURD’HUI. Son entreprise gère les événements de mariage en streaming en direct, qu’il s’agisse de devenir maître de cérémonie, d’installer plusieurs caméras et de s’assurer que la cérémonie se déroule sans problème.

Elle dit que la pandémie a normalisé les mariages avec une composante virtuelle. Creidenberg a utilisé un exemple d’une mariée qui voulait un mariage «intime» avec un marié qui a toujours voulu une «énorme éruption cutanée».

Le couple a décidé de n’avoir que cinq personnes sur place et 700 personnes présentes virtuellement.

«C’était le mariage parfait, sans jeu de mots, de leurs besoins et désirs», a-t-elle déclaré.

Il y a certains avantages à assister virtuellement à un mariage, y compris l’argent évident économisé en ne voyageant pas. Cependant, il y a certaines règles du mariage virtuel dont les invités doivent être conscients. Pour commencer, assurez-vous que le son est désactivé. N’assistez pas à la cérémonie depuis la voiture, ayez l’air présentable et traitez-la comme si vous assistiez à l’événement dans la vraie vie. Enfin, gardez votre caméra stable pendant que vous regardez la cérémonie – une caméra tremblante distrait les autres invités.

Les couples qui ont opté pour des mariages plus virtuels et réduits ont dépensé plus en bagues de fiançailles, ont déclaré des experts. De nombreux couples ont également opté pour des looks plus décontractés pour l’événement; Les femmes ont souvent opté pour des robes plus courtes ou des looks moins traditionnels et les hommes ont opté pour des costumes au lieu d’un smoking formel.

« Je pense que ce sera un changement à venir, c’est juste la permission de pouvoir porter ce qu’ils veulent, où que leur mariage ait lieu et à chaque fois que leur mariage a lieu », Beth Chapman, la propriétaire de la robe blanche par le rivage , a dit AUJOURD’HUI.

Les experts ont également déclaré que nous devrions nous préparer à de plus grandes célébrations nuptiales dans l’année à venir. La pièce maîtresse des mariages 2021: les vaccinations.

«Le déploiement du vaccin donne en fait aux couples l’optimisme d’avoir à nouveau de plus grandes listes d’invités», a déclaré Jeffra Trumpower, directeur créatif principal de Wedding Wire. «Nous allons vraiment voir ces mariages revenir à plein régime à partir du mois d’août.»

Elle a ajouté que les experts se préparaient pour une double saison de mariage, les événements annulés de l’année dernière étant reportés et, bien sûr, les mariées de 2021.

Comme le spectacle doit continuer, il y aura probablement encore des indices de protocoles de sécurité COVID-19 lors des cérémonies de cette année.

En mars, un sondage sur le site Web de mariage The Knot a révélé qu’un couple sur cinq avait déclaré qu’il prévoyait d’exiger que tous les invités soient vaccinés avant d’assister à leur mariage.

Au-delà du simple fait de franchir la porte, les invités doivent également se préparer à voir des artistes au lieu d’une piste de danse, des hors-d’œuvre en boîte au lieu de hors-d’œuvre passés et des plats à l’assiette au lieu de buffets.

Pour tous ceux qui planifient un mariage cette année, les experts disent que vous devez être flexible. Envisagez un mariage en semaine au lieu d’un week-end et communiquez avec vos fournisseurs sur les protocoles de sécurité et les frais d’annulation.

Ils ont également suggéré de réserver votre emplacement maintenant, car certaines dates de mariage se remplissent déjà pour 2022.

«Ce que nous entendons non seulement des couples, mais aussi des invités, c’est qu’ils sont en fait tellement excités de retourner dans ces grands environnements avec des amis et de la famille et de pouvoir célébrer», a déclaré Trumpower.

Beaucoup de couples qui ont parlé AUJOURD’HUI qui ont déjà dit «oui» ont dit qu’il y avait une lueur d’espoir pour une petite foule et un cadre décontracté; Certains ont dit que l’argent économisé servira à une plus grande célébration sur toute la ligne ou à un acompte sur une maison.

Mercredi AUJOURD’HUI tout en parlant des tendances de mariage de cette saison, les animateurs de l’émission aussi fortement a laissé entendre à Hoda Kotb qu’ils aimeraient assister à un certain mariage dans un proche avenir! Hoda et son partenaire de longue date, Joel Schiffman, se sont fiancés en 2019. Ils avaient prévu de se marier en 2020, mais comme beaucoup d’autres couples, ont dû reporter l’événement en raison de la pandémie en cours.

Hoda gloussa alors que ses amis et co-animateurs essayaient de la convaincre de s’engager pour un nouveau rendez-vous.

«Je sais, OK, nous allons bientôt choisir notre date», dit-elle en riant. « Bien. »

