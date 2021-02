Les manifestations au Myanmar font 18 morts

La police birmane a tiré sur des manifestants à travers le pays dimanche, le jour le plus sanglant des semaines de manifestations contre un coup d’État militaire, et au moins 18 personnes ont été tuées, a déclaré le bureau des droits de l’homme des Nations Unies (ONU).

La police a pris des mesures plus tôt et a ouvert le feu dans différentes parties de Yangon, la plus grande ville du pays, après que des grenades de choc, des gaz lacrymogènes et des tirs en l’air n’aient pas réussi à disperser les foules. Les soldats ont également renforcé la police.

Plusieurs blessés ont été traînés par d’autres manifestants, laissant des taches de sang sur les trottoirs, ont montré des images des médias. Un homme est décédé après avoir été transporté à l’hôpital avec une balle dans la poitrine, a déclaré un médecin qui a demandé à ne pas être identifié.

« La police et les forces militaires ont fait face à des manifestations pacifiques, utilisant une force meurtrière qui – selon des informations fiables reçues par le Bureau des droits de l’homme de l’ONU – a fait au moins 18 morts et plus de 30 blessés », a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

Le Myanmar est dans le chaos depuis que l’armée a pris le pouvoir et arrêté le dirigeant élu Aung San Suu Kyi et une grande partie de la direction de son parti le 1er février, alléguant une fraude lors des élections de novembre que son parti a largement remportées.