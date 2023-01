Les mangas Chainsaw Man et Spy x Family sont placés dans le top des meilleures ventes à New York

La populaire série manga »Homme à la tronçonneuse » O »Espion x Famille » continue d’être en tête de la liste des best-sellers de New York. Le premier tome du shonen dark fantasy créé par Tatsuki Fujimoto il a été placé au numéro 3 pour les livres graphiques, tandis que le deuxième volume a été placé au numéro 14.

D’autre part, le tome 1 de la série comique et d’action »Spy x Family » créée par Tatsuya-Endoa été classé 11e, étant le deuxième manga à être placé sur cette liste, tandis que le 18e volume de »Jujutsu Kaisen » de Gégé Akutami C’est la troisième place en position 12.

Ce n’est pas la première fois que » Chainsaw Man » et » Spy x Family » figurent sur la liste des best-sellers de New York. Les deux séries étaient également en tête de liste en novembre 2022, plaçant quatre des dix premières places. Les autres mangas populaires de la liste comprenaient « My Hero Academia » et « Kimetsu no Yaiba ».

Fujimoto a publié »Chainsaw Man » pour la première fois en décembre 2018 dans le magazine Saut Shōnen hebdomadaire, racontant l’histoire de Denji, un jeune homme extrêmement pauvre qui passe un contrat avec le démon tronçonneuse pour lui sauver la vie et ayant la capacité de transformer ses membres en tronçonneuses. Ainsi, Denji rejoint une organisation qui cherche à éliminer tous les démons.

» Spy x Family » est une histoire beaucoup plus familière, à la suite de la famille Forger, une relation créée par convenance où chacun d’eux cache un secret. Pope Loid Forger est un espion infiltré qui tente de terminer l’opération Strix. La mère, Yor Forger, est un assassin mortel connu sous le nom de Thorn Princess, tandis qu’Anya est une enfant adoptée capable de lire dans les pensées.

Le manga » Spy x Family » a été publié en mars 2019, étant l’une des comédies les plus populaires de ces derniers temps. L’adaptation animée a été créée en 2022, devenant l’anime le plus populaire de l’année.

Les adaptations animées de »Chainsaw Man » et »Spy x Family » sont disponibles sur Crunchyroll.