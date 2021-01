Les manifestants envahissent les rues de la Tunisie à cause de la pauvreté, des brutalités policières et d’une réponse ratée de Covid-19 (VIDEOS)

Des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Tunisie pour exprimer leur colère contre les inégalités sociales, la brutalité policière et une réponse terne à la pandémie de coronavirus qui a exacerbé les difficultés économiques dans le pays.

La police s’est livrée à des affrontements nocturnes de plus en plus violents avec des manifestants ces derniers jours, au milieu de semaines de manifestations.

La situation s’est aggravée lundi avec la mort de Haykel Rachdi, un jeune homme qui a été touché par une bombe lacrymogène de la police.

Il a été enterré mardi et des affrontements entre les personnes en deuil et la police ont eu lieu peu de temps après, alors que les tensions continuaient de mijoter.

Les manifestants ont décrié l’imposition de ce qu’ils ont surnommé un « état policier. » « Pas de travail, pas de développement, pas d’investissement … juste la police contre le peuple », dit un manifestant.

Le parlement du pays a voté mardi pour approuver un remaniement ministériel au milieu des tensions croissantes entre les factions en faveur du Premier ministre Hichem Mechichi et de ceux qui soutiennent le président Kais Saied.

La police a érigé des barricades fortifiées à l’extérieur des bâtiments du parlement dans la capitale, Tunis, et a déployé des canons à eau pour disperser la plus grande foule vue pendant des semaines de manifestations et de troubles.

300 jeunes manifestants scandaient des slogans anti-gouvernementaux aujourd’hui près du parlement tunisien. Beaucoup ont demandé la libération des manifestants arrêtés après de nombreuses manifestations la semaine dernière. L’un des manifestants est décédé lundi après avoir été blessé par des gaz lacrymogènes la semaine dernière #Tunisiepic.twitter.com/wbQIgaG7VV – Blaise lilia (@liliagaida) 26 janvier 2021

L’accès au parlement verrouillé par la police. La place du Bardo vide.Pendant que le chef du gouvernement défend son remaniement à l’intérieur, les manifestations prévues du mal à s’approcher.#Tunisiepic.twitter.com/ZgSCK6s9pS – Michel Picard (@PicardPress) 26 janvier 2021

La foule a marché du quartier d’Ettadhamen de la capitale, qui a lui-même été témoin de violents affrontements entre les jeunes et la police pendant des semaines, après que Mechichi ait nommé 11 nouveaux ministres.

«Les jeunes qui manifestent devant le parlement nous rappellent nos priorités. Leurs protestations sont légitimes et le gouvernement écoutera les jeunes en colère ». il a dit.

Cependant, le président Saied a déclaré cette semaine qu’il rejetterait le remaniement ministériel, a dénoncé le manque de représentation féminine au sein du gouvernement et a évoqué des conflits d’intérêts potentiels entre les membres nouvellement créés.

Les troubles coïncident avec le 10e anniversaire de la révolution tunisienne de 2011, qui a ensuite inspiré le soi-disant printemps arabe, bien que de nombreux Tunisiens déplorent maintenant l’échec à réaliser les rêves démocrates de la révolution, avec les chants des manifestants: «Le peuple veut la chute du régime!» faisant maintenant écho à des chants similaires d’il y a dix ans.

L’économie tunisienne a reculé de plus de huit pour cent en 2020, en raison de problèmes économiques purulents grandement exacerbés par la pandémie de coronavirus, la dette publique explosant à plus de 90 pour cent du PIB.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂