Les maréchaux américains répondent après qu’un parent a déclaré que les maréchaux l’avaient menottée sur les lieux de la fusillade

Un parent a déclaré qu’elle avait été menottée alors qu’elle suppliait les autorités d’entrer à l’école primaire de Robb au milieu de la fusillade de masse de mardi, mais le US Marshals Service a nié son récit.

Les parents ont exprimé leur frustration et leur indignation après que la police ait mis plus d’une heure après l’appel initial au 911 pour maîtriser le tireur après avoir tué 19 enfants et deux enseignants à l’école d’Uvalde, au Texas.

Un parent, Angeli Rose Gomez, a déclaré au Wall Street Journal qu’elle avait parcouru 40 miles pour se rendre à l’école après avoir entendu parler de la fusillade et avoir vu la police « ne rien faire » et « se tenir juste à l’extérieur de la clôture ».

Gomez a déclaré que lorsqu’elle a supplié la police de courir à l’intérieur et d’affronter le tireur, elle a été menottée par des maréchaux américains et a dit qu’elle était arrêtée pour être intervenue dans une enquête active. Le US Marshals Service a nié son compte.

« Les maréchaux adjoints n’ont jamais arrêté ni menotté qui que ce soit lors de la sécurisation du périmètre de la scène du crime », a déclaré l’agence dans un communiqué. « Nos maréchaux adjoints ont maintenu l’ordre et la paix au milieu de la communauté endeuillée qui se rassemblait autour de l’école. Nos cœurs sont lourds de chagrin et de tristesse face à cet horrible crime. »

Les maréchaux américains ont déclaré dans leur déclaration que les premiers maréchaux qui sont arrivés sont entrés dans l’école pour affronter le tireur et prodiguer les premiers soins aux victimes. Des maréchaux supplémentaires ont ensuite sécurisé le périmètre autour de l’école.

Le département de police d’Uvalde a déclaré que deux de ses officiers avaient été blessés au début de l’attaque.

Des vidéos ont fait surface semblant montrer des parents et des spectateurs locaux suppliant les forces de l’ordre de se précipiter dans l’école et d’arrêter le tireur.

« Plus aurait pu être fait », a déclaré le parent de l’école Javier Cazares, dont la fille a été tuée dans l’attaque, à l’Associated Press et plus tard confirmé à NBC News. « Ils n’étaient pas préparés. »

Les dossiers montrent que le district scolaire d’Uvalde avait sa propre force de police, un système de signalement des menaces et un vaste plan de sécurité en place. Le district avait doublé son budget de sécurité ces dernières années pour se conformer à la législation de l’État adoptée après une autre fusillade dans une école en 2018.

Le directeur du département de la Sécurité publique du Texas, Steven McCraw, a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que les forces de l’ordre « s’étaient immédiatement engagées » avec le tireur, mais les autorités ont depuis modifié leur récit initial de la chronologie des événements.

« Notre travail consiste à rapporter les faits et à obtenir ces réponses », a déclaré Victor Escalon, directeur du Texas DPS pour la région du sud du Texas, lors d’une conférence de presse jeudi. « Nous n’en sommes pas encore là. »

La police affirme maintenant qu’il a fallu plus d’une heure à partir du premier appel au 911 pour arrêter le tireur, alors que la plupart des attaques de « tireurs actifs » aux États-Unis se terminent dans les cinq minutes. Les responsables du DPS ont également fait marche arrière pour dire qu’il n’y avait aucun officier de l’école ou garde armé sur le campus au moment de l’attaque.

Ramos n’a rencontré aucune résistance lorsqu’il est entré dans le bâtiment de l’école armé d’un fusil, selon la police.

La police a déclaré qu’il avait d’abord tiré et tué sa grand-mère avant d’écraser un camion près de l’école à 11 h 28, heure locale.

« De la maison de la grand-mère, au fossé de la voiture, à l’école dans l’école, il n’a été confronté à personne, pour effacer le dossier à ce sujet », a déclaré Escalon lors de la conférence de presse.

Ramos a tiré sur deux personnes à l’extérieur d’un salon funéraire de l’autre côté de la rue après avoir écrasé le camion, puis a escaladé une clôture pour se rendre à l’école primaire, a indiqué la police.

Les équipes tactiques ne sont arrivées qu’une heure après que les premiers agents ont appelé des renforts, a indiqué la police. Les agents ont finalement pu entrer dans une salle de classe barricadée et tuer Ramos après avoir utilisé une clé du principal pour ouvrir la porte.